تلقى توتنهام ضربة قوية في صراعه لتجنب الهبوط، بعد أن أُعلن استبعاد كريستيان روميرو عن بقية الموسم إثر إصابة مروعة تعرض لها في مباراة ساندرلاند
اصطدام يتسبب في إصابة قائد فريق توتنهام بكسر في القلب
اضطر المدافع البالغ من العمر 27 عامًا إلى مغادرة الملعب في منتصف الشوط الثاني على ملعب «ستاديوم أوف لايت» عقب حادثة وقعت داخل منطقة الجزاء. وبدا أن روميرو تعرض لدفعة من الخلف من قبل مهاجم سندرلاند براين بروبي، مما أدى إلى اصطدامه بحارس مرماه أنتونين كينسكي. وتسببت قوة الاصطدام في إصابة المدافع بألم شديد، ليتم استبداله في النهاية بكيفن دانسو.
أكدت الفحوصات الطبية الأولية إصابته بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الداخلي، وفقًا لمراسل بي بي سي سبورت سامي موكبل. ومن المقرر إجراء مزيد من الفحوصات في الأيام المقبلة لتحديد مدى الضرر الهيكلي، لكن ESPN وموكبل أفادا بأن الإطار الزمني الحالي الذي أشارت إليه مصادر داخلية يشير إلى توقف عن اللعب لمدة تتراوح بين خمسة وثمانية أسابيع. ويُنهي هذا الجدول الزمني فعليًا موسمه المحلي، في الوقت الذي يتطلع فيه توتنهام إلى اجتياز مرحلة صعبة في نهاية الموسم.
آمال روميرو في التأهل لكأس العالم لا تزال قائمة
ورغم أن هذه الأخبار تمثل ضربة قاسية لآمال توتنهام في البقاء، إلا أن هناك جانبًا إيجابيًا بالنسبة للاعب على الصعيد الدولي. مع انطلاق كأس العالم 2026 في غضون أقل من شهرين في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، من المفترض أن تسمح فترة التعافي المتوقعة لروميرو باستعادة لياقته البدنية في الوقت المناسب للدفاع عن لقب الأرجنتين. لا يزال المدافع حجر الزاوية في خط دفاع ليونيل سكالوني، وسيكون متشوقاً لقيادة الألبيسيليستي هذا الصيف.
تشكل هذه الإصابة فترة صعبة للمدافع، الذي عانى مؤخرًا من انتكاسات بدنية. هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها لصدمة كبيرة في فترة زمنية قصيرة، بعد استبداله بسبب إصابة في الرأس خلال مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد الشهر الماضي. بالنسبة لتوتنهام، يأتي غياب قائدهم في أسوأ وقت ممكن، حيث يحتلون المركز 18 في الترتيب.
دي زيربي يواجه أزمة دفاعية في ظل بداية صعبة
لم يكن من الممكن أن تبدأ حقبة دي زيربي في توتنهام بشكل أسوأ من هذا، حيث طغت إصابة مدافع الفريق النجمي التي أنهت موسمه على الهزيمة بنتيجة 1-0 في ملعب «ستاديوم أوف لايت». واستمرت معاناة النادي اللندني الشمالي الذي عجز عن اختراق دفاع المنافس، ليخسر في النهاية بهدف انحرف مساره، مما تركه غارقاً في منطقة الهبوط.
كان توتنهام يأمل في "انتعاش تحت قيادة المدرب الجديد" بقيادة المدرب السابق لبرايتون، لكن الأمور ساءت خلال الشوط الثاني. يمثل هذا النتيجة بداية قاتمة للنظام الجديد، حيث يحتل النادي الآن المركز 18 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز ويواجه احتمالاً حقيقياً للخوض في معركة من أجل البقاء دون لاعبه الدفاعي الأكثر تأثيراً.
توتنهام عالق في صراع الهبوط
يأتي غياب روميرو في أسوأ توقيت ممكن لنادٍ يمر بمرحلة انهيار. يتأخر توتنهام الآن بنقطتين عن منطقة الأمان ويواجه مرحلة صعبة في نهاية الموسم. وبدون قائده، يتعين على دي زيربي إيجاد طريقة لتقوية خط الدفاع الذي بدا هشاً طوال موسم مخيب للآمال. وسيتعين الآن تنفيذ التغيير التكتيكي المتوقع تحت قيادة المدرب الإيطالي بدون أفضل مدافع في صفوفه.
المباراة التالية لتوتنهام هي مباراة حاسمة على أرضه ضد برايتون، وهي مباراة تبدو بالفعل "لا بد من الفوز بها" إذا أراد الفريق الخروج من المراكز الثلاثة الأخيرة. سيكون غياب قيادة روميرو وحضوره البدني عائقاً كبيراً، مما يترك لاعبين مثل كيفن دانسو وميكي فان دي فين يتحملون المسؤولية الجسيمة المتمثلة في الحفاظ على بقاء النادي في الدوري الممتاز.