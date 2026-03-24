يستطيع المستشار الخارجي لنادي بوروسيا دورتموند أن يتفهم أسباب الانفصال من نواحٍ عديدة، ويكشف في هذا السياق عن تفاصيل مثيرة حول العلاقات داخل إدارة النادي. كما أنه معجب بخليفته نيلس-أولي بوك.
ترجمه
"تنازعوا قليلاً": ماتياس سامر يكشف عن تفاصيل مثيرة حول انفصال سيباستيان كيل عن بوروسيا دورتموند
"أعتقد أن الانفصال كان القرار الصحيح. لم يعد الطرفان قريبين من بعضهما البعض كما كانا من قبل. لذا فإن هذا القرار منطقي"، قال اللاعب البالغ من العمر 58 عامًا في البداية في برنامج "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" علىقناة Sky، وألمح إلى وجود توترات بين المسؤولين: "أعتقد - وأقول هذا حقًا بطريقة محترمة - أن هناك بعض الخلافات بينهم."
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، يُقال إن هناك "خلافات لا يمكن تسويتها" داخل الإدارة العليا، مما أدى إلى رحيل كيل. وعلى رأس ذلك، كان اللاعب المحترف الذي قضى سنوات طويلة في صفوف بوروسيا دورتموند على علاقة صعبة مع رئيسه المباشر، المدير الرياضي لارس ريكن. يعود السبب إلى ربيع عام 2024، عندما تولى ريكن منصبه الحالي من هانز-يواكيم فاتزكي بدلاً من كيل. كان كيل يطمح إلى هذا المنصب منذ فترة طويلة، ولذلك شعر بخيبة أمل.
ووفقًا لسامر، فإن مثل هذه "نقاط الاحتكاك" هي أمر طبيعي من حين لآخر. "إنه القرار الصحيح لجميع الأطراف المعنية. النادي لديه الفرصة لإجراء تغيير. من المهم أن ننفصل بأناقة وبشخصية."
- Borussia Dortmund
هل سيصبح سيباستيان كيل الرجل القوي الجديد في نادي هامبورغ؟
في محطته التالية، قد يتولى كيل منصبًا رئيسيًا، حيث يُذكر على وجه الخصوص خلافة شتيفان كونتز في نادي هامبورغ كخيار محتمل. وقد انتشرت شائعات حول هذا الأمر في مطلع العام. لكن يبدو أن نادي توتنهام هوتسبير يبدي اهتمامًا أيضًا. في غضون ذلك، يثق سامر بأن كيل "سيجد منصبًا جيدًا"، لكنه نصحه قائلاً: "يجب على سيباستيان أن يأخذ قسطًا من الراحة الآن".
أما بالنسبة لبوك، فلم يكن لدى سامر سوى كلمات المديح. "لذا، فإن هذه الصفة المتمثلة في القدرة على العمل الجماعي، وامتلاك شخصيات إلى جانب الخبرة، كانت مهمة جدًا جدًا للنادي"، قال، مؤكدًا: "وعندما جمعت كل ذلك، قلت: لارس، إنها فكرة رائعة. إنها ليست جيدة فحسب، بل رائعة. إنها جريئة، وهي تمثل تحديًا، لكنها تحليلية."
بوروسيا دورتموند: يتمتع بوك بسمعة ممتازة
وكان هذا المدرب البالغ من العمر 40 عامًا قد عمل سابقًا في نادي SV Elversberg منذ عام 2017، وقاد هذا النادي الصغير من ولاية سارلاند من الدرجة الرابعة إلى عتبة الدوري الألماني، بعد أن اكتشف عددًا من المواهب الواعدة. من بين اللاعبين الذين جلبهم بوك إلى SVE، فيسنيك أسلاني (الذي يلعب حالياً في TSG هوفنهايم) ويونس إبنوتاليب (إينتراخت فرانكفورت)، وقد تم بيع إبنوتاليب لاحقاً بمبلغ كبير.
سيبدأ بوك عمله الجديد يوم الأربعاء، وسيحصل على عقد حتى عام 2029. وفقًا لريكن، كان بوك هو "المرشح المفضل" لخلافة كيل. "لقد تابعت عمله الرائع في إلفرسبيرغ لفترة طويلة، أولاً كمدير رياضي ثم كرئيس رياضي، وأنا مقتنع تمامًا بأن أولي يناسبنا جدًا من الناحية المهنية والشخصية."
بوروسيا دورتموند، جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند
الموعد المباراة 4 أبريل، الساعة 18:30 ف.ب. شتوتغارت - ب.ف. ب. (الدوري الألماني) 11 أبريل، الساعة 15:30 بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن (الدوري الألماني) 18 أبريل، الساعة 15:30 TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)