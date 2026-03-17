توتوسبورت - يوفنتوس-سباليتي: عقد قصير الأمد لتحقيق الانتصارات الفورية، مطالب المدرب

يبدو أن يوفنتوس ولوتشيانو سباليتي يقتربان أكثر فأكثر من مواصلة العمل معاً. وفقاً لما أوردته صحيفة «توتوسبورت»، يبدو أن المدرب التوسكاني مستعد لتجديد عقده حتى عام 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي. إنه خيار مدروس: لا قيود طويلة الأمد، بل رغبة واضحة في إحداث تأثير فوري على مشروع «البيانكونيري».

في الواقع، يبدو أن سباليتي قد وضع شروطه بالفعل: دور محوري في القرارات الفنية وكلمة مسموعة في تحركات سوق الانتقالات. وليس من قبيل الصدفة أن الإدارة تستعد لتسريع الاستفادة من الفرص المجانية لتعزيز التشكيلة استعداداً للموسم المقبل.