تلميذ روبرتو دي زيربي السابق في برايتون، والذي يحظى بتقديره الكبير، يصدر تقييمًا صريحًا لفرص بقاء توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب الجديد

واستناداً إلى خبرته الواسعة في اللعب تحت قيادة يورغن كلوب في ليفربول، لاحظ لالانا تشابهاً لافتاً في الطباع بين المدرب الألماني ودي زيربي، على الرغم من اختلاف فلسفاتهما التكتيكية. وقال لالانا: "في الواقع، كنت أقارنه دائماً بيورغن. ربما بسبب الشغف الذي يتمتع به كلاهما تجاه اللعبة. أعتقد أنهما مختلفان تمامًا من الناحية التكتيكية وطريقة اللعب. لكن من حيث الحب والشغف بكرة القدم، فهما متشابهان تمامًا.

"روبرتو رجل ذكي للغاية. سيدرك أنه ليس لديه الوقت للعب بطريقة معينة أو بأسلوب معين. ولن يكون متعجرفًا لدرجة عدم فهم ذلك. إنه يعلم أنه عليه الذهاب إلى هناك وتحفيز مجموعة من الرجال. لحسن حظ روبرتو، ربما لا يدرك ذلك، لكنه أحد أكثر المدربين والأشخاص إلهامًا على الإطلاق، في رأيي. بعد خمس دقائق من حديثه في أول لقاء لنا عندما انضم إلى برايتون، كنت قد انضممت إلى صفه. لا أشك في أنه سيكون قادرًا على تكرار ذلك في توتنهام."