FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-BAYERN MUNICH

تلقى نيكولاس جاكسون بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف، قبل أن يحصل لويس دياز على بطاقة صفراء ثانية في المباراة الحامية بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن

اتخذت المواجهة الحاسمة بين باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ منعطفاً مثيراً عندما طُرد المهاجم نيكولاس جاكسون، مما أدى إلى انخفاض عدد لاعبي الفريق الزائر إلى 10 لاعبين. واجه فريق فينسنت كومباني بداية كابوسية في ملعب «باي أرينا»، حيث تقدم ليفركوزن في النتيجة قبل التدخل المتهور الذي ارتكبه جاكسون. وبعد أن نجح بطل الدوري الألماني في تعديل النتيجة عن طريق لويس دياز، حصل الكولومبي على بطاقة صفراء ثانية لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

  • بطاقة حمراء كارثية لجاكسون

    جاءت نقطة التحول في الدقيقة 41 عندما ارتكب جاكسون تدخلاً متهوراً على مارتن تيرييه في دائرة الوسط. بعد أن حصل في البداية على بطاقة صفراء، تم تشديد العقوبة إلى بطاقة حمراء مباشرة بعد أن أظهرت مراجعة تقنية الفيديو (VAR) أنه داس بقوة على كاحل تيرييه. وأجبر هذا الطرد بايرن ميونيخ على اللعب بعشرة لاعبين وهو متأخر في النتيجة.

  Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga

    هدف مبكر للمضيفين

    تقدم ليفركوزن في النتيجة بعد ست دقائق فقط عندما استخلص مونتريل كولبريث الكرة من لويس دياز. أرسل الجناح الكرة إلى باتريك شيك، الذي مررها بدوره إلى أليكس غارسيا؛ ولم يكن أمام سفين أولريش أي فرصة للتصدي لتسديدته التي انحرفت عن مسارها. كان هذا الهدف الثاني لغارسيا في الدوري الألماني هذا الموسم. على الرغم من استحواذ بايرن ميونيخ على الكرة بنسبة تقارب 70 في المائة، إلا أنه عانى في اختراق خط دفاع منظم، حيث أهدر جاكسون أول فرصة حقيقية للفريق.

  • مواقف مثيرة حول تقنية الفيديو المساعد (VAR) والأهداف الملغاة

    تزايد إحباط الضيوف في الدقيقة 26 عندما ظنوا أنهم قد أدركوا التعادل. أرسل جوشوا كيميش ركلة حرة، فمررها إرنست بوكو برأسه، لتصطدم بذراع جوناثان تاه قبل أن ترتد إلى الشباك. لكن الاحتفالات لم تدم طويلاً، حيث راجع الحكم كريستيان دينجرت لقطات الفيديو المساعد (VAR) وألغى الهدف رسمياً بسبب لمسة يد. بعد ذلك بوقت قصير، حصل تاه على بطاقة صفراء في مواجهة ناديه السابق، مما أدى إلى إيقافه عن المباراة التالية.

    تقلص عدد لاعبي بايرن إلى تسعة لاعبين

    ظل ليفركوزن هو الطرف المهاجم طوال الدقائق الأربع الإضافية، مما أدى إلى إرباك تشكيلة بايرن المؤقتة، لتنتهي الشوط الأول بتقدم المضيفين 1-0. وانقلب الزخم بشكل كبير لصالح «فيركسلف»، لكن الضيوف سرعان ما استعادوا توازنهم. فقد ألغيت هدفاً سجله البديل هاري كين فور دخوله الملعب بعد مرور ساعة من المباراة. ثم تمكن لويس دياز من تسجيل هدف لفريق فينسنت كومباني ليبقيه في المباراة. لكنه طرد لاحقاً ببطاقة صفراء ثانية بسبب التمثيل في الدقيقة 84، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد أن ألغى VAR هدف الفوز المتأخر لليفركوزن.

