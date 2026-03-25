وبالإضافة إلى قرار إغلاق الملعب المؤقت، يواجه النادي عبئًا ماليًا إضافيًا. فقد فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) غرامة قدرها 8000 يورو بسبب استخدام أقلام الليزر، و25000 يورو بسبب إلقاء أشياء على أرض الملعب. وامتدت الإجراءات التأديبية لتشمل الجهاز الفني أيضًا.

تم إيقاف مساعد المدرب بيدرو لويس فيريرا ماتشادو لمباراة واحدة في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وقررت الهيئة الإدارية أن تصرفاته خلال المباراة المثيرة للجدل تشكل سلوكاً غير رياضياً، مما يترك الفريق الفني في حالة نقص في عدد أفراده في المواجهة القارية التالية. وبلغ مجموع الغرامات المالية الناجمة عن هذه المباراة الواحدة 73,000 يورو.