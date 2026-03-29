توتنهام يطرد إيغور تودور بعد سبع مباريات فقط في غضون 44 يوماً، حيث كانت الهزيمة المذلة أمام نوتنغهام فورست القشة التي قصمت ظهر البعير
سجل تودور كمدرب لفريق توتنهام: نقطة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز
اتُخذت إجراءات حاسمة في ملعب توتنهام هوتسبير مع بقاء سبع مباريات على نهاية موسم 2025-2026. ويحتل فريق «السبيرز» المركز الذي يسبق منطقة الهبوط بفارق مركز واحد ونقطة واحدة فقط، وذلك في أعقاب سلسلة من النتائج المقلقة.
وحصد تودور نقطة واحدة فقط من خمس مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ توليه دفة القيادة - في تعادل 1-1 مع ليفربول - كما شهد خروج الفريق من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين أمام أتلتيكو مدريد.
توتنهام يعلن رحيل تودور
قرر نادي توتنهام إجراء تغيير آخر على مقاعد البدلاء، في ظل خطر هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، حيث تم إنهاء عقد تودور - الذي كان من المقرر أن يستمر حتى يتم تعيين مدرب دائم في الصيف - قبل موعده.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "يمكننا تأكيد أنه تم الاتفاق بشكل متبادل على مغادرة المدرب الرئيسي إيغور تودور للنادي على الفور. كما غادر توميسلاف روجيتش وريكاردو راغناتشي مناصبهم كمدرب حراس المرمى ومدرب اللياقة البدنية على التوالي.
"نشكر إيغور وتوميسلاف وريكاردو على جهودهم خلال الأسابيع الستة الماضية، التي عملوا فيها بلا كلل. كما نعرب عن تعاطفنا مع إيغور في الفاجعة التي أصابته مؤخرًا، ونرسل دعمنا له ولعائلته في هذه الأوقات الصعبة. وسيتم الإعلان عن مستجدات بشأن المدرب الرئيسي الجديد في الوقت المناسب."
متى سيقوم توتنهام بتعيين مدرب جديد؟
ووفقًا لموقع «ذا أثليتيك»، «يتوقع توتنهام تعيين مدرب جديد في الأيام المقبلة، في الوقت المناسب لعودة غالبية لاعبي الفريق الأول إلى مركز التدريب بعد فترة التوقف الدولية». ويضيف الموقع أن «الخطة تقضي بأن يتاح لخليفة تودور 10 أيام للتحضير للمباراة المقبلة، التي ستقام خارج أرضه أمام سندرلاند في 12 أبريل».
قبل تعيين مدرب جديد، سيقوم مساعد تودور السابق برونو سالتور "بقيادة التدريبات للقلة من اللاعبين الذين بقوا في هوتسبير واي خلال فترة التوقف التي استمرت ثلاثة أسابيع بين المباريات".
وكانت الهزيمة 3-0 أمام نوتنغهام فورست، الذي يقبع هو الآخر في مؤخرة الترتيب، بمثابة القشة التي قصمت ظهر تيودور، حيث تراجعت توتنهام إلى المركز 17 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تلك الهزيمة التي تعرضت لها على أرضها.
من سيصبح المدرب الثالث لتوتنهام هذا الموسم؟
بدأ عهد تودور القصير مع توتنهام بثلاث هزائم متتالية أمام أرسنال وفولهام وكريستال بالاس - مما جعله ثاني مدرب رئيسي في تاريخ توتنهام يبدأ مسيرته بهذه السلسلة من النتائج، بعد أن لقي مارتن يول نفس المصير في نوفمبر 2004.
ويجري الآن البحث عن مدرب ثالث لهذا الموسم، حيث كانت آخر مرة حدث فيها ذلك في موسم 2022-23 - عندما تولى كل من أنطونيو كونتي وكريستيان ستيليني ورايان ماسون منصب المدرب.
تعد صحيفة "ذا أثليتيك" من بين تلك التي زعمت أن المدرب السابق لبرايتون روبرتو دي زيربي، الذي أصبح عاطلاً عن العمل بعد مغادرته العملاق الفرنسي مارسيليا، قد تم تحديده كهدف رئيسي من قبل مجلس إدارة توتنهام.
ومع ذلك، يفضل العودة إلى التدريب في الصيف - بدلاً من الانضمام إلى مهمة إنقاذ في أواخر الموسم - وقد واجه اعتراضات من ثلاث مجموعات من مشجعي توتنهام بعد دعمه لمهاجم مانشستر يونايتد السابق ماسون غرينوود خلال فترة وجوده في مرسيليا.