Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Yamal-FlickGetty/GOAL
Adhe Makayasa

ترجمه

توتر بين لامين يامال وهانسي فليك؟ شوهد نجم برشلونة الشاب الغاضب وهو ينفجر غضبًا بسبب تبديل «جنوني» خلال الفوز على رايو فاليكانو

لامين يامال
هانسي فليك
برشلونة
برشلونة ضد رايو فاليكانو
رايو فاليكانو
الدوري الإسباني

حافظ برشلونة على صدارته للدوري الإسباني بفارق أربع نقاط بعد فوزه الصعب 1-0 على رايو فايكانو، لكن المباراة طغت عليها جزئيًا لحظة من التوتر الواضح بين لامين يامال وهانسي فليك. بدا الغضب واضحاً على يامال بعد استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب سبوتيفاي كامب نو. وأثار هذا التعبير النادر عن عدم الرضا من جانب اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً جدلاً فورياً حول العلاقة بين المدرب وتلميذه النجم.

  يغادر يامال متثاقلاً

    على الرغم من أن الهدف الوحيد الذي سجله رونالد أراوخو قد ضمن النقاط الثلاث للبلوغرانا في مباراة الدوري الإسباني، إلا أن خط الهجوم عانى طوال فترة بعد الظهر في العثور على إيقاعه المعتاد. يامال، الذي عادة ما يكون القلب الإبداعي للفريق، قدم أداءً هادئًا بشكل مفاجئ مقارنة بمستواه المعهود. في الدقيقة 82، اختار فليك إشراك ماركوس راشفورد لإنهاء المباراة، وهو قرار أثار رد فعل قويًا من اللاعب الإسباني الشاب. بدا أن يامال يتجنب التواصل البصري مع مدربه الرئيسي وهو يغادر الملعب بخطى ثقيلة، مظهرًا مستوى من الاستياء استمر حتى بعد وصوله إلى خط التماس.

    • إعلان

  "هذا جنون"

    أظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قناة DAZN مدى الإحباط الذي شعر به يامال، حيث بدا أنه يشكك في قرار استبداله بينما كانت المباراة لا تزال في مرحلة حاسمة. شوهد الجناح وهو يتمتم لنفسه ولمن حوله، حيث أفادت صحيفة "دياريو سبورت" أنه صرخ قائلاً: "دائماً أنا... هذا جنون". بدا اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً حزيناً للغاية بالقرب من المنطقة الفنية، حيث حاول مساعد المدرب أرناو بلانكو تهدئته. ورفض يامال الجلوس على مقاعد البدلاء، وواصل الإيماءات التي تعبر عن عدم تصديقه قبل أن ينعزل في نهاية المطاف في نفق اللاعبين لمشاهدة الدقائق الأخيرة من المباراة بمفرده.



  مدفوعة بمعايير النخبة

    داخل النادي، يُقال إن رد فعل يامال يُفسَّر على أنه دليل على روحه التنافسية الهائلة أكثر منه خلاف شخصي مع فليك. وبعد أن تغلب على مشاكل اللياقة البدنية التي واجهته في بداية الموسم، أصبح الجناح اللاعب الأكثر تأثيرًا في برشلونة هذا الموسم، حيث سجل رصيدًا رائعًا بلغ 21 هدفًا و15 تمريرة حاسمة. ويُنظر إلى إحجامه عن مغادرة الملعب على أنه نتيجة طبيعية لرغبته في التأثير على كل نتيجة. إحصائيًا، كان فليك حريصًا على حماية نجمه الشاب، حيث لم يتم استبدال يامال إلا في تسع مباريات من أصل 37 مباراة لعبها أساسيًا في جميع المسابقات هذا الموسم.

  • FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp NouGetty Images Sport

    اختبار لروح التناغم داخل الفريق

    يتعين على فليك الآن التعامل مع هذه الانفعالات العاطفية داخليًا لضمان ألا تؤثر سلبًا على التناغم داخل الفريق الذي يتصدر حاليًا سباق اللقب في الدوري الإسباني. ويواجه المدرب الألماني تحديًا صعبًا يتمثل في إيجاد التوازن بين الحفاظ على لياقة يامال وإرضاء رغبة المراهق الشديدة في المشاركة في المباريات خلال سلسلة المباريات الصعبة المقبلة. وستتجه الأنظار الآن إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة في المباراة القادمة لمعرفة ما إذا كان لهذا الحدث أي تأثير دائم على مكانة الجناح كلاعب أساسي لا جدال فيه.

