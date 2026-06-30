تكريم رئاسي لليونيل.. رئيس كاب فيردي يخطط لمنح ميسي قميص منتخب بلاده في قمة ميامي!

أعلن رئيس جمهورية كاب فيردي، خوسيه ماريا نيفيس، عن رغبته في تقديم تكريم خاص للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر إهدائه قميص منتخب بلاده الوطني، وذلك قبيل المواجهة التاريخية والمرتقبة التي تجمع المنتخبين يوم الجمعة المقبل في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 32 من نهائيات كأس العالم 2026.

ونقلت صحيفة جلوبو البرازيلية تصريحات رئيس الدولة الأفريقية التي أدلى بها لإذاعة أرجنتينية، حيث أعرب عن فخره الشديد بمواجهة الأسطورة الأرجنتيني، واصفًا إياه بأنه يمثل الكمال والامتياز في عالم الساحرة المستديرة.



