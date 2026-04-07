توتنهام يستهدف حارس مرمى مانشستر سيتي جيمس ترافورد ليحل محل غولييلمو فيكاريو، في الوقت الذي يستعد فيه إنتر لصفقة صيفية
إنتر يتصدر السباق على فيكاريو
يبدو أن مسيرة فيكاريو في شمال لندن تقترب من نهايتها بعد موسمين فقط. وتشير التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد توصل بالفعل إلى اتفاق لتسهيل رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة. ويتصدر نادي إنتر ميلان الإيطالي السباق لإعادة نجم المنتخب الإيطالي إلى الدوري الإيطالي، في الوقت الذي يستعد فيه توتنهام لإجراء تعديل جذري على تشكيلة الفريق.
ويغيب الحارس حالياً عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة فتق، ولا يزال مشاركته في المباراة الأولى للمدرب الجديد روبرتو دي زيربي ضد سندرلاند نهاية هذا الأسبوع محل شك كبير.
مع غرق توتنهام في معركة هبوط صادمة، يُعتقد أن فيكاريو يبحث عن مشروع يوفر الاستقرار ويضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر يبدو من غير المرجح أن يوفره توتنهام في المستقبل القريب.
جيمس ترافورد يبرز كهدف رئيسي
وفقًا لصحيفة «ذا صن»، يراقب توتنهام حارس مرمى مانشستر سيتي ترافورد، بهدف سد الفراغ الوشيك بين القائمين.
عاد اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 22 عامًا إلى ملعب إيتهاد في صفقة بلغت قيمتها 27 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي عقب هبوط بيرنلي، لكنه عانى من صعوبة في الحصول على وقت لعب منتظم خلف جيانلويجي دوناروما الذي انضم إلى الفريق في الصيف.
ورغم أنه شارك أساسياً في فوز مانشستر سيتي الأخير 4-0 على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أن ترافورد لم يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصول الحارس الإيطالي.
توتنهام يتصدر السباق على ترافورد
يواجه توتنهام منافسة شديدة على التعاقد مع هذا اللاعب الشاب، حيث يراقب كل من نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وضعه عن كثب. وكان نيوكاسل على وشك التعاقد مع ترافورد العام الماضي، ولا يزال يُعتبر في وضع قوي في حال قرر مانشستر سيتي بيعه.
ومع ذلك، فإن إغراء أن يصبح الحارس الأول بلا منازع في العاصمة الإنجليزية قد يغري ترافورد للانضمام إلى ثورة دي زيربي.
معضلة دي زيربي بشأن حراسة المرمى
أثار تعيين دي زيربي تساؤلات فورية حول التوجه التكتيكي للنادي على المدى الطويل، لا سيما فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى. عمل المدرب الإيطالي مع بارت فيربروجن في برايتون، ويُقال إن الهولندي هو اسم آخر يحتل مكانة عالية في قائمة المرشحين للنادي. إذا لم يتمكن فيكاريو من المشاركة في مباراة ساندرلاند، فقد يضطر دي زيربي إلى اللجوء إلى أنتونين كينسكي، الذي يتوق بشدة إلى التعويض بعد استبداله بعد 17 دقيقة فقط من بداية مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد.