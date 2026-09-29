هذا الأمر ممنوع .. تكريم خاص من الاتحاد الأرجنتيني لميسي بعد اعتزاله الدولي

في خطوة تؤكد التأثير المنقطع النظير الذي تركه ليونيل ميسي على كرة القدم الأرجنتينية، ستُبقي الأرجنتين القميص رقم 10 الأيقوني شاغرًا خلال نافذتي المباريات الدولية في سبتمبر وأكتوبر، فيما يستعد الأسطورة لخوض مباراة وداعه مع المنتخب الوطني.

وأكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني القرار قائلًا: "حتى مباراة وداع ليو ميسي، لن يرتدي أحد القميص رقم 10". ونتيجة لذلك، لن يكون هناك لاعب يحمل الرقم 10 في المنتخب خلال المباراتين الوديتين المقبلتين أمام بوليفيا وبوركينا فاسو، على أن يبحث الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في هوية من سيرث القميص الأيقوني فقط بعد أن يُنهي ميسي مسيرته الدولية رسميًا.

واتُّخذ هذا القرار تكريمًا للفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عقب إعلانه في أواخر أغسطس 2026 اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة تاريخية تُوّجت بقيادة بلاده إلى الهيمنة العالمية.