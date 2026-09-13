Jonathan Moscrop
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تم نقله للمستشفى فورًا والتحقيقات جارية.. مالديني ينجو من حادث سيارة فجرًا في ميلانو!
تصادم مثير عند الفجر في ميلان
وفقًا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، وجد مهاجم كالياري دانيال مالديني نفسه في قلب حادث سير مأساوي في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد عقب سهرة في ميلانو. وقع الحادث نحو الساعة الخامسة وربع صباحًا عند تقاطع شارع تولنتينو مع شارع فرانشيسكو كاراتشولو. وقبل ذلك بساعات قليلة، كان المهاجم قد تألق داخل الملعب، حيث سجّل ركلة الجزاء الحاسمة في فوز كالياري على أتالانتا في بيرجامو يوم السبت الموافق 12 سبتمبر.
وشمل الاصطدام الذي وقع عند الفجر مركبتين في البداية، قبل أن تتعرض للاصطدام أيضًا سيارة مرسيدس دفع رباعي ثالثة كانت متوقفة، خلال التسلسل الفوضوي للأحداث في شوارع ميلانو.
- Getty Images Sport
الفحوصات السريعة في المستشفى والطمأنينة القانونية
وصلت فرق الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث، حيث تم نشر ثلاث سيارات إسعاف وسيارة طبية لعلاج المصابين. وأصيب ستة أشخاص إجمالًا بجروح طفيفة، ونُقل خمسة أفراد إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات. ونُقل مالديني إلى مستشفى فاتيبينيفراتيلي على سبيل الاحتياط، حيث خضع لفحص قصير قبل أن يُسمح له بالمغادرة سريعًا للعودة إلى منزله.
وأوضح محامي اللاعب، دانيلو بوونجورنو: «"بعد فحص قصير برمز أزرق في غرفة الطوارئ، تم إطلاق سراح دانييال على الفور وعاد إلى منزله. إنه بصحة جيدة"، وأضاف: "دانييال بخير ولم يتعرض لأي إصابات، ناهيك عن أن تكون خطيرة".
إعادة بناء المشهد بتفاصيله على مستوى الشارع
لا تزال التحقيقات جارية بينما تعمل السلطات المحلية على إعادة تركيب التسلسل الدقيق للحادث. وتشير التقارير الأولية إلى أن مركبة كانت تسير في شارع فيا كاراتشولو اصطدمت بسيارة مالديني وهي تخرج من ساحة بياتزا كانيفا. ويرى المحققون أن مركبة مهاجم كالياري لم تفسح الطريق، ما أدى إلى اصطدام بين الجانب الأمامي الأيسر من سيارة مالديني والجانب الأمامي الأيمن من المركبة القادمة.
وأسفر الاصطدام الثانوي عن انحراف المركبة الأولى واصطدامها بسيارة مرسيدس رياضية متعددة الاستخدامات كانت متوقفة في موقف مخصص للسكان.
- Getty Images Sport
التطلع إلى التعافي والعودة
بعد أن أصبحت الأزمة الصحية خلفه تمامًا وبعد الطمأنة القانونية التي قدمها ممثلوه، يستطيع مالديني أن يعيد تركيزه إلى الأمور الكروية. وبعد أن خرج من الحادثة المرعبة التي وقعت عند الفجر بمجرد بعض الذعر ودون أي إصابات جسدية، سيسعى المهاجم إلى العودة للانضمام إلى زملائه في كالياري. ومن المتوقع أن يرحّب مسؤولو النادي بعودته إلى التدريبات مع اشتداد الاستعدادات لمبارياتهم المقبلة في الدوري الإيطالي.
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