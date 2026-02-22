Goal.com
تقييم لاعبي ليفربول في مباراة نوتنغهام فورست: أليكسيس ماك أليستر ينقذ الموقف! الأرجنتيني ينقذ محمد صلاح وهجوم الريدز المتعثر في وقت متأخر من المباراة ويحقق فوزًا حاسمًا في سباق دوري أبطال أوروبا

سجل أليكسيس ماك أليستر هدف الفوز في الدقيقة 96 ليقود ليفربول للفوز على نوتنغهام فورست 1-0 في ملعب سيتي جراوند يوم الأحد. اعتقد اللاعب الأرجنتيني الدولي أنه فاز بالمباراة قبل دقيقتين من نهايتها، لكن VAR ألغى الهدف، لكن لاعب الوسط لم يستسلم، حيث فرض الريدز هزيمة قاسية على فورست، دون مساعدة من فلوريان فيرتز المصاب.

فتح فورست اللعب أمام ليفربول في غضون دقيقتين، حيث تسلل كالوم هدسون-أودوي خلف دومينيك سوبوسلاي، لكن أليسون بيكر سارع إلى الخروج من مرماه وإبعاد الخطر. سيطر الفريق المضيف على مجريات الشوط الأول، حيث عانى ليفربول في إيجاد طريقه إلى المرمى، لكنه لم يستطع الاستفادة من أكثر من فرصة سانحة.

في الشوط الثاني، حصل كورتيس جونز، الذي حل محل ويرتز المصاب قبل دقائق من انطلاق المباراة، على أفضل فرصة للريدز في تلك المرحلة، عندما تلقى تمريرة خلفية في منطقة الست ياردات، لكن ستيفان أورتيغا مد قدمه ليحافظ على نظافة شباكه.

بشكل مثير للدهشة، اعتقد ليفربول أنه تقدم بهدف قبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة؛ لكن أورتيغا أنقذ مرماه بتصدي رائع لتسديدة هوغو إكيتيكي، ثم سعى ماك أليستر وراء كرة أولا أينا المرتدة وأرسلها إلى الشباك. لكن بعد مراجعة VAR، تبين أن الكرة اصطدمت بمرفقه، فتم إلغاء الهدف.

بعد دقائق قليلة، سجل ماك أليستر هدف الفوز، مستغلاً تمريرة رائعة من فيرجيل فان ديك ليحصد النقاط الثلاث.

GOAL تقيم لاعبي ليفربول في سيتي جراوند...

  Nottingham Forest v Liverpool - Premier League

    حارس المرمى والدفاع

    أليسون بيكر (6/10):

    تصدي رائع في بداية المباراة لتسديدة هدسون-أودوي. بعض التوزيعات السيئة في بداية المباراة لكنه تعافى وحافظ على شباكه نظيفة.

    دومينيك سوبوسلاي (5/10):

    عانى من صعوبة في مواجهة هودسون-أودوي. يتمتع بقدرات بدنية رائعة، لكن نجم تشيلسي السابق كشف بعض نقاط ضعفه الدفاعية.

    إبراهيما كوناتي (7/10):

    صمد جيدًا أمام ضغط فورست المستمر في الشوط الأول. المدافع الأكثر سلطة في ليفربول.

    فيرجيل فان ديك (6/10):

    تلقى ضربة قوية على مؤخرة رأسه من تسديدة بعيدة المدى. صمد جيدًا ولعب دورًا رئيسيًا في هدف ماك أليستر الفائز.

    ميلوس كيركيز (6/10):

    أبقى هاتشينسون هادئًا إلى حد ما. كافح من أجل المضي قدمًا والتأثير أكثر في الأمام، لكنه قدم أداءً جيدًا. تم استبداله في وقت متأخر.

  FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOL

    وسط الملعب

    كورتيس جونز (5/10):

    حل محل ويرتز بعد أن تعرض اللاعب الدولي الألماني لإصابة أثناء الإحماء. أضاع أفضل فرصة للريدز، لكنه لعب في عدة مراكز، وبدا أنه أُلقي به في المعمعة دون استعداد كافٍ. تم استبداله في وقت متأخر.

    أليكسيس ماك أليستر (8/10):

    شارك بجدية في الدفاع لكنه لم يتلق الكرة في مكان مرتفع بما يكفي لخلق فرص. اعتقد أنه سجل هدف الفوز في وقت متأخر بضغط رائع لكن VAR ألغى الهدف بحق؛ نهض وفاز باللقب على أي حال. يا لها من عقلية!

    رايان جرافنبرخ (6/10):

    كان جيدًا في التعامل مع الكرة عندما وصلت إليه، لكنه تعرض لضغط شديد من فورست.

  Nottingham Forest v Liverpool - Premier League

    هجوم

    محمد صلاح (4/10):

    قضى معظم الشوط الأول في الدفاع. استسلم بعد إصابة في الكتف في الشوط الثاني وتم استبداله بعد ذلك بوقت قصير. لم يسجل أي هدف في تسع مباريات متتالية، وهي أطول فترة جفاف له في أنفيلد، ويبدو أنه لم يعد كما كان في الموسم الماضي.

    هوغو إيكيتيكي (5/10):

    لم يتلقى تمريرات طوال معظم المباراة. سدد كرتين فقط قبل أن يضيع فرصة سانحة، حيث تصدى أورتيغا لرأسيته من مسافة 12 ياردة.

    كودي جاكبو (3/10):

    لم يحصل على الكرة بما يكفي، وعندما حصل عليها، لم يستطع صنع أي فرصة. كان غير مؤثر وتم استبداله باللاعب النشط نجوموها. يجب أن يقلق على مكانه في الفريق.

  FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOL

    البدلاء والمدير

    فيديريكو كييزا (6/10):

    حل محل صلاح في تبديل مفاجئ.

    ريو نغوموها (8/10):

    حل محل جاكبو. أرسل تمريرة عرضية رائعة أدى إلى فرصة إيكيتيكي والهدف الملغى لماك أليستر، وقام بمراوغة استثنائية قبل تسجيله الهدف الفائز. يستحق المزيد من الدقائق إذا كان هذا هو التأثير الذي يمكنه إحداثه.

    جو جوميز (غير متاح):

    دخل بديلاً لجونز في وقت متأخر.

    آندي روبرتسون (غير متاح):

    حل محل كيركيز في وقت متأخر.

    أرني سلوت (4/10):

    لم يبدو أن هناك أي تعديل تكتيكي عندما سقط فيرتز أثناء الإحماء، وقد كلف ذلك ليفربول غالياً. أضاف البدلاء بعض الطاقة - نغوموها على وجه الخصوص - لكن ليفربول افتقر إلى أي شكل من أشكال الإيقاع. وينبغي النظر إلى فوزهم في المباراة على أنه حظ كبير.

