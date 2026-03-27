تم تغيير موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى وقت غريب، كما تم تغيير موعد مباراة تشيلسي إلى فترة غير معتادة

في خطوة فاجأت العديد من المشجعين الذين يحضرون المباريات، تم تغيير موعد المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول في أولد ترافورد لتقام يوم الأحد 3 مايو. ومع ذلك، بدلاً من الموعد المعتاد في أواخر فترة ما بعد الظهر، سيتواجه الفريقان الآن في موعد غير معتاد هو الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت لندن).

لا تزال هذه المباراة واحدة من أكثر المباريات مشاهدة في عالم كرة القدم، وقد اختارت قناة سكاي سبورتس الاحتفاظ بحقوق بث هذه المواجهة. في حين أن انطلاق المباراة بعد ظهر يوم الأحد هو أمر معتاد، فإن موعد البدء المحدد في الساعة 3:30 مساءً يمثل خروجاً عن الموعد المعتاد لـ "سوبر صنداي" في الساعة 4:30 مساءً.