تم ترشيح فرانك لامبارد لجائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الثانية في ظل سعي كوفنتري للفوز باللقب - لكن فيل باركنسون مدرب ريكسهام لم يُرشح
لامبارد يقود «سكاي بلوز»
أكدت رابطة كرة القدم الإنجليزية (EFL) أن أسطورة تشيلسي لامبارد هو أحد المرشحين الرئيسيين للفوز بالجائزة المرموقة للمدربين، وذلك بعد الفترة التي قاد فيها فريق كوفنتري في ملعب CBS أرينا وأحدث فيها تحولاً جذرياً. فمنذ توليه مهامه في نوفمبر 2024، نجح اللاعب الدولي الإنجليزي السابق في تحويل كوفنتري إلى القوة المهيمنة في الدرجة الثانية، حيث يحتاج فريق "السكاي بلوز" الآن إلى أربع نقاط فقط من مبارياته الخمس الأخيرة في الموسم الحالي لضمان عودته إلى الدرجة الأولى. يواجه اللاعب البالغ من العمر 47 عامًا منافسة على الجائزة من أليكس نيل مدرب ميلوال، وسيرجي ياكيروفيتش مدرب هال سيتي، وكيم هيلبرغ مدرب ميدلزبره، على أن يُعلن الفائز في لندن يوم 19 أبريل.
باركنسون لاعب فريق ريكسهام لم ينجح في اجتياز المرحلة
وفي حين يحتفل لامبارد بترشيحه، لم يجد مدرب ريكسهام فيل باركنسون مكانًا له في القائمة المختصرة. ورغم أنه قاد النادي المملوك لشركة هوليوود إلى المنافسة على الصعود خلال معظم الموسم، إلا أن التراجع الأخير في المستوى أدى إلى توقف زخم «التنانين الحمر» في أسوأ توقيت ممكن. وجاء استبعاد باركنسون عقب هزيمة مذلة بنتيجة 5-1 على أرضه أمام ساوثهامبتون. وأدى هذا النتيجة إلى خروج ريكسهام من مراكز الملحق، تاركاً أحلام ريان رينولدز وروب ماك باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز معلقة بخيط رفيع مع بقاء خمس مباريات فقط على نهاية الموسم.
تكريم نجوم البطولة والمواهب الشابة
وإلى جانب المنافسة على أرض الملعب، فإن الصراع على لقب «أفضل لاعب في الدوري» لا يقل حدة. وتنعكس مسيرة كوفنتري نحو الصعود في قائمة المرشحين، حيث تم اختيار الحارس كارل راشوورث. وينضم إليه «محرك» خط وسط ميدلزبره هايدن هاكني، ومهاجم ميلوال فيمي أزيز، والمهاجم الدقيق لـ«سوانسي سيتي» زان فيبوتنيك، الذي سجل 20 هدفاً بشكل لافت مع فريق «السوانز» الذي يحتل المركز الخامس عشر.
تزخر فئات الشباب بالنجوم الصاعدة. يشكل جوردان جيمس من ليستر سيتي، وسيدى بيك من شيفيلد يونايتد، وبوبي كلارك من ديربي كاونتي قائمة مرشحين قوية في خط الوسط لجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم. كما يدخل أشلي فيليبس، نجم الدفاع البالغ من العمر 20 عاماً في ستوك سيتي، في المنافسة على الجائزة.
المرشحون من الدوريات الدنيا
في دوري الدرجة الأولى، تم تكريم مايكل سكوبالا على أدائه المتميز مع لينكولن سيتي، حيث حصل على ترشيح إلى جانب غراهام ألكسندر مدرب برادفورد سيتي، وبريان باري-مورفي مدرب كارديف سيتي، وأليكس ريفيل مدرب ستيفيناج. وقد تأكدت مكانة سكوبالا في القائمة بعد أن ضمن لينكولن صعوده رسمياً خلال عطلة عيد الفصح. وتضم قائمة المرشحين في دوري الدرجة الثانية آندي وودمان، بعد موسم تاريخي مع بروملي، إلى جانب بول وارن من إم كيه دونز، وميكي ميلون من أولدهام، ونيل هاريس من كامبريدج يونايتد. وسيتم تكريم الفائزين في جميع الدرجات الثلاث في حفل EFL السنوي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يكون لامبارد هو نجم الحفل بعد إحيائه لفريق كوفنتري سيتي.