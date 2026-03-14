تلقى نيكولاس جاكسون بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف، قبل أن يحصل لويس دياز على بطاقة صفراء ثانية في المباراة الحامية بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن

تقدم ليفركوزن في النتيجة بعد ست دقائق فقط عندما استخلص مونتريل كولبريث الكرة من لويس دياز. أرسل الجناح الكرة إلى باتريك شيك، الذي مررها بدوره إلى أليكس غارسيا؛ ولم يكن أمام سفين أولريش أي فرصة للتصدي لتسديدته التي انحرفت عن مسارها. كان هذا الهدف الثاني لغارسيا في الدوري الألماني هذا الموسم. على الرغم من استحواذ بايرن ميونيخ على الكرة بنسبة تقارب 70 في المائة، إلا أنه عانى في اختراق خط دفاع منظم، حيث أهدر جاكسون أول فرصة حقيقية للفريق.