البطة "ميرلين" التي خطفت الأنظار بعد تجولها بقميص المكسيك في محيط ملعب أزتيكا، تتلقى دعوة خاصة لحضور المباراة الحاسمة أمام التشيك في كأس العالم.
تميمة المونديال.. البطة ميرلين تتلقى دعوة لحضور مباراة المكسيك والتشيك الحاسمة!
ظاهرة كأس العالم
منذ انطلاق منافسات كأس العالم 2026، خطفت شخصية غير مألوفة الأضواء في العاصمة المكسيكية. يتعلق الأمر بالبطة "ميرلين"، التي أطلق عليها بمودة لقب "بطة المونديال"، والتي أصبحت ظاهرة دولية حقيقية.
وفقاً لشبكة "ge" الرياضية، فقد انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بهذا الحيوان بشكل واسع عبر الشبكات الاجتماعية بعد أن تم تصويره وهو يتجول في محيط ملعب أزتيكا الشهير، مرتدياً بفخر قميص المنتخب الوطني ومستخدماً جوارب صغيرة لحماية قدميه.
كان صدى هذا المشهد هائلاً لدرجة أن هذا الطائر اللطيف تحول إلى ما يشبه التميمة غير الرسمية للبطولة، مما أدى إلى انتشار عدد لا يحصى من النكات والصور الطريفة على الإنترنت، بل وحصل أيضاً على ملصق مخصص له في البطولة.
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دعوة شرفية لحضور المباراة الحاسمة
لم يمر النجاح المدوي الذي حققته ميرلين مرور الكرام على الشخصيات المحلية البارزة ووسائل الإعلام الرياضية. ففي الآونة الأخيرة، تلقت البطة ومدربتها كارلا إيفيت دعوة شرفية لمتابعة المواجهة الحاسمة بين المكسيك وجمهورية التشيك من المدرجات، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى في المونديال.
وقد تم توجيه هذه الدعوة الحصرية مباشرة من قبل ريكاردو ساليناس، مالك شبكة "تي في أزتيكا"، وهي ثاني أكبر شبكة تلفزيونية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، عمل هذا الثنائي سابقاً كسفير رسمي لمهرجان المشجعين الذي عرض فوز المنتخب المكسيكي على كوريا الجنوبية، وهو الحدث الذي ملأ ساحة زوكالو الشهيرة بالكامل، مما عزز من مكانة هذا الحيوان الصغير كأحد المشاهير.
القصة وراء تميمة المونديال
كشفت إيفيت، التي تعمل كبائعة متجولة في شوارع المدينة، عن الكواليس التي جعلت من هذه البطة رفيقها اليومي الدائم في العمل جنباً إلى جنب مع ابنها.
وفي مقابلة صحفية سابقة، أوضحت البائعة تفاصيل عملية التكيف الدقيقة التي مر بها الطائر للتعود على البيئة الحضرية الصاخبة في العاصمة المكسيكية. وقالت المدربة في تصريحها موضحة: "لقد روضته، وعلمته خصيصاً لكي يتعلم البقاء هنا. في البداية كان يرتدي طوقاً، لأنه كان خائفاً بالطبع من الشوارع والناس والضوضاء. وبعد أن اعتاد على الأمر، أزلنا الطوق والآن يتبعنا بالفعل"، مبرزة بذلك الثقة المدهشة التي يمتلكها الحيوان للتحرك بحرية تامة وسط حشود الجماهير الرياضية الصاخبة دون أي خوف.
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مستقبل ميرلين في كأس العالم
مع تأكيد الحضور الشرفي الخاص في ملعب أزتيكا، تتجه التوقعات الآن نحو كيفية استقبال الجماهير الشغوفة لميرلين خلال المباراة المرتقبة ضد التشيك.
وإذا نجح المنتخب المكسيكي في التأهل إلى مراحل خروج المغلوب، فمن المؤكد تقريباً أن "بطة المونديال" ذات الكاريزما العالية ستستمر في استعراض أناقتها في المدرجات ومهرجانات المشجعين، لترسخ مكانتها كتميمة الحظ الكبرى للبلد المضيف حتى نهاية البطولة.