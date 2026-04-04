علي رفعت

تماثيل الملكي ولونين المترجم ومقامرة أربيلوا.. ريال مدريد يغرق في دموع موريتشي!

تلقى فريق ريال مدريد صدمة قوية في صراعه على لقب الدوري الإسباني بعد خسارته القاسية أمام مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 2-1 في إطار الجولة 30 من المسابقة.

شهدت المباراة تراجعًا حادًا في أداء الفريق الملكي خاصة على المستوى الدفاعي مما منح أصحاب الأرض فرصة ذهبية لتحقيق انتصار تاريخي وسط ذهول الجميع.

لم يشفع هدف التعادل المتأخر الذي سجله البديل إيدير ميليتاو في إنقاذ الفريق من فخ الهزيمة حيث جاء الرد صاعقًا وسريعًا من مايوركا الذي استحق النقاط الكاملة بفضل انضباطه العالي وقتاليته الكبيرة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة من عمر اللقاء.


  • توقع الكلمات لكن لا تتوقع الزوايا


    أظهر الحارس أندري لونين تناقضًا غريبًا في تعامله مع أحداث مواجهة مايوركا ففي مشهد القرعة قبل البداية ورغم أنه الأقدم في الملعب استدعى مبابي ليترجم له كلمات الحكم التي تتكرر في كل مباراة وتعتمد على إشارات واضحة لا تحتاج لتفسير.

    كان الأولى بالحارس الأوكراني أن يستخدم قدرته على التوقع في هذا الموقف حيث يعرف الجميع أن الحكم سيشير إما للكرة أو لأحد المرميين بدلاً من النداء على زميله للقيام بدور الوسيط.

    لكن المفارقة حدثت في الدقيقة 43 عندما قرر لونين فجأة ممارسة هواية التوقع في المكان الخاطئ تمامًا.

    فبدلاً من الثبات وانتظار الكرة ارتمى لونين بشكل أعمى نحو زاوية توقعها مسبقًا قبل خروج التسديدة مما جعل شباكه تستقبل هدفًا كان من الممكن تفاديه.

    لقد أضاع لونين بوصلة التقدير السليم حين استصعب توقع إشارات الحكم الروتينية بينما استسهل القفز العشوائي في لقطة الهدف ليدفع فريقه ثمنًا غاليًا بسبب استخدام مهارة التوقع في غير موضعها الصحيح.


    تماثيل ريال مدريد


    لا يمكن تحميل لونين الهدف وحده، في الواقع حتى لو كان انتظر الكرة كانت على الأرجح ستسكن الشباك، لكن اللوم يجب أن يذهب لمجموعة أخرى من اللاعبين.

    حيث ظهر ثلاثي دفاع ريال مدريد أنطونيو روديجر وإدواردو كامافينجا ودين هاوسن في لقطة هدف مايوركا كأنهم تماثيل لا تتحرك وسط صدمة المتابعين.

    كرة الهدف كشفت عن غياب كامل للتركيز والتمركز الدفاعي الصحيح حيث اكتفى هذا الثلاثي بمشاهدة الهجمة وهي تتطور أمام أعينهم دون أي تدخل دفاعي مباشر.

    كامافينجا فقد الرقابة تمامًا في العمق بينما وقف روديجر وهاوسن في وضعية المتفرج دون محاولة جادة لتشتيت الكرة أو اعتراض مسار المهاجم المنطلق نحو الشباك.

    هذه الحالة من التجمد الذهني والبدني كانت غريبة للغاية على أسماء بحجم مدافعي الفريق الملكي مما جعل المرمى مستباحًا في لحظة حاسمة من عمر الشوط الأول.

    هذا التقاعس الدفاعي الجماعي منح فريق مايوركا فرصة ذهبية لخطف هدف التقدم وسط ذهول الجماهير التي لم تتوقع هذا البرود في التعامل مع كرة كانت الخطورة منذ بدايتها مما تسبب في خروج الفريق متأخرًا.


  • ملعب مائل


    شهد الشوط الأول حالة من عدم التوازن التكتيكي جعلت الملعب يبدو مائلًا نحو الرواق الأيسر بشكل واضح، حيث استغل كيليان مبابي غياب فينيسيوس جونيور ليعود إلى مركزه المفضل في الجناح الأيسر حيث وجد حرية أكبر في الحركة والمراوغة.

    زاد من هذا الميل تحرك أردا جولر الدائم نحو تلك الجبهة لتقديم الدعم التمريري وفتح زوايا اللعب للنجم الفرنسي مما خلق جبهة قوية هجوميًا لكنها كانت تفتقد للفاعلية المباشرة على المرمى.

    هذا التركيز المكثف على الطرف الأيسر أبعد مبابي تمامًا عن منطقة العمليات وقلب الهجوم حيث تكمن الخطورة الحقيقية وسط الغابة الدفاعية التي نصبها لاعبو مايوركا.

    ومع الكثافة العددية الكبيرة لأصحاب الأرض وجد مبابي نفسه محاصرًا في مساحات ضيقة بعيدة عن الشباك مما أفقد الهجمات الملكية خطورتها المعهودة.

    تحول الرواق الأيسر إلى مصدر وحيد للعب لكن دون وجود كثافة داخل الصندوق تستغل تلك المجهودات في ظل انجراف جولر ومبابي للعب بعيدًا عن عمق منطقة الجزاء.


  • مقامرة التبديلات

    بدا تعامل المدرب ألفارو أربيلوا مع التغييرات مبشرًا في مطلع الشوط الثاني حين دفع بالثنائي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام مع سحب المدافع دين هاوسن الحاصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 59. 

    لكن هذا التدخل لم يغير واقع الأداء الجماعي الذي ظهر أكثر تماسكًا وتنظيمًا خلال الشوط الأول بل تراجعت الفاعلية الهجومية بشكل ملحوظ. 

    وزاد الطين بلة قرار إخراج أردا جولر وإبراهيم دياز في الدقائق الأخيرة رغم قدرتهما الفطرية على حسم الأمور بلمحة فنية واحدة حتى في ظل تراجعهما البدني. 

    قد يمنح البعض أربيلوا فضلًا في تسجيل إيدير ميليتاو هدفًا كونه بديلًا لكن الحقيقة تظل أن الهدف جاء من ركلة ثابتة لا تعكس نجاحًا تكتيكيًا في إدارة اللعب المفتوح. 

    لقد فقد الفريق هويته الجماعية التي ميزت بدايات اللقاء لصالح فوضى هجومية لم تعالجها التبديلات المتتالية بل أضعفت الحلول المتاحة التي كان يمكنها صناعة الفارق بلمسة سحرية.



  • عدالة مستحقة


    جاءت صافرة النهاية لتعلن فوز مايوركا بنتيجة 2-1 محققة بذلك العدالة الكروية التي أنصفت الفريق الأكثر اجتهادًا وطموحًا طوال دقائق اللقاء.

    فقد قدم أصحاب الأرض مباراة خططية من الطراز الرفيع بدأت بتنظيم دفاعي حديدي في الشوط الأول حيث أغلقوا كل المنافذ أمام لاعبي ريال مدريد ومنعوهم من الوصول الفعلي للمرمى.

    ومع انطلاق الشوط الثاني ارتفع نسق مايوركا بشكل واضح وأصبحوا الطرف الأفضل والأكثر خطورة ورغبة في انتزاع النقاط الثلاث.

    لم يتراجع الفريق أو يكتفِ بالدفاع بل واصل ضغطه حتى تمكن فيدات موريتشي من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91 لتنفجر معه مشاعر جياشة ترجمها بكاء اللاعب الصادق أثناء الاحتفال بالهدف.


    بيت القصيد


    تعتبر هذه الهزيمة جرس إنذار شديد اللهجة للمدرب ألفارو أربيلوا بضرورة مراجعة حساباته الفنية وإدارة المنظومة الدفاعية بشكل أكثر صرامة في المواعيد الكبرى.

    ريال مدريد الذي ظهر تائهًا في لقطات حاسمة دفع ثمن غياب التركيز والاعتماد المفرط على الحلول الفردية بعيدصا عن العمل الجماعي المنظم الذي ميز خصمه.

    خسارة ثلاث نقاط في هذا التوقيت الحرج من الموسم قد تضعف آمال الفريق في ملاحقة المتصدر برشلونة وتزيد من الضغوط المسلطة على اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهات القادمة.

    القوة في كرة القدم لا تقاس بالأسماء الرنانة فقط بل بالقدرة على قراءة المتغيرات والتعامل مع الخصوم بجدية كاملة منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.


