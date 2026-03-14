توتنهام في حالة تراجع وكولوسفسكي اختفى: لماذا لم يعد لاعب يوفنتوس السابق يلعب وأين يمكن أن ينتقل

وكما ذكرنا، فإن اللاعب السابق في أتالانتا وبارما ويوفنتوس لم يلعب منذ ما يقرب من عام، أي منذ 11 مايو 2025، عندما تعرض لإصابة في الرضفة اليمنى خلال مباراة ضد كريستال بالاس. ومنذ ذلك الحين، خضع لعملية جراحية ومرحلة إعادة تأهيل صعبة لم تسمح له بالعودة إلى الملاعب، ولا يزال من غير الواضح متى سيتمكن من ذلك. لم يستطع إيغور تودور، مدرب توتنهام، أن يحدد موقفه: "إنه يمر بوقت صعب، وقد واجه مشاكل كبيرة، لكنه متفائل. والأطباء متفائلون أيضًا. لذا سنرى الأسبوع المقبل كيف ستسير الأمور. نأمل أن يتمكن من اللعب في نهاية الموسم، لكن في الوقت الحالي، لا نعرف"، قال الكرواتي.