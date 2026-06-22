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Gabriele Stragapede و معتز الجمال

رفض ملايين الأهلي من أجل الكالتشيو.. كواليس تحرك يوفنتوس لحسم صفقة كيسييه مجانًا!

يوفنتوس
فرانك كيسييه
انتقالات
الأهلي

الطريق إلى الدوري الإيطالي مفتوح..

"أفتقد إيطاليا كثيرًا. عندما غادرت ساحل العاج، جئت إليكم مباشرة وبقيت هناك لمدة 8 أو 9 سنوات. المستقبل؟ أركز الآن على كأس العالم، ثم سنرى ما سيحدث". بهذه الكلمات، يجعل فرانك كيسييه الجميع يشعر بأن نداء العودة إلى إيطاليا ومنافسات الدوري الإيطالي يزداد قوة وإلحاحًا يومًا بعد يوم.

بعد قضاء ثلاثة مواسم في المملكة العربية السعودية بقميص النادي الأهلي، يستعد كيسييه لطي الصفحة وبدء مسار جديد، بحثًا عن تحدٍ مختلف في أوروبا، وذلك بعد أن رفض عرضًا مغريًا لتجديد عقده من النادي السعودي – بعقد يمتد لعامين مقابل 12 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويُعد نادي يوفنتوس من بين الأندية التي تراقب تطورات الموقف عن كثب، وبحسب ما أوردته صحيفة "توتوسبورت"، هناك تطور جديد ومهم يجب تسجيله في هذا الملف.

  • اتصالات بدأت منذ فترة طويلة

    الاتصالات بين الطرفين - أو على الأقل بداياتها - تعود بالفعل إلى شهر يناير الماضي، حينما ارتبط اسم كيسييه بالبيانكونيري. وتُذكّر "توتوسبورت" أن كيسييه نفسه عرض خدماته على إدارة "السيدة العجوز" التي كان يقودها آنذاك داميان كومولي، إلا أن النادي قرر حينها عدم حسم الصفقة بسبب التكاليف المرتفعة لراتبه واستحالة التوصل إلى اتفاق يرضي النادي الأهلي وممثلي فرانك كيسييه.

    أما الآن، فقد تغير المشهد تمامًا، ويمثل كيسييه فرصة سانحة يجب اقتناصها، نظرًا لقدراته العالية كعنصر توازن وافتكاك في منتصف الملعب، وإمكانياته في التأقلم بشخصيته القيادية في مركز خط الوسط المهاجم (فضلًا عن كون كيسييه سيصبح لاعبًا حرًا ومجانيًا ابتداءً من الأول من يوليو).

    ويبدو أن كيسييه يمثل خيارًا مرحبًا به بشدة سواء من قبل المدرب لوتشانو سباليتي أو المدير العام والمدير التنفيذي الجديد جيوفاني كارنيفالي: وكل ما يتبقى الآن هو وضع المطالب والإمكانيات المتاحة على طاولة المفاوضات.

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  • قمة مرتقبة

    لا تزال العقبة الأكبر في طريق إتمام الصفقة متمثلة في الجانب المالي، حيث سيضطر كيسييه حتمًا إلى تخفيض مطالبه المادية لجعل هذه العملية أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ. وتؤكد "توتوسبورت" وجود اتصالات جديدة مبرمجة، ومن المتوقع أن يُعقد في منتصف هذا الأسبوع تقريبًا أول اجتماع بين ممثلي كيسييه (حيث يُعتقد أن وكيله لديه مواعيد محددة في مدينة ميلانو) والمدير العام جيوفاني كارنيفالي.

    ستكون تلك اللحظة هي الحاسمة لمعرفة ما إذا كانت رغبة فرانك كيسييه في العودة إلى إيطاليا كافية لسد الفجوة الكبيرة بين مطالبه (10 ملايين يورو كراتب سنوي) والعرض المحتمل من إدارة يوفنتوس (5 ملايين يورو): فالأوراق باتت مكشوفة بين الطرفين، والقمة تلوح في الأفق.