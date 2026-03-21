AFP
توتنهام يستهدف حارسين من منتخب إنجلترا و"مانويل نوير الجديد" في سوق الانتقالات الصيفي
توتنهام مهتم بحراس المرمى
وفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، يهتم توتنهام بالتعاقد مع حارس مرمى منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا نواه أتوبولو من نادي فرايبورغ، كما يبحث النادي عن كل من دين هندرسون وجيمس ترافورد، اللذين يلعبان في كريستال بالاس ومانشستر سيتي على التوالي، في إطار خططه المحتملة لاستبدال فيكاريو، خاصة مع تزايد الشائعات حول انتقاله إلى إنتر ميلان. يخوض توتنهام معركة البقاء، ويواجه مباراة حاسمة ضد نوتنغهام فورست يوم الأحد، لكن النادي يدرك أن الحارس الدولي الإيطالي من المرجح أن يغادر في الصيف وسط اهتمام إنتر به، ولذلك يبحث عن بدائل. قد يغادر أنتونين كينسكي أيضًا بعد أدائه المخيب للآمال في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، على الرغم من أنه قد ينتقل على سبيل الإعارة بدلاً من الانتقال مقابل مبلغ مالي.
سيكلف ترافورد حوالي 35 مليون جنيه إسترليني، ويُنظر إلى أتوبولو على أنه خيار أكثر فعالية من حيث التكلفة، حيث ينتهي عقده في عام 2027 دون أي خطط لتجديده.
إصابة فيكاريو تشكل ضربة قاسية
يستعد توتنهام بالفعل لمواصلة مسيرته بدون فيكاريو، حيث سيخضع لعملية جراحية بعد مباراة الأحد ضد فورست. ويحتل النادي اللندني المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة فقط على كل من وست هام الذي يحتل المركز الثامن عشر وفورست الذي يحتل المركز السابع عشر.
يعاني الإيطالي من إصابة بفتق، وقد تم تحديد موعد العملية الجراحية ليتزامن مع فترة التوقف الدولية. تتراوح التوقعات بين أربعة وستة أسابيع لإجراء جراحة الفتق، مما يعني أنه سيغيب عن مباريات مهمة. على الأقل، من المقرر أن يغيب فيكاريو عن المواجهات مع سندرلاند وبرايتون. إذا غاب لمدة ستة أسابيع، فقد يغيب أيضًا عن المباريات ضد وولفز وأستون فيلا.
وقال توتنهام في بيان: "يمكننا تأكيد أن غولييلمو فيكاريو سيخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل لعلاج فتق. تم تحديد موعد العملية البسيطة للحارس الدولي الإيطالي بحيث يكون تأثيرها على موسمنا أقل ما يمكن. سيبدأ غولييلمو إعادة تأهيله مع طاقمنا الطبي على الفور، ومن المأمول أن يعود إلى الملاعب خلال الشهر المقبل".
"نوير الجديد"
ووفقًا للتقرير، قُورِن أتوبولو باللاعب مانويل نوير بسبب أسلوبه المميز في حراسة المرمى، كما يُعتبر خبيرًا في صد ركلات الجزاء، حيث صد خمس ركلات جزاء متتالية في الدوري الألماني، محطمًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا. وهو لاعب دولي في منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، خاض 22 مباراة دولية على مستوى الشباب، ولم ينضم بعد إلى المنتخب الأول، لكنه كان لاعبًا بارزًا في صفوف فرايبورغ خلال المواسم الأخيرة. وقد خاض إجمالاً 112 مباراة مع النادي في الدوري الألماني، وحافظ على شباكه نظيفة في 36 مباراة، وسجل رقماً قياسياً جديداً للنادي في أطول مدة لعب دون استقبال أي هدف، حيث لم تهتز شباكه لمدة 609 دقائق.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
كما تشير التقارير إلى أن نادي وست هام يبدي اهتمامًا بحارس مرمى فرايبورغ، لكنه يمر بوضع حرج مماثل لوضع توتنهام؛ حيث سيسعى كل منهما إلى الحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل البدء في وضع خططهما الصيفية.
يأمل أتوبولو في إتمام انتقاله هذا الصيف، كما يطمح إلى أن يصبح أول حارس مرمى أسود يمثل ألمانيا.
وقال: "أن أصبح أول حارس مرمى أسود في المنتخب الألماني الأول سيكون أمراً مميزاً؛ فهذا لم يحدث من قبل. لكن لون بشرة الشخص لا يهمني حقاً. في النهاية، يجب أن يكون الأداء دائماً هو العامل الحاسم".
وفي حديثه عن احتمالية استدعائه للمنتخب بصفته حارس مرمى شاب، أضاف: "أعتقد أن الوقت الحالي مناسب لي، لأن مانويل نوير لم يعد موجودًا، وربما لن يلعب مارك-أندريه تير شتيجن مع المنتخب الوطني لفترة طويلة أيضًا. في ذلك الوقت، كان نوير الأفضل في العالم - لكن الآن لم يعد لدينا حارس مرمى واحد فقط هو الأفضل، بل هناك العديد من المرشحين. أعتقد أن هذا قد يكون ميزة بالنسبة لي."
