سين لامينز (6/10):

قام بتصدي رائع لتسديدة سمرفيل التي كانت متجهة إلى الزاوية العليا. لا يمكن لومه على هدف سوشيك، على الرغم من أنه كان بإمكانه الخروج بشكل أسرع لقطع طريقه.

ديوغو دالوت (5/10):

كان أداؤه في الشوط الأول خطيرًا، حيث عانى في مواجهة سمرفيل وكاد أن يوقع لامينز في مأزق بتمريرته الخاطئة إلى الخلف.

هاري ماجواير (6/10):

قام بتدخل مهم في وقت مبكر على بوين وكان صلبًا قبل أن يتم استبداله بليني يورو.

ليساندرو مارتينيز (5/10):

ساعدت تمريراته الطويلة في فتح ثغرات في دفاع وست هام في بعض الأحيان، لكنه لم يقدم أداءً رائعًا في مراقبة سوشيك.

لوك شو (4/10):

كان أفضل لحظات مانشستر يونايتد عندما تم صد تسديدته على خط المرمى من قبل آرون وان-بيساكا، لكنه ارتكب خطأً فادحاً في الهدف، حيث فشل في إبعاد الكرة عن مرماه وأعطى وست هام الوقت الكافي لتقدم لاعبيه إلى الأمام والانقضاض على المرمى.