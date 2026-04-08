تم استبعاد لاعب ريال مدريد الشاب من الفريق الأول عقب خلاف مع ألفارو أربيلوا، حيث أجبر المدرب نجم أكاديمية النادي على الاعتذار لزملائه
استبعاد الفريق من دوري أبطال أوروبا يثير التوتر
وفقًا لصحيفة «ماركا»، بدأ الخلاف بين أسينسيو وأربيلوا في 11 مارس. ويواجه النادي أزمة دفاعية حادة، في ظل غياب إيدر ميليتاو وديفيد ألابا. وكان أسينسيو قد تجاوز حدوده البدنية، حيث لعب 90 دقيقة رغم إصابته بكدمة في الرقبة للمساعدة في تحقيق الفوز 2-1 على سيلتا في 6 مارس. ومع ذلك، اختار المدرب إبقائه على مقاعد البدلاء في المباراة ضد مانشستر سيتي بعد خمسة أيام، مفضلاً دين هويجن بدلاً منه. وواجه المدافع المحبط مدربه بعد أيام، شاعراً أن تضحيته تستحق مكاناً في التشكيلة الأساسية ضد بطل الدوري الإنجليزي.
الانسحاب المتأخر يثير غضب زملائه الأكبر سناً
تصاعدت حدة الموقف بشكل كبير قبل مباراة الدوري الإسباني ضد إلتشي في 14 مارس. فقد وصل أسينسيو إلى مكتب المدرب صباح يوم المباراة برفقة طبيب، متذرعاً بإصابة عضلية طفيفة، وانسحب من التشكيلة. وأدى هذا التغيير المتأخر إلى تعطيل خطط التحضير التي وضعها أنطونيو روديجر، الذي كان من المقرر أن يحصل على راحة قبل مباراة الإياب الأوروبية. كان روديجر غاضباً لكونه أُجبر على اللعب، مما حوّل النزاع من خلاف تدريبي خاص إلى مشكلة خطيرة داخل غرفة الملابس، حيث شعر اللاعبون الكبار أن عدم توفره المفاجئ أضر بإدارة لياقتهم البدنية الجماعية.
أربيلوا يطالب باعتذار من زملائه في غرفة الملابس
على الرغم من عودته إلى التدريبات العادية، استمر استبعاد أسينسيو من التشكيلة، بما في ذلك مباراة ديربي مدريد ضد أتلتيكو في 22 مارس. ويرى المدرب أن الانضباط مسألة جماعية، وأصر على أن يعتذر المدافع أمام المجموعة بأكملها. وخلال اجتماع قصير قبل التدريب، أتاح المدرب الفرصة له، وسأل: «هل لدى أي أحد ما يقوله؟»
في البداية، أبقى أسينسيو رأسه منخفضاً وظل صامتاً، مما أدى إلى إطالة فترة إبعاده. لكن، من أجل تهدئة الشائعات المتزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احترافه، خاطب المدافع - الذي خاض 30 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع هدفاً واحداً - زملاءه في النهاية واعتذر لهم.
نهاية موسم مليئة بالتشويق في انتظارنا
يعود أسينسيو في فترة صعبة يمر بها النادي. فقد تراجع ريال مدريد بفارق سبع نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني، مع بقاء ثماني مباريات فقط قبل استضافة جيرونا في 10 أبريل. علاوة على ذلك، يواجه الفريق مهمة شاقة بعد خسارته 2-1 على أرضه أمام بايرن ميونيخ، مع اقتراب مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 15 أبريل.