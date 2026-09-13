وفقًا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، وجد مهاجم كالياري دانيال مالديني نفسه في قلب حادث سير مأساوي في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد عقب سهرة في ميلانو. وقع الحادث نحو الساعة الخامسة وربع صباحًا عند تقاطع شارع تولنتينو مع شارع فرانشيسكو كاراتشولو. وقبل ذلك بساعات قليلة، كان المهاجم قد تألق داخل الملعب، حيث سجّل ركلة الجزاء الحاسمة في فوز كالياري على أتالانتا في بيرجامو يوم السبت الموافق 12 سبتمبر.

وشمل الاصطدام الذي وقع عند الفجر مركبتين في البداية، قبل أن تتعرض للاصطدام أيضًا سيارة مرسيدس دفع رباعي ثالثة كانت متوقفة، خلال التسلسل الفوضوي للأحداث في شوارع ميلانو.