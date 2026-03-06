Getty Images Sport
ترجمه
توتنهام يحث على إعادة هاري ريدناب، حيث يخشى المدرب السابق للفريق أن يكون ناديه السابق "اليائس" الآن المرشح الأوفر حظاً للهبوط
أجراس الإنذار تدق لفريق تيودور تيودور
في حديثه إلى talkSPORT، اعترف المدير الفني المخضرم بقلقه إزاء التراجع الحالي تحت قيادة المدرب المؤقت إيغور تودور، حيث يواجه المشجعون الآن احتمالاً حقيقياً بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
- AFP
ريدكناب يصدر حكماً قاسياً
"كانت كارثة أخرى، أعني قبل أربعة أو خمسة أسابيع لم أكن أتصور أن توتنهام سيكون في خضم صراع الهبوط، لكن مع مرور كل أسبوع كان الوضع يزداد سوءًا. لكن توتنهام الآن في مأزق، يبدو أنه قد يكون المرشح الأوفر حظاً للهبوط، الوضع يائس إلى هذا الحد"، قال ريدكناب. تعكس تعليقاته حالة من الذعر المتزايد في ملعب توتنهام هوتسبير، حيث يتقدم توتنهام بفارق نقطة واحدة فقط على نوتنغهام فورست ووست هام، اللذين يحتلان المركزين 17 و18 على التوالي.
دعوات لعودة مثيرة
أدى هذا الوضع اليائس إلى دعوة العديد من الخبراء، بما في ذلك لاعب وسط توتنهام السابق جيمي أوهارا، إلى تعيين ريدناب كمنقذ قصير الأجل. قال أوهارا: "تحتاج إلى شخص في هذا النادي يهتم به... أعتقد أن هاري ريدناب يجب أن يتلقى مكالمة هاتفية. يجب أن يقولوا له: 'اسمع، يجب أن تعود، نحن بحاجة إليك'." على الرغم من هذه المطالبات، لا يزال ريدناب متشككًا بشأن العودة إلى مقعد المدرب. عندما سُئل عما إذا كان سيستجيب للنداء، أجاب: "لا بد لي من ذلك، أليس كذلك؟ لكن هذا لن يحدث. لا أرى أن هذا سيحدث. سأكون في تشيلتنهام يوم الأربعاء والخميس والجمعة".
- Getty Images Sport
الضغط يتصاعد على تيودور
يواجه تودور انتقادات شديدة بعد ثلاث مباريات فقط. بعد هزيمة بالاس، كان رده على الأسئلة حول مستقبله مقتضبًا: "لا تعليق". على الرغم من الأجواء السامة، أصر تودور: "لا أفكر في هذا الاتجاه، لدي عمل أقوم به، هذا كل شيء. يبدو الأمر غريبًا، لكنني أؤمن بعد هذه المباراة أكثر مما كنت أؤمن من قبل... السفينة تسير في الاتجاه الذي أريده ويجب أن تسير فيه، ومن في السفينة يمكنه البقاء. وإلا، يمكنهم مغادرة السفينة".
