توتنهام يتعرض لانتقادات شديدة من جماهيره بسبب بيع قميص "Spursy" بسعر 30 جنيهًا إسترلينيًا من المتجر الرسمي للنادي في خضم صراع الهبوط

لم يتردد المشجعون في تقييمهم لهذه الخطوة التسويقية، واعتبروها علامة على فراغ في القيادة في ملعب توتنهام هوتسبير. وفي حديثه إلى صحيفة ديلي ميل، لم يتردد مشجع محبط يدعى جيمس في التعبير عن غضبه قائلاً: "يبدو أن المالكين والقيادة لا يحترمون النادي في الواقع. تخيل أن أرسنال صنع قميصاً مكتوباً عليه "bottlers" (الجبناء). لقد انتهت اللعبة".

وقد ردد هذا الرأي مشجع آخر تحدث إلى صحيفة "ذا صن"، واصفًا القرار بأنه عمل من أعمال "التخريب الذاتي". وأضاف المشجع: "أنا غاضب. هذا النوع من الأشياء تراه في متجر أرسنال". وأشار مشجع آخر مستاء إلى الضرر الذي لحق بصورة النادي، قائلاً: "هذا يسخر من المشجعين والنادي والفريق، وهذا ليس صحيحًا".