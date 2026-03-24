توتر بين لامين يامال وهانسي فليك؟ شوهد نجم برشلونة الشاب الغاضب وهو ينفجر غضبًا بسبب تبديل «جنوني» خلال الفوز على رايو فاليكانو

داخل النادي، يُقال إن رد فعل يامال يُفسَّر على أنه دليل على روحه التنافسية الهائلة أكثر منه خلاف شخصي مع فليك. وبعد أن تغلب على مشاكل اللياقة البدنية التي واجهته في بداية الموسم، أصبح الجناح اللاعب الأكثر تأثيرًا في برشلونة هذا الموسم، حيث سجل رصيدًا رائعًا بلغ 21 هدفًا و15 تمريرة حاسمة. ويُنظر إلى إحجامه عن مغادرة الملعب على أنه نتيجة طبيعية لرغبته في التأثير على كل نتيجة. إحصائيًا، كان فليك حريصًا على حماية نجمه الشاب، حيث لم يتم استبدال يامال إلا في تسع مباريات من أصل 37 مباراة لعبها أساسيًا في جميع المسابقات هذا الموسم.