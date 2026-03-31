توتنهام يعين روبرتو دي زيربي في محاولة يائسة لتجنب الهبوط

أكد نادي توتنهام أن المدرب السابق لمارسيليا وبرايتون وافق على تولي المهمة، ووقع عقدًا طويل الأمد في هذا الصدد، عقب رحيل المدرب المؤقت إيغور تودور. وكان دي زيربي هدفًا إداريًا طويل الأمد للنادي.

وقال دي زيربي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى هذا النادي الرائع، الذي يعد أحد أكبر وأعرق الأندية في العالم.

"في جميع محادثاتي مع قيادة النادي، كان طموحهم للمستقبل واضحًا – وهو بناء فريق قادر على تحقيق إنجازات عظيمة، والقيام بذلك من خلال أسلوب لعب كرة قدم يثير حماس مشجعينا ويلهمهم. أنا هنا لأنني أؤمن بهذا الطموح وقد وقعت عقدًا طويل الأمد لأبذل قصارى جهدي لتحقيقه.

"أولويتنا على المدى القصير هي الصعود في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون هذا هو محور تركيزنا الكامل حتى صافرة النهاية في المباراة الأخيرة من الموسم. وأنا أتطلع إلى الخروج إلى ملعب التدريب والعمل مع هؤلاء اللاعبين لتحقيق ذلك."