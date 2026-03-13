تم تجاهل ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد، حيث كشف كايل ووكر عن أفضل خمسة زملاء له في منتخب إنجلترا بعد إعلانه اعتزاله اللعب الدولي

وعندما طُلب من ووكر اختيار خمسة لاعبين فقط من زملائه، أعطى الأولوية لمدى استمرارهم في المنتخب وتأثيرهم في البطولات. وقال ووكر لموقع "إنجلترا فوتبول": "أفضل خمسة لاعبين إنجليز لعبت معهم، بدون ترتيب معين؟ واين روني وهاري كين، بالتأكيد". ثم وجه انتباهه إلى خط الدفاع الذي ميز عهد ساوثجيت، مضيفًا: "أعتقد أن جون ستونز يجب أن يكون ضمن التشكيلة، لذا سأضم جون وهاري ماجواير معاً، لأنني أعتقد أنهما كانا صخرة في الدفاع في جميع البطولات الكبرى التي شاركنا فيها وحققنا فيها إنجازات رائعة". أما بالنسبة للمكان الأخير، فقد اختار متخصصاً: "كان جوردان بيكفورد رائعاً أيضاً، لذا أعتقد أنه بما أنه حارس مرمى، سأضم جوردان إلى التشكيلة".