Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
Gabriele Stragapede

توتنهام، وماذا الآن؟ ماذا سيحدث بعد رحيل تودور؟ إليكم المرشحون الأوفر حظاً لتولي المنصب

جميع الاحتمالات المحتملة لمستقبل مقعد المدرب في فريق توتنهام.

أصبح الخبر رسمياً الآن: يغادر إيغور تودور توتنهام بعد الإعلان الذي صدر مباشرة عن قنوات النادي الإنجليزي، والذي أعلن عن الانفصال بالتراضي بين الطرفين. منذ وصوله، خيب المدرب الكرواتي - الذي فسخ عقده مع يوفنتوس - التوقعات، حيث حصد نقطة واحدة فقط (ضد ليفربول) في الدوري الإنجليزي الممتاز وفشل في إنقاذ مصير توتنهام الذي لا يزال منخرطاً بشكل كامل في صراع تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الثالث من القاع.

ولكن على من سيعتمد الإنجليز الآن لتجنب هاوية الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي؟

  • البيان

    نستأنف بالبيان الصادر عن توتنهام: "يمكننا أن نؤكد أنه تم الاتفاق بالتراضي على مغادرة المدرب إيغور تودور للنادي على الفور. كما غادر توميسلاف روجيتش وريكاردو راغناتشي منصبيهما كمدرب حراس المرمى ومدرب اللياقة البدنية على التوالي. نشكر إيغور وتوميسلاف وريكاردو على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الأسابيع الستة الماضية، والتي عملوا خلالها بلا كلل.

    كما نعرب عن تعاطفنا مع إيغور في حزنه على الفاجعة التي أصابته مؤخرًا، ونرسل دعمنا له ولعائلته في هذه اللحظة الصعبة. وسنقدم تحديثات بشأن تعيين المدرب الجديد في الوقت المناسب".

    • إعلان

  • الأفكار الأولى

    والآن، إذن، من سيكون خليفته؟

    بدأت رسمياً السباق لإيجاد المدير الفني الجديد لتوتنهام قبل نهاية فترة التوقف المخصصة للمنتخبات الوطنية. في الماضي، كان الحديث يدور حول روبرتو دي زيربي، لكن المرشح الأوفر حظاً حالياً يبدو أنه شون دايتش الذي تم إقالته هذا الموسم من نوتنغهام فورست، وهو فريق آخر منخرط في صراع الهبوط وقد هزم مؤخراً توتنهام في الدوري.

  • ديتش هو المرشح المفضل، ودي زيربي لا يرغب في خوض السباق

    ولكن لماذا قد يأتي شون دايتش؟ المدرب السابق لفريق نوتنغهام فورست قد يكون مستعداً لتوقيع عقد قصير الأجل وتولي المهمة في منتصف الموسم. ويبدو أن روبرتو دي زيربي قد رفض هذا الحل، مفضلاً الانتظار لمعرفة نتيجة الموسم الحالي، ليقرر بعد ذلك ما إذا كان سيجتمع مع إدارة توتنهام من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز اعتباراً من العام المقبل.

    يفضل المدرب السابق لمارسيليا الاستمرار في انتظار المشروع المناسب، متجنباً إمكانية تولي المهمة في منتصف الموسم في وضع حرج للغاية مثل الذي يمر به توتنهام، الذي عليه بذل كل ما في وسعه لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

