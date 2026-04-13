تلقى توتنهام ضربة قوية في صراعه لتجنب الهبوط، بعد أن أُعلن استبعاد كريستيان روميرو عن بقية الموسم إثر إصابة مروعة تعرض لها في مباراة ساندرلاند

اضطر المدافع البالغ من العمر 27 عامًا إلى مغادرة الملعب في منتصف الشوط الثاني على ملعب «ستاديوم أوف لايت» عقب حادثة وقعت داخل منطقة الجزاء. وبدا أن روميرو تعرض لدفعة من الخلف من قبل مهاجم سندرلاند براين بروبي، مما أدى إلى اصطدامه بحارس مرماه أنتونين كينسكي. وتسببت قوة الاصطدام في إصابة المدافع بألم شديد، ليتم استبداله في النهاية بكيفن دانسو.

أكدت الفحوصات الطبية الأولية إصابته بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الداخلي، وفقًا لمراسل بي بي سي سبورت سامي موكبل. ومن المقرر إجراء مزيد من الفحوصات في الأيام المقبلة لتحديد مدى الضرر الهيكلي، لكن ESPN وموكبل أفادا بأن الإطار الزمني الحالي الذي أشارت إليه مصادر داخلية يشير إلى توقف عن اللعب لمدة تتراوح بين خمسة وثمانية أسابيع. ويُنهي هذا الجدول الزمني فعليًا موسمه المحلي، في الوقت الذي يتطلع فيه توتنهام إلى اجتياز مرحلة صعبة في نهاية الموسم.