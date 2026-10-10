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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
معتز الجمال
ترجمه

توتنهام يصعق مانشستر يونايتد بتعادل درامي.. ومشاركة مؤثرة لمرموش من مقاعد البدلاء

مانشستر يونايتد
توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير
عمر مرموش

ريمونتادا الدقيقة 92..

أظهر توتنهام هوتسبير مرونة ملحوظة ليقتنص تعادلاً بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد، على الرغم من لعبه الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين. وألغى هدف التعادل الذي سجله دومينيك سولانكي في الوقت بدل الضائع هدف الافتتاح الذي أحرزه بريان مبيومو، في معركة تكتيكية شهدها ملعب أولد ترافورد.

قدم توتنهام عرضاً دفاعياً صلباً ومنظماً في أولد ترافورد ليحصد تعادلاً بنتيجة 1-1 في مباراة اختبرت انضباطهم التكتيكي إلى أقصى حد. وبعد شوط أول سلبي تميز بمحفزات الضغط العالي والكتلة الدفاعية المتماسكة في وسط الملعب، اشتعلت المباراة في العشرين دقيقة الأخيرة. كسر بريان مبيومو حالة التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 73، وزادت المهمة صعوبة على "السبيرز" عندما تعرض البديل رودريجو بينتانكور للطرد بعد أربع دقائق فقط من الهدف.

وعلى الرغم من النقص العددي، رفض فريق المدرب روبرتو دي زيربي التخلي عن مبادئه في اللعب العمودي المباشر. وبينما كانوا يضغطون بحثاً عن هدف التعديل المتأخر، وجدوا ضالتهم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما استغل دومينيك سولانكي تمريرة ساندرو تونالي ليسكت جماهير مدرج "ستريتفورد إند". تترك هذه النتيجة توتنهام يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم، لكنها تمنحه دفعة معنوية حيوية بالنظر إلى الظروف المعاكسة التي واجهها في الربع الأخير من اللقاء.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    أنتونين كينسكي - 7/10


    قدم الحارس الشاب ثلاث تصديات حاسمة لإبقاء توتنهام في أجواء المنافسة عندما هدد مانشستر يونايتد بالابتعاد بالنتيجة. ورغم أنه لم يكن بوسعه فعل الكثير حيال إنهاء مبيومو السريري للكرة في الدقيقة 73، إلا أن تمركزه وتصدياته كانا أساسيين في إبقاء النتيجة في المتناول قبل إدراك التعادل المتأخر.

    آرتشي جراي - 6/10

    لعب آرتشي جراي بنضج تكتيكي يفوق عمره في مركز الظهير الأيمن، وأدار صراعاته الثنائية بشكل جيد ضد جبهة يونايتد المخادعة. ومع ذلك، فإن البطاقة الصفراء المتأخرة التي تلقاها في الدقيقة 90+9 بسبب تدخل ساخر أظهرت حجم الضغط المتزايد الذي تعرض له توتنهام خلال اللحظات الختامية.

    ماركوس سينيسي - 6/10

    أداء قتالي من قلب الدفاع الذي قاد الخط الخلفي بشكل جيد ضد مداورة لاعبي يونايتد. تم استبداله في الدقيقة 89 حيث سعى دي زيربي لضخ المزيد من الزخم الهجومي في الدقائق الأخيرة، بعد أن سجل عدة تشتيتات حاسمة للكرة خلال فترة وجوده على أرض الملعب.

    ديستيني أودوجي - 6/10

    قدم أودوجي حضوره البدني المعتاد على الرواق الأيسر، رغم انشغاله بشكل كبير بالواجبات الدفاعية حيث سعى يونايتد لاستغلال المساحات على الأطراف. تم استبداله بميكي فان دي فين في الدقيقة 74، فور تأخر توتنهام في النتيجة.

    يان بول فان هيك - 6/10

    كان المدافع قوياً في ألعاب الهواء، وفاز بالعديد من الصراعات الهامة. استمر على أرض الملعب وعدل دوره لأسباب تكتيكية بعد البطاقة الحمراء، حيث أعاد توتنهام تنظيم صفوفه للتعامل مع النقص العددي.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAMAFP

    خط الوسط

    لوكاس بيرجفال - 5/10

    ظهور هادئ نسبياً للاعب السويدي الشاب، الذي كافح للتحكم في الإيقاع ضد خط وسط يونايتد الكثيف. تم سحبه في الدقيقة 66 حيث بحث الطاقم الفني عن حضور أكثر قتالية في وسط الملعب.

    سافيو - 6/10

    أظهر لمحات من قدرته على حمل الكرة ولمسته الفنية، لكنه افتقر إلى اللمسة الأخيرة لتهديد الخط الخلفي ليونايتد بجدية. بقي في الملعب حتى النهاية، ليكون متنفساً للفريق خلال التحولات الهجومية في أواخر المباراة.

    ساندرو تونالي - 8/10

    كان الإيطالي النبض الإبداعي للفريق، حيث حافظ على معدل تمرير عالٍ تحت الضغط. وجاءت مساهمته الأبرز في الدقيقة 90+2، حين قدم التمريرة الحاسمة لهدف التعادل الدرامي الذي سجله سولانكي.

    محمد قدوس - 5/10

    فشل في فرض تأثيره المعتاد على المباراة، ووجد نفسه محاصراً بثنائي الارتكاز في يونايتد. تم استبداله في الدقيقة 66 بعد أداء محبط واجه فيه صعوبة في إيجاد مساحات بين الخطوط.

    كونور جالاجير - 6/10

    تلقى لاعب الوسط النشيط بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الرابعة، مما حدّ نوعاً ما من أسلوب ضغطه الشرس المعتاد. عمل بلا كلل لإغلاق مسارات التمرير قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 74.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    هجوم

    دومينيك سولانكي - 9/10

    كان أداء القائد بمثابة درس نموذجي في كيفية اللعب كقلب هجوم صريح. على الرغم من قلة الإمداد طوال المباراة، ظل في قمة تركيزه ووجه الضربة القاضية في الدقيقة 90+2، محولاً عرضية تونالي إلى الشباك لينقذ نقطة لفريقه.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    البدلاء والمدرب

    رودريجو بينتانكور - 2/10

    ظهور كارثي. دخل كبديل في الدقيقة 66، ثم تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 78، تاركاً زملاءه في موقف حرج خلال الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

    ميكي فان دي فين - 6/10

    شارك في الدقيقة 74، وكانت سرعته في الارتداد ضرورية لمنع يونايتد من مضاعفة تقدمه عبر الهجمات المرتدة بعد البطاقة الحمراء.

    جيمس ماديسون - 6/10

    دخل في الدقيقة 74 لتقديم شرارة إبداعية، وساعد توتنهام على الاحتفاظ بالكرة بشكل أفضل حتى مع وجود عشرة لاعبين، مساهماً في بناء هجمة هدف التعادل.

    عمر مرموش - 6/10

    قدم دماءً جديدة وحيوية وركضاً مكثفاً بعد نزوله في الدقيقة 66، مما أدى إلى خلخلة دفاع يونايتد خلال المراحل النهائية.

    ماتيوس فيرنانديز - غير مقيم

    تبديل تكتيكي متأخر جداً في الدقيقة 89 للمساعدة في تأمين الفريق.

    روبرتو دي زيربي - 7/10

    أظهر المدرب مرونة تكتيكية كبيرة. فرغم أن تبديل بينتانكور جاء بنتائج عكسية بسبب البطاقة الحمراء، إلا أن قراره بإبقاء سولانكي على أرض الملعب والضغط من أجل إدراك التعادل رغم النقص العددي قوبل بمكافأة بنقطة مستحقة.

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