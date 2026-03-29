تلقى ريس جيمس رسالة «لا تصدق» من منافسه في المنتخب الإنجليزي تينو ليفرامينتو في خضم المنافسة على مركز الظهير الأيمن
الانضمام إلى منتخب إنجلترا
لقد استغل ليفرامينتو هذه الفرصة بالكامل لإثبات نفسه على الساحة الدولية. مع غياب جيمس حالياً بسبب إصابة في أوتار الركبة وتغيبه عن معسكر هذا الشهر، يتوق الظهير الأيمن لنيوكاسل إلى ترسيخ مكانه الأساسي. تمتلك إنجلترا خيارات عديدة في خط الدفاع، لكن التعادل الودي الأخير 1-1 أمام أوروغواي وفر منصة مثالية للاعب البالغ من العمر 23 عاماً لإظهار قدراته الدفاعية. وعلى الرغم من احترامه لزميله، فإنه يدرك أن إثبات جدارته أمام المدرب الجديد أمر حيوي لتحقيق أحلامه في كأس العالم.
إشادة كبيرة بمنافس
على الرغم من التنافس المباشر على مكان في التشكيلة الأساسية، أظهر لاعب نيوكاسل رقيًا كبيرًا تجاه مواطنه المصاب. وعندما سُئل عن حالته النفسية وعن المنافسة بينهما، كان صريحًا تمامًا بشأن الموقف، حيث قال: "ريس لاعب رائع للغاية، وآمل أن يعود في أقرب وقت ممكن."
التنافس على مقعد في كأس العالم
ازدادت حدة المنافسة داخل معسكر المنتخب الوطني بشكل طبيعي، حيث يتنافس اللاعبون على حجز مقعدهم في البطولة الصيفية. وإدراكًا لهذه الأجواء المشحونة، أشار المدافع إلى أن الجميع يتوقون بشدة إلى ضمان مكانهم في التشكيلة. أوضح ليفرامينتو قائلاً: "إلى حد ما، تتسم مباريات هذا الشهر بمزيد من الحماس، لأن الجميع يريد المشاركة في كأس العالم". "من الرائع أن يتم استدعائك للمنتخب، لكن الأروع من ذلك هو أن تكون على أرض الملعب. لقد اضطررت إلى الانتظار مرات عديدة في الماضي للحصول على فرصتي. كل ما أركز عليه هو تلك الفرصة لإثبات نفسي".
ماذا ينتظر إنجلترا بعد ذلك؟
تنتظر إنجلترا فترة استراحة قصيرة قبل مباراتها الدولية التالية. يستضيف فريق توماس توخيل منتخب اليابان يوم الثلاثاء المقبل في ختام معسكره الدولي الحالي. وبالنظر إلى الصيف المقبل، أوقعت القرعة منتخب «الأسود الثلاثة» في المجموعة L في بطولة كأس العالم المرتقبة. ويستهل المنتخب مشواره في دور المجموعات بمواجهة كرواتيا يوم 17 يونيو، تليها مباراة صعبة مع غانا بعد ستة أيام. وتختتم الجولة الأولى بمواجهة بنما يوم 27 يونيو.