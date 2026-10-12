تهديدات حوثية .. تأجيل مباراة النصر ونيفتيشي!

النصر يستضيف اليوم الإثنين، الفريق الأوزبكي، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

المباراة كان من المفترض أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة و15 دقيقة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – لكن حتى وقتنا هذا، لم ينزل اللاعبون إلى أرض الملعب بعد، كما هو حال طاقم التحكيم.

السبب وراء ذلك هو إطلاق صافرات الإنذار من المنصة الوطنية السعودية، لتحذير المواطنين من اقتراب مسيرات من مدينة الرياض، على خلفية الهجمات الحوثية على عدة مدن سعودية.



