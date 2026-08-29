سقط توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهدت المواجهة الظهور الرسمي الأول للمهاجم المصري عمر مرموش بقميص السبيرز عقب رحيله عن مانشستر سيتي، في ليلة غابت فيها الفاعلية الهجومية لأصحاب الأرض رغم السيطرة المطلقة على مجريات اللعب.
توتنهام ونيوكاسل | هرب من "سجن السيتي" لكن فقد "تميمته".. مرموش "فرانكفورت" يعود إلى الحياة
الهروب من السجن واستعادة الهوية
بمغادرته أسوار مانشستر سيتي، وجد مرموش متنفساً تكتيكياً أعاد اكتشاف هويته الكروية التي برزت سابقاً مع آينتراخت فرانكفورت. في منظومة السيتي، كان المهاجم المصري مقيداً بأسلوب الاستحواذ المفرط والتكتل الهجومي الخانق ضد الدفاعات المتأخرة، مما جرد إمكانياته من أهم أسلحتها المتمثلة في الانطلاقات المباشرة وضرب المساحات الشاغرة.
أما في ظهوره الأول مع توتنهام، ورغم الخسارة، وجد مرموش مساحات شاسعة سمحت له بالتعبير عن قدراته البدنية العالية، حيث قام بانطلاقات مميزة، ليعود مجدداً كلاعب حركي يمزق الخطوط بسرعته متخلصاً من قيود اللعب الموضعي المعقد. ونجح في إتمام 3 مراوغات صحيحة من أصل 4، ووجّه 3 تسديدات (منها تسديدة واحدة بين القائمين والعارضة). كما استغل تلك المساحات بفاعلية مطلقة في صناعة اللعب مسجلاً نسبة دقة تمرير بلغت 100% (17 تمريرة صحيحة)، شملت 3 تمريرات مفتاحية.
- Getty Images Sport
ضياع التميمة في لندن
رغم هذا التحرر البدني، دفع مرموش ضريبة الانتقال بفقدان "تميمته" التهديفية التي رافقته طويلاً. طوال فترته السابقة، كان نيوكاسل يونايتد بمثابة الضحية المفضلة والتميمة الخاصة للمهاجم المصري، حيث خاض أمامه 5 مباريات بقميص فريقه السابق ومزق شباكه بـ 7 أهداف كاملة، محولاً شباك "الماكبايس" إلى نزهة هجومية معتادة. لكن في ظهوره السادس أمام نفس الخصم، وبقميص توتنهام، غابت هذه اللمسة الحاسمة تماماً؛ إذ اكتفى بتسديدة واحدة على المرمى خلال 90 دقيقة، لتبدو وكأن منظومة السيتي، ورغم قيودها الخانقة لحركته، كانت تضمن له غزارة وتمركزاً تهديفياً افتقده بشدة في اختباره اللندني الأول.
ماتياس تيل وركلة الجزاء
في بداية الشوط الثاني، كان مرموش محور الجدل حين طالب بركلة جزاء بينما كانت النتيجة 0-0، إذ سقط أرضًا داخل منطقة جزاء نيوكاسل، جراء التحامه مع المدافع مالك ثياو، حيث رأى كثيرون أن النجم المصري تعرض للضرب من مدافع نيوكاسل، لكن الحكم قرر عدم احتساب مخالفة.
جاءت اللقطة الثانية في منتصف الشوط الثاني، حين حصل توتنهام على ركلة حرة مباشرة بالقرب من منطقة الجزاء، واعتقد الجميع أن مرموش، المعروف بإجادة تنفيذ الركلات الحرة، لكنه لم يقترب من الكرة، وسددها ماتياس تيل بشكل غريب للغاية في المدرجات.
- Getty Images Sport
خطوة على الطريق الصحيح
يطرح الظهور الأول تساؤلاً جوهرياً حول قدرة مرموش على استعادة أرقامه الخرافية التي قدمها في نصف موسمه الأخير مع آينتراخت فرانكفورت. ففي تلك الحقبة، لعب 26 مباراة بكل المسابقات مسجلاً 20 هدفاً وصانعاً 14 آخرين (منها 15 هدفاً و10 تمريرات حاسمة في البوندسليجا وحدها). لكن هذه الانفجارة التهديفية انحسرت بشدة مع مانشستر سيتي حيث اكتفى خلال موسم ونصف بتسجيل 16 هدفاً وصناعة 6 فقط في 62 مباراة، وهي حصيلة إجمالية تقل عما حققه في بضعة أشهر فقط بألمانيا.
الآن، ومع انتقاله إلى منظومة توتنهام التي تمنحه مساحات وحرية حركية تشبه إلى حد كبير أسلوب لعب فرانكفورت، يبقى التحدي الأكبر: هل ينجح مرموش في استغلال هذه البيئة التكتيكية المشابهة لاستنساخ نسخته الألمانية المرعبة، أم أن غياب الحسم التهديفي الذي ظهر أمام نيوكاسل سيؤجل عودته إلى قمة مجده الرقمي؟
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