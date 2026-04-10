توتنهام ينزلق إلى منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز وست هام الساحق على ولفرهامبتون
هاميرز يزجون بمنافسهم اللندني في مأزق
خرج وست هام من المراكز الثلاثة الأخيرة بأسلوب قوي، بعد أن حقق فوزاً ساحقاً بنتيجة 4-0 على ولفرهامبتون في ملعب لندن. وسجل كل من كونستانتينوس مافروبانوس وتاتي كاستيلانوس ثنائية لكل منهما، ليضمنوا ثلاث نقاط حاسمة لفريق «الهامرز»، مما رفعهم إلى المركز السابع عشر بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.
وفي حين سادت أجواء من الارتياح في شرق لندن، كان لهذا النتيجة عواقب وخيمة على توتنهام في شمال العاصمة. فقد تراجع توتنهام الآن إلى المركز الثامن عشر، وهي المرة الأولى منذ 17 عامًا التي يجد فيها النادي نفسه في مراكز الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت آخر مرة احتل فيها النادي هذا المركز المتدني في يناير 2009 تحت قيادة هاري ريدناب، عقب هزيمة أمام ويجان أتلتيك.
- AFP
دي زيربي يواجه اختبارًا صعبًا
لا يمكن أن يكون التوقيت أكثر حساسية بالنسبة للمدرب الجديد روبرتو دي زيربي، الذي من المقرر أن يقود أول مباراة له أمام سندرلاند يوم الأحد.
وهو يصبح ثالث مدرب يتولى دفة القيادة في توتنهام هذا الموسم، بعد الفترة غير الناجحة لكل من توماس فرانك وإيغور تودور. وتتمثل المهمة الوحيدة لدي زيربي في وقف الانحدار الذي أدى إلى فشل النادي في الفوز بأي من مبارياته الـ13 الأخيرة في الدوري.
تشكل الإحصائيات الخاصة بموسم توتنهام قراءة قاتمة لمشجعي "الليليوايت". من بين تلك المباريات الـ13 التي لم يحقق فيها الفريق أي فوز، انتهت ثماني مباريات بالهزيمة، ولم يذق النادي طعم الفوز على أرضه منذ أوائل ديسمبر.
مهمة البقاء لفريق وست هام بقيادة نونو
بالنسبة لويست هام، يمثل الفوز على ولفرهامبتون خطوة مهمة نحو ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الخامس عشر على التوالي. وقد نجح المدرب نونو إسبيريتو سانتو، الذي حل محل جراهام بوتر في وقت سابق من الموسم، في توجيه السفينة عبر المياه العاتية في عام 2026، حيث حصد نقاطًا حاسمة أمام فرق مثل مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير نفسه.
يواجه الهامرز الآن مرحلة حاسمة تتضمن ثلاث مباريات ديربي لندنية ومواجهة صعبة ضد متصدر الدوري أرسنال. ومع ذلك، ومع عودة مصيرهم إلى أيديهم، تغير الزخم بشكل كبير ليلة الجمعة. لم توفر الفارق بأربعة أهداف ثلاث نقاط فحسب، بل أعطت دفعة في الوقت المناسب لفارق الأهداف مع اقتراب الموسم من نهايته.
مواجهة كابوسية لفريق توتنهام
بينما يتطلع وست هام إلى الصعود، يتعين على توتنهام أن يتعامل مع جدول مباريات لا يترك مجالاً كبيراً للخطأ. بعد رحلة ساندرلاند، سيواجه رجال دي زيربي برايتون وولفرهامبتون قبل أن يواجهوا شهراً أخيراً صعباً. يتضمن جدول مبارياتهم في مايو مواجهات حاسمة ضد أستون فيلا وتشيلسي، بالإضافة إلى مباراة حاسمة في الجولة الأخيرة ضد إيفرتون قد تحدد مصير الموسم.
أصبحت احتمالية الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية حقيقة مزعجة لنادٍ بمكانة توتنهام. مع بقاء سبع مباريات فقط في موسم 2025-26، وصلت الضغوط على الإدارة الجديدة واللاعبين إلى ذروتها.