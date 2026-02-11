أصدر توتنهام بيانًا حول رحيل فرانك، مؤكدًا أنه "سيغادر اليوم"، بدلاً من الإشارة إلى رحيله بالتراضي أو طرده.

وقالوا: "اتخذ النادي قرارًا بإجراء تغيير في منصب المدير الفني للرجال، وسيغادر توماس فرانك اليوم.

تم تعيين توماس في يونيو 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء المستقبل معًا. ومع ذلك، دفعت النتائج والأداء مجلس الإدارة إلى استنتاج أن التغيير في هذه المرحلة من الموسم ضروري.

طوال فترة وجوده في النادي، أظهر توماس التزامًا لا يتزعزع، وبذل قصارى جهده لدفع النادي إلى الأمام. نود أن نشكره على مساهمته ونتمنى له كل النجاح في المستقبل".

أوضحت نتائج توتنهام أن دور فرانك أصبح غير مقبول؛ فهم لم يفوزوا بأي مباراة في الدوري في عام 2026، وكانت آخر انتصاراتهم في 28 ديسمبر، بفوزهم 1-0 على كريستال بالاس في سيلهورست بارك. لا يزال أمامهم 12 مباراة في الموسم، وستكون مباراتهم التالية ضد أرسنال، في ما قد يكون أول مباراة للمدرب المؤقت الجديد.