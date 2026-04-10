توتنهام ينزلق إلى منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز وست هام الساحق على ولفرهامبتون

خرج وست هام من المراكز الثلاثة الأخيرة بأسلوب قوي، بعد أن حقق فوزاً ساحقاً بنتيجة 4-0 على ولفرهامبتون في ملعب لندن. وسجل كل من كونستانتينوس مافروبانوس وتاتي كاستيلانوس ثنائية لكل منهما، ليضمنوا ثلاث نقاط حاسمة لفريق «الهامرز»، مما رفعهم إلى المركز السابع عشر بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وفي حين سادت أجواء من الارتياح في شرق لندن، كان لهذا النتيجة عواقب وخيمة على توتنهام في شمال العاصمة. فقد تراجع توتنهام الآن إلى المركز الثامن عشر، وهي المرة الأولى منذ 17 عامًا التي يجد فيها النادي نفسه في مراكز الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت آخر مرة احتل فيها النادي هذا المركز المتدني في يناير 2009 تحت قيادة هاري ريدناب، عقب هزيمة أمام ويجان أتلتيك.



