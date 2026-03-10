Goal.com
Milan Inter Haier CamGetty Images
Stefano Silvestri و علي رفعت

"أطلقت الصافرة منذ ساعة" الديربي من كاميرا الحكم.. تفاصيل لحظات الجنون بين ميلان وإنتر!

نشرت حسابات الدوري الإيطالي لكرة القدم صورًا التقطت من منظور الحكم. بشأن الهدف الذي لم يُحتسب لكارلوس أوجوستو: "لقد أطلقت صافرة قبل ساعة".

مباراةميلانوإنتر تركت وراءها تقارب الروسونيري مع المركز الأول لغريمهم، ولكن أيضا بعض الأحداث المثيرة للجدل. كما كان متوقعًا، بالنظر إلى حساسية وأهمية ديربي في قمة الترتيب.

إذا كان الهدف الحاسم الذي سجله إستوبينان قد جاء في الشوط الأول، فإن الحوادث التي استدعت اللجوء إلى الفيديو حدثت في الدقائق الأخيرة من المباراة.

اثنان على وجه الخصوص: هدف لم يحتسب لكارلوس أوجوستو، ثم الحادثة الشهيرة التي لم يعتبرها الحكم دوفيري وتقنية مخالفة، وهي لمسة يد ريتشي في منطقة الجزاء.

في اليوم التالي لمباراة ميلان وإنتر، نشر الدوري الإيطالي الصور الرئيسية التي التقطتها كاميرا الحكم، وهي الكاميرا التي توفر رؤية الحكم، مع الحوارات مع اللاعبين. وكشفت ما قاله اللاعبون على أرض الملعب في الدقائق الأخيرة المثيرة من المباراة.

  • الهدف غير المكتمل لكارلوس أوجوستو

    الحادثة التي كان بطلها كارلوس أوجوستو، الذي حول في الدقيقة 93 كرة عرضية من ديماركو إلى الشباك، لا يمكن حتى وصفها بأنها هدف ملغى. ببساطة لأن دوفيري أطلق صافرته فور قيام الظهير الإيطالي بتنفيذ الركلة الركنية.

    تُظهر كاميرا الحكم دومفريس وهو يركض يائسًا نحو دوفيري، ويداه على وجهه، على غرار "لوحةصرخة مونش". لكن كل ذلك لا فائدة منه: يجب إعادة تنفيذ الركنية لصالح إنتر.

  • "لقد صفرت قبل ساعة"

    هذا هو بالضبط التفسير الذي قدمه دوفيري لكارلوس أوجوستو نفسه، الذي كان هو الآخر في البداية متحيرًا من هذا القرار:"لقد أطلقت صافرة قبل ساعة".

    وهي جملة كررها الحكم أيضًا لزملائه. والذين، في الحقيقة، لم يحتجوا كثيرًا وعادوا إلى التمركز في منطقة الجزاء في انتظار تمريرة جديدة من ديماركو.

  • حلقة ريتشي

    أما بالنسبة للحادثة التي أثارت الكثير من الجدل، وهي لمسة ريتشي بذراعه على صدر دومفريس، فقد كان دوفيري حازماً وأبلغ لاعبي إنتر - وكذلك لاعبي ميلان - على الفور أنه اعتبر الحادثة قانونية.

    "لا شيء، لا شيء"، يصرخ الحكم  للاعبين، حاثًا إياهم على مواصلة اللعب دون الإشارة إلى نقطة الجزاء.

  • "تم التحقق بالفعل، لا شيء"

    تأكيد أن فحص تقنية الفيديو كان سريعًا للغاية، وأن حركة ريتشي اعتُبرت طبيعية وأنه سحب ذراعه، جاء مباشرة بعد ذلك من دوفيري نفسه: "تم التحقق بالفعل، لا شيء".

    كل آمال إنتر في الحصول على ركلة جزاء في اللحظة الأخيرة تلاشت مع هذه الكلمات الثلاث من دوفيري. وفاز ميلان بالديربي، ليقترب بفارق 7 نقاط من المركز الأول ويعود ليؤمن بفرصه مرة أخرى.

    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

