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زهيرة عادل

تكذيبًا لتصريح وكيل يوليان ناجلسمان .. "الأهلي هو من رفضه وليس العكس لأنه مدرب غير مقنع"!

جوليان ناجلسمان
الأهلي
دوري روشن السعودي

ربما يكون تصريح الوكيل فُهم بشكل خاطئ، فماذا حدث؟

رغم أننا كنا نقول - على عكس العادة - إنه أكثر الأندية استقرارًا من ناحية المدربين إلا أن هذا الملف أصبح فجأة صداعًا في رأس شركة الأهلي بعد قرار الألماني ماتياس يايسله بالرحيل قبل أيام قليلة.

ومن ضمن الترشحيات التي بدأت تتردد على إثر تلك الخطوة؛ مواطنه يوليان ناجلسمان، الذي زعمت بعض التقارير أن الراقي يرغب في التعاقد معه.


  • رحيل يايسله ورفض ناجلسمان خلافته

    ماتياس يايسله فاجأ جمهور الأهلي في أواخر الأسبوع الماضي بتقديم استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد ثلاثة أعوام من توليه المهمة.

    الاستقالة بحسب ما يتردد من بعض إعلاميي قلعة الكؤوس، أتت على إثر شعور الألماني بعدم التقدير من مسؤولي النادي في ملف تجديد عقده، إذ لم يقدموا له شروطًا ماليةً مرضية.

    عطفًا على ذلك، ارتبط اسم الراقي بأكثر من مدرب، على رأسهم ناجلسمان، قبل أن يخرج ساشا برزي؛ وكيل أعماله، بنفي اتخاذه لتلك الخطوة.

    وفي تصريحات لموقع "winwin"، أجاب بريزي على هذا السؤال، بـ3 كلمات فقط لا غير؛ قائلًا: "لن يحدث ذلك"، ليغلق الباب أمام تكهُنات قيادة ناجلسمان للفريق الأهلاوي.


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  • تكذيب تصريح وكيل ناجلسمان

    تصريح الوكيل رغم أنه لم يوضح ما إذا كانت خطوة قيادته للأهلي لن تحدث كونهم اختلفوا في بعض الشروط مع النادي أم لرفض المدرب نفسه العمل في المملكة السعودية إلا أنه أخذ الاتجاه الأخير في الوسط الرياضي السعودي، وهو ما نفاه الصحفي الأهلاوي سامي القاضي.

    القاضي أوضح أن مسؤولي الأهلي هم من رفضوا التعاقد مع صاحب الـ39 عامًا، في ظل عدم قناعتهم به، وهو ما أثار استغراب الحاضرين للمساحة التي تحدث خلالها عبر منصة "إكس".

    وقال القاضي نصًا: "ناجلسمان تم رفضه وليس هو من رفض، لأنه غير مقنع لهم"، ثم عاد وتابع: "كي لا يُفهم كلامي بشكل خاطئ، أنا لا أعلم غير مقنع لهم كمدرب أم في المفاوضات والطلبات أو الطريقة، أي ليس شرطًا أن الأهلي غير مقتنع به من الناحية الفنية".


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    سر رفض تشافي

    وخلال المساحة نفسها، انتقل سامي القاضي لتعثر التفاوض مع الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني الأسبق للسد القطري وبرشلونة الإسباني..

    وأشار الصحفي السعودي إلى أن طلبات تشافي الكثيرة هي السبب في استبعاده من المرشحين لخلافة يايسله، بجانب رفض الحساب من إدارة النادي حال تعثر النتائج.


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