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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمد سعيد و علي سمير
ترجمه

هذا الأمر ممنوع .. تكريم خاص من الاتحاد الأرجنتيني لميسي بعد اعتزاله الدولي

ليونيل ميسي
الأرجنتين
بوركينا فاسو
المباريات الودية
بوليفيا
بنين
ليونيل سكالوني

خطوة للاعتراف بمسيرة النجم الأيقوني

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن تكريم مؤثر لليونيل ميسي من خلال ترك قميصه الأيقوني رقم 10 شاغرًا في مبارياته الدولية المقبلة.

ومن المنتظر أن يرتدي المهاجم الأسطوري القميص الشهير للمرة الأخيرة في مباراة وداعية أُعدّت خصيصًا لهذا الغرض أمام بنين على ملعب مونومنتال في أكتوبر المقبل.

  • الرقم الأيقوني يبقى دون مساس

    في خطوة تؤكد التأثير المنقطع النظير الذي تركه ليونيل ميسي على كرة القدم الأرجنتينية، ستُبقي الأرجنتين القميص رقم 10 الأيقوني شاغرًا خلال نافذتي المباريات الدولية في سبتمبر وأكتوبر، فيما يستعد الأسطورة لخوض مباراة وداعه مع المنتخب الوطني.

    وأكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني القرار قائلًا: "حتى مباراة وداع ليو ميسي، لن يرتدي أحد القميص رقم 10". ونتيجة لذلك، لن يكون هناك لاعب يحمل الرقم 10 في المنتخب خلال المباراتين الوديتين المقبلتين أمام بوليفيا وبوركينا فاسو، على أن يبحث الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في هوية من سيرث القميص الأيقوني فقط بعد أن يُنهي ميسي مسيرته الدولية رسميًا.

    واتُّخذ هذا القرار تكريمًا للفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عقب إعلانه في أواخر أغسطس 2026 اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة تاريخية تُوّجت بقيادة بلاده إلى الهيمنة العالمية.

  • FILES-FBL-ARGAFP

    الأرجنتين على أعتاب حقبة جديدة بلا صاحب الرقم 10

    خبير الانتقالات أكد فابريتسيو رومانو الخبر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيقود إلى "حقبة جديدة اعتبارًا من عام 2027" بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. وفي حين تفرض لوائح الفيفا عادةً ترقيمًا متسلسلًا في البطولات الكبرى، فإن القواعد المرنة المتعلقة بالمباريات الودية تتيح للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) تنفيذ هذا التكريم.

    ويتماشى ذلك مع تصريحات سابقة أدلى بها رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا، الذي اقترح في عام 2024 أن يتم اعتزال القميص تكريمًا لميسي بمجرد انتهاء مسيرته مع المنتخب الوطني رسميًا.

    وبناءً عليه، فإن الوديتين المقبلتين أمام بوليفيا وبوركينا فاسو ستشهدان تخطي قائمة المنتخب للرقم عشرة بالكامل.

  • وداع ذهبي

    من المقرر أن تُقام الخاتمة الكبرى لأسطورة كل الأزمان في السادس من أكتوبر 2026، عندما تواجه الأرجنتين بنين على ملعب ريفر بليت الشهير، إستاديو مونومنتال. ستكون هذه المباراة هي الظهور الدولي رقم 208 والأخير لميسي، ما يمنح جماهير بوينس آيرس المتحمسة فرصة مشاهدة بطلها في الملعب للمرة الأخيرة.

    ويمثل هذا الظهور الأخير محور فترة انتقالية مخطط لها بعناية. ورغم أن المنتخب لديه مباريات أخرى مقررة قبل ذلك، بينها لقاء في قرطبة أمام بوليفيا يوم 30 سبتمبر ومباراة على أرضه أمام بوركينا فاسو يوم 3 أكتوبر، إلا أن ميسي لن يشارك في هاتين المباراتين.

    وقرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الإبقاء عليه في كامل جاهزيته لمباراة بنين، بما يضمن أن ينصبّ التركيز بالكامل على إسهامه الأخير مع المنتخب.


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  • Argentina Training SessionGetty Images Sport

    انتقال الأدوار القيادية

    بينما يستعد عالم كرة القدم للوداع العاطفي الأخير لميسي، تحرك المدرب سكالوني سريعًا لضمان انتقال سلس للسلطة داخل التشكيلة. ومع اقتراب شغور منصب قيادة الفريق، حدد الجهاز الفني المجموعة الأساسية من اللاعبين الذين سيقودون المنتخب نحو بطولة كأس العالم 2030.

    كان سكالوني صريحًا بشأن التسلسل الهرمي داخل غرفة تبديل الملابس ولماذا كان قلب الدفاع كريستيان روميرو الخيار الطبيعي لهذا الدور. وقد أكد المدرب رسميًا أن صاحب الـ28 سنة و سيرث شارة القيادة، في تحول كبيربالفريق.