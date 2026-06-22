"أفتقد إيطاليا كثيرًا. عندما غادرت ساحل العاج، جئت إليكم مباشرة وبقيت هناك لمدة 8 أو 9 سنوات. المستقبل؟ أركز الآن على كأس العالم، ثم سنرى ما سيحدث". بهذه الكلمات، يجعل فرانك كيسييه الجميع يشعر بأن نداء العودة إلى إيطاليا ومنافسات الدوري الإيطالي يزداد قوة وإلحاحًا يومًا بعد يوم.

بعد قضاء ثلاثة مواسم في المملكة العربية السعودية بقميص النادي الأهلي، يستعد كيسييه لطي الصفحة وبدء مسار جديد، بحثًا عن تحدٍ مختلف في أوروبا، وذلك بعد أن رفض عرضًا مغريًا لتجديد عقده من النادي السعودي – بعقد يمتد لعامين مقابل 12 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويُعد نادي يوفنتوس من بين الأندية التي تراقب تطورات الموقف عن كثب، وبحسب ما أوردته صحيفة "توتوسبورت"، هناك تطور جديد ومهم يجب تسجيله في هذا الملف.