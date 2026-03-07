Goal.com
مباشر
Marmoush Savinho Man City GFXGetty/GOAL
Tom Maston

ترجمه

تقييم لاعبي مانشستر سيتي في مباراة نيوكاسل: عمر مرموش يرعب الماغبايز مرة أخرى، بينما يتألق سافينهو وماتيوس نونيس في فوز كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تأخرهم في النتيجة

حافظ مانشستر سيتي على آماله في الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم، بعد أن عاد من الخلف ليفوز على نيوكاسل 3-1 في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي. أرعب عمر مرموش مرة أخرى فريق الماغبايز، وسجل هدفين في الشوط الثاني بعد أن أدرك سافينهو التعادل من هدف هارفي بارنز في تاينسايد.

نيوكاسل، مدعومًا بفوزه الدرامي على مانشستر يونايتد في منتصف الأسبوع، بدأ المباراة متفوقًا. نجح نيكو غونزاليس في إبعاد رأسية نيك وولتمادي عن خط المرمى قبل أن يكسر بارنز مصيدة التسلل لسيتي ويسدد الكرة في الزاوية العليا لمرمى جيمس ترافورد ليمنح فريق إدي هاو التقدم.

في النهاية، عاد سيتي إلى المباراة، وبعد أن أجبر سافينهو آرون رامسديل على التصدي لتسديدة قريبة من القائم، كان الجناح البرازيلي في المكان المناسب ليحول عرضية جيريمي دوكو إلى الشباك من مسافة قريبة. كان على تيجاني رييندرز أن يضع الضيوف في المقدمة قبل الاستراحة، لكنه سدد الكرة بعيدًا بعد أن تلقى تمريرة خلف دفاع نيوكاسل.

تقدم سيتي في أقل من دقيقتين من الشوط الثاني، عندما تبادل سافينهو وماتيوس نونيس الكرة على الجانب الأيمن قبل أن يمرر الأخير الكرة إلى مرموش الذي سددها بقوة في شباك المرمى. بدا أن ذلك أعطى دفعة للمهاجم المصري، وسدد مرموش كرة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها رامسديل.

سجل مرموش في النهاية هدفه الثاني في المباراة، والسابع له في خمس مباريات ضد نيوكاسل، عندما تلقى تمريرة من نونيس على حافة منطقة الجزاء، واستدار وسدد الكرة بقوة لتتجاوز رامسديل وتضمن مكان سيتي في قرعة ربع النهائي يوم الاثنين.

GOAL تقيم لاعبي سيتي في سانت جيمس بارك...

  • FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    حارس المرمى والدفاع

    جيمس ترافورد (5/10):

    قدم إلى وولتمايد تمريرة رأسية تم إبعادها عن خط المرمى، في حين أن توزيعه للكرة كان متفاوتًا في أحسن الأحوال. غير مقنع.

    ماتيوس نونيس (9/10):

    تعاون بشكل رائع مع سافينهو حيث اندفع كلاهما من الجانب الخارجي وانتقل إلى وسط الملعب من الظهير الأيمن. اندفع إلى منطقة الست ياردات وألها هول ليحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي قبل أن يحول مرموش تمريرته إلى هدف. كما ساهم في تمريرة حاسمة لهدف المصري الثاني بعد اندفاعه إلى الأمام.

    جون ستونز (6/10):

    قام بتدخل ممتاز لمنع أوسولا من التسجيل، لكن محاولته اللعب على التسلل أدت إلى هدف بارنز الأول. بدا واثقًا في بقية المباراة، بما في ذلك تمريرة خلفية رائعة أهدرها سافينهو.

    عبدوكودير خوسانوف (8/10):

    استخدم سرعته للتعافي في أكثر من مناسبة وشارك في العديد من التدخلات، وفاز في معظمها.

    ناثان آكي (6/10):

    واجه صعوبة في بعض الأحيان بسبب سرعة إيلانغا، لكنه تصدى للتحدي بشكل جيد.

    • إعلان
  • FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    وسط الملعب

    نيكو غونزاليس (7/10):

    كان في المكان المناسب لإبعاد رأسية وولتمايد المبكرة عن خط المرمى وساعد في إيقاف اللاعب الألماني الضخم، حيث تمكن مانشستر سيتي في النهاية من السيطرة على وسط الملعب.

    تيجاني ريندرز (6/10):

    قام ببعض التمريرات الممتازة إلى منطقة الجزاء، لكن إنهاءه للهجمات كان مخيباً للآمال.

    نيكو أورايلي (7/10):

    كان غير مركّز قليلاً في الاستحواذ على الكرة خلال النصف ساعة الأولى، لكنه تطور مع تقدم المباراة وساهم في جذب تريبيير بعيداً عن مرمى مرموش الذي سجل الهدف الأول.

  • FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    هجوم

    سافينهو (8/10):

    بدا أحيانًا أن حذاءه مزود بمغناطيس، حيث كان يراوغ هول بلا هوادة، وغالبًا ما يتركه في حالة يأس. استحق هدفه رغم النهاية الغريبة. اتخذ قرارين سيئين وكانت تسديداته الثابتة مروعة، لكنه ظل أحد أبرز لاعبي سيتي.

    عمر مرموش (8/10):

    لم يكن له دور يذكر في المباراة حتى سجل هدفه الأول من مسافة قريبة. أعاده ذلك إلى الحياة، وبعد أن اختبر رامسديل من مسافة بعيدة، سجل هدفه الثاني بتسديدة رائعة ليطارد مجددًا فريق ماغبايز.

    جيريمي دوكو (7/10):

    لم يلمس الكرة كثيرًا حتى لحظة سحرية عندما صنع هدف التعادل لسافينهو. كان له بعض اللحظات الخطيرة بعد ذلك، على الرغم من أنه ظل يدخل ويخرج من المباراة.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    البدلاء والمدير

    أنطوان سيمينيو (6/10):

    حمل الكرة بفعالية بعد أن حل محل مرموش.

    فيل فودن (6/10):

    لعب بشكل بسيط خلال الدقائق العشر التي قضاها على أرض الملعب.

    ريان شيركي (6/10):

    كاد أن يصنع فرصتين من لا شيء خلال ظهوره القصير.

    بيب جوارديولا (7/10):

    بعد بداية بطيئة، بدأ فريقه الذي شهد تغييرات كبيرة في إيجاد الحلول من خلال السيطرة على وسط الملعب وإنهاء الهجمات بدقة. فاز الفريق بينما تمكن من إراحة العديد من النجوم قبل مواجهة ريال مدريد في منتصف الأسبوع.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0