تمتد إلى كأس العالم .. يويفا يعلن عن عقوبة بريستياني بسبب إهانة فينيسيوس

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عقوبة تأديبية شديدة على جيانلوكا بريستياني عقب ما حدث في مباراة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد يوم 17 فبراير 2026.

وأعلن لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن اللاعب تم إيقافه عن المشاركة في ست مباريات رسمية بسبب "سلوك تمييزي"، مرتبط بسلوك تم وصفه بأنه معاد للمثليين وليس عنصريًا.

كما طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) توسيع نطاق الإيقاف ليشمل جميع المباريات على المستوى العالمي، وهو ما قد يؤثر أيضًا على مشاركة اللاعب في كأس العالم 2026.