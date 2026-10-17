تنمر على أحد المؤثرين بسبب وزنه.. فيرديناند يواجه غضب جماهير مانشستر يونايتد!

وبحسب صحيفة ديلي إكسبريس، فقد بدأ الخلاف عندما نشر فيرديناند صورة له إلى جانب مايكل كاريك، مقتبسًا كلام مدرب مانشستر يونايتد عن عظمة النادي. وردّ سعيد بمطالبة فيرديناند بانتقاد ملّاك النادي، قائلًا: «توقف عن الكلام الفارغ وانتقد الملّاك!» فردّ فيرديناند بتعليق مثير للجدل بشدة صدم الكثير من المشجعين.

فقد استهدف بشكل مباشر المظهر الجسدي لصانع المحتوى، حيث كتب: «توقف عن الكلام الفارغ وارفع أثقالك، لقد بات نفسك يلهث وأنت تكتب!» وأثار هذا الرد القاسي على الفور جدلًا حادًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط انقسام عميق بين الجماهير.