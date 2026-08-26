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زهيرة عادل

19 دقيقة مع توتنهام تساوي موسم كامل بمانشستر سيتي .. سافينيو يسخر من منتقديه وحماس زائد يضعه في موقف محرج أمام تشارلتون

فقرات ومقالات
سافينيو
توتنهام هوتسبير ضد تشارلتون أثليتك
توتنهام هوتسبير
تشارلتون أثليتك
كأس رابطة المحترفين
مانشستر سيتي

كيف كانت ليلة سافيو الأولى مع توتنهام بعد الرحيل عن مانشستر سيتي؟

بداية أكثر من ناجحة للجناح البرازيلي سافينيو مع فريقه الجديد توتنهام هوتسبير، بعد فترة للنسيان مع مانشستر سيتي، حتى وإن كان هذا النجاح أمام فريق بحجم تشارلتون أتلتيك.

سافينيو قاد توتنهام يوم الأربعاء، للفوز أمام تشارلتون بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الدور الثاني بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو".

بهذا الفوز يلتقي توتنهام في الدور الثالث من كأس كاراباو مع ليفربول، على ملعب أنفيلد.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية لمواجهة توتنهام وتشارلتون، دعونا نركز حديثنا في السطور التالية عن سافينيو؛ القادم بخفي حنين من تجربة لمدة عامين مع مانشستر سيتي..


  • ماذا قدم سافينيو أمام تشارلتون؟

    سافيو؛ كما أصبح اسمه مؤخرًا بعد انتقاله لتوتنهام، لم يشارك أمام تشارلتون بشكل أساسي، إنما سجل ظهوره الأول مع فريقه الجديد منذ الدقيقة 71 من عمر مباراة الدور الثاني من كأس كاراباو، إذ دفع به مدربه روبرتو دي زيربي بدلًا من دومينيك سولانكي.

    وبعد 11 دقيقة فقط من الدفع به، نجح سافيو بمهارة فردية رائعة في إحراز الرابع لتوتنهام في المباراة، حيث استلم كرة من الجهة اليمنى، انطلق بها إلى حدود منطقة الجزاء، مراوغًا لاعبي الخصم قبل التسديد في الشباك بنجاح.



    وبعدها بثلاث دقائق فقط، صنع صاحب الـ22 عامًا الهدف الخامس للسبيرز في شباك تشارلتون لزميله بين ديفيز، حيث سدد الأول من داخل منطقة الـ18 قبل أن تصطدم في زميله وتسكن الشباك.


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  • حماس زائد وضعه في موقف محرج

    في ظهوره الأول مع توتنهام، تملك الحماس الزائد من سافيو، ليس فقط في أدائه داخل الملعب الذي أسفر عن إحراز هدف وصناعة آخر، إنما في رؤيته لأشياء لا وجود لها داخل المستطيل الأخضر..

    هنا موقف طريف، ففي الهدف الخامس لتوتنهام، استلم سافيو كرة داخل منطقة جزاء الخصم ثم راوغ اللاعبين قبل التسديد في اتجاه المرمى، لكن الكرة اصطدمت أولًا بزميله بين ديفيز قبل أن تسكن الشباك.

    إلا أن سافينيو ركض في اتجاه الجماهير وسقط أرضًا ورفع عصا راية الركنية احتفالًا بالهدف ظنًا منه أنه من سجله، قبل أن يأتي بين ديفيز من خلفه ليخبره بالخبر غير السار له، وسط ضحكات الجميع.




  • سخر من جماهير مانشستر سيتي

    وبالطبع لم يفوت سافيو هذه الفرصة للرد على جماهير مانشستر سيتي التي طالما نادت بضرورة رحيله عن ناديها، فلم يكن رده فقط بأرقام التسجيل والصناعة في ظهوره الأول مع توتنهام أمام تشارلتون، بل بإشارات ساخرة كذلك..

    بعدما سجل الجناح البرازيلي هدفه في المباراة، بدأ يقلد إشارة الكلام بيديه، مطالبًا منتقديه بمواصلة الهجوم عليه، مؤكدًا أنه لا يعبأ بما يفعلونه.



    احتفال ربما لم يكن موفقًا من سافينيو كونه سجل في مرمى فريق ينشط في تشامبيونشيب في الأساس، لكن كم الضغوطات التي تعرض لها من جمهور مانشستر سيتي تجبره على استغلال أي فرصة للرد عليهم، إلا أن الأهم من كل ذلك هي الاستمرارية.

    لكن المثير في هذا الأمر أنه حتى ربما رد باحتفاله على مدربه دي زيربي، الذي قال عنه قبل المباراة: "سافيو لاعب ممتاز، لكن عليه فقط تحسين مهاراته في إنهاء الهجمات".

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  • 19 دقيقة مع توتنهام = موسم كامل مع مانشستر سيتي

    ربما هنا سبب آخر لاحتفال سافيو المبالغ به بتألقه خلال 19 دقيقة مع توتنهام أمام تشارلتون..

    طوال الموسم الماضي مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، شارك البرازيلي في 24 مباراة، لكنه لم يسجل إلا هدفًا وحيدًا مع صناعة آخر.

    تلك المحصلة التي احتاجت 24 مباراة بقميص السيتي فعلها سافيو خلال 19 دقيقة فقط في ظهور أول مع السبيرز .. وكأنه يقول باحتفاله "أنا نجم، إنما المشكلة في بيئة مانشستر في الأساس!".

    لكن على كلٍ، لا يمكن لوم جمهور السيتي الذي صبر عامين على لاعب لم يسجل سوى سبعة أهداف وصنع 16 آخرين خلال 84 مباراة بمختلف البطولات.