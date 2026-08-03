تكذيبًا لتصريح وكيل يوليان ناجلسمان .. "الأهلي هو من رفضه وليس العكس لأنه مدرب غير مقنع"!

تصريح الوكيل رغم أنه لم يوضح ما إذا كانت خطوة قيادته للأهلي لن تحدث كونهم اختلفوا في بعض الشروط مع النادي أم لرفض المدرب نفسه العمل في المملكة السعودية إلا أنه أخذ الاتجاه الأخير في الوسط الرياضي السعودي، وهو ما نفاه الصحفي الأهلاوي سامي القاضي.
القاضي أوضح أن مسؤولي الأهلي هم من رفضوا التعاقد مع صاحب الـ39 عامًا، في ظل عدم قناعتهم به، وهو ما أثار استغراب الحاضرين للمساحة التي تحدث خلالها عبر منصة "إكس".
وقال القاضي نصًا: "ناجلسمان تم رفضه وليس هو من رفض، لأنه غير مقنع لهم"، ثم عاد وتابع: "كي لا يُفهم كلامي بشكل خاطئ، أنا لا أعلم غير مقنع لهم كمدرب أم في المفاوضات والطلبات أو الطريقة، أي ليس شرطًا أن الأهلي غير مقتنع به من الناحية الفنية".