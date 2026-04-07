توتنهام يستهدف حارس مرمى مانشستر سيتي جيمس ترافورد ليحل محل غولييلمو فيكاريو، في الوقت الذي يستعد فيه إنتر لصفقة صيفية

يبدو أن مسيرة فيكاريو في شمال لندن تقترب من نهايتها بعد موسمين فقط. وتشير التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد توصل بالفعل إلى اتفاق لتسهيل رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة. ويتصدر نادي إنتر ميلان الإيطالي السباق لإعادة نجم المنتخب الإيطالي إلى الدوري الإيطالي، في الوقت الذي يستعد فيه توتنهام لإجراء تعديل جذري على تشكيلة الفريق.

ويغيب الحارس حالياً عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة فتق، ولا يزال مشاركته في المباراة الأولى للمدرب الجديد روبرتو دي زيربي ضد سندرلاند نهاية هذا الأسبوع محل شك كبير.

مع غرق توتنهام في معركة هبوط صادمة، يُعتقد أن فيكاريو يبحث عن مشروع يوفر الاستقرار ويضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر يبدو من غير المرجح أن يوفره توتنهام في المستقبل القريب.



