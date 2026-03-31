توتنهام يعين روبرتو دي زيربي في محاولة يائسة لتجنب الهبوط
أكد نادي توتنهام أن المدرب السابق لمارسيليا وبرايتون وافق على تولي المهمة، ووقع عقدًا طويل الأمد في هذا الصدد، عقب رحيل المدرب المؤقت إيغور تودور. وكان دي زيربي هدفًا إداريًا طويل الأمد للنادي.
وقال دي زيربي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى هذا النادي الرائع، الذي يعد أحد أكبر وأعرق الأندية في العالم.
"في جميع محادثاتي مع قيادة النادي، كان طموحهم للمستقبل واضحًا – وهو بناء فريق قادر على تحقيق إنجازات عظيمة، والقيام بذلك من خلال أسلوب لعب كرة قدم يثير حماس مشجعينا ويلهمهم. أنا هنا لأنني أؤمن بهذا الطموح وقد وقعت عقدًا طويل الأمد لأبذل قصارى جهدي لتحقيقه.
"أولويتنا على المدى القصير هي الصعود في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون هذا هو محور تركيزنا الكامل حتى صافرة النهاية في المباراة الأخيرة من الموسم. وأنا أتطلع إلى الخروج إلى ملعب التدريب والعمل مع هؤلاء اللاعبين لتحقيق ذلك."
المصاعب الهائلة التي يواجهها فريق توتنهام
يواجه توتنهام خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما قد يكون كارثياً، ولا يملك دي زيربي سوى القليل من الوقت لبدء عمله على الفور.
ومع ذلك، أشاد المدير الرياضي يوهان لانج بتعيينه، قائلاً: "كان روبرتو هدفنا الأول هذا الصيف، ونحن سعداء للغاية بتمكننا من ضمه الآن.
"إنه أحد أكثر المدربين إبداعًا وتطلعًا للمستقبل في عالم كرة القدم، ويحمل معه ثروة من الخبرة على أعلى المستويات، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز."
ريو فرديناند هو أحد المحللين الذين يعتقدون أن هذا التعيين محفوف بالمخاطر، حيث قال: "اسمع، في الوقت الحالي سأكون أكثر قلقًا بشأن الهيكل الإداري، وسأبحث في هذا الأمر. لماذا سارت الأمور بشكل خاطئ للغاية بالنسبة للكثيرين؟ أسماء كبيرة، وأسماء جديدة... لماذا لم يتمكن هذا المكان من المضي قدمًا؟ لا أفهم ذلك لأنهم يمتلكون كل شيء... هل سيكونون [القيادة] عائقًا أمامي [المدرب القادم لتوتنهام] خلف الكواليس؟ هل سيدمرون سمعتي أكثر الآن؟ ما هو الوضع هنا؟"
انتقادات المشجعين
وفقًا لـ BBC Sport، أوضحت جمعية مشجعي توتنهام هوتسبير أنها لا تستطيع تأييد تعيين دي زيربي بسبب تعليقاته السابقة حول ماسون غرينوود أثناء وجوده في مرسيليا.
وقال آنذاك: "كل ما أراه هو أن ماسون يبدو شاباً طيباً، وقد دفع ثمناً باهظاً لما حدث.
"ربما وجد هنا البيئة المناسبة له، التي منحته الحب، ومدت له يد العون.
"عندما أنظر إليه كشخص، أشعر بالحزن لما حدث في حياته، دون الخوض في التفاصيل.
"لأن الشخص الذي أعرفه هنا يختلف تمامًا عن الشخص الذي تم وصفه، خاصة في إنجلترا."
وقد اتُهم دي زيربي بالتقليل من شأن أفعال غرينوود وتصويره على أنه ضحية.
ماذا بعد؟
يواجه توتنهام فريق سندرلاند في ملعب «ستاديوم أوف لايت» نهاية الأسبوع المقبل، في أول مباراة يديرها دي زيربي كمدرب للفريق. ولن يدير دي زيربي الفريق في ملعبه حتى 18 أبريل، عندما يواجه توتنهام فريقه السابق برايتون.