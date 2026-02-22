فتح فورست اللعب أمام ليفربول في غضون دقيقتين، حيث تسلل كالوم هدسون-أودوي خلف دومينيك سوبوسلاي، لكن أليسون بيكر سارع إلى الخروج من مرماه وإبعاد الخطر. سيطر الفريق المضيف على مجريات الشوط الأول، حيث عانى ليفربول في إيجاد طريقه إلى المرمى، لكنه لم يستطع الاستفادة من أكثر من فرصة سانحة.

في الشوط الثاني، حصل كورتيس جونز، الذي حل محل ويرتز المصاب قبل دقائق من انطلاق المباراة، على أفضل فرصة للريدز في تلك المرحلة، عندما تلقى تمريرة خلفية في منطقة الست ياردات، لكن ستيفان أورتيغا مد قدمه ليحافظ على نظافة شباكه.

بشكل مثير للدهشة، اعتقد ليفربول أنه تقدم بهدف قبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة؛ لكن أورتيغا أنقذ مرماه بتصدي رائع لتسديدة هوغو إكيتيكي، ثم سعى ماك أليستر وراء كرة أولا أينا المرتدة وأرسلها إلى الشباك. لكن بعد مراجعة VAR، تبين أن الكرة اصطدمت بمرفقه، فتم إلغاء الهدف.

بعد دقائق قليلة، سجل ماك أليستر هدف الفوز، مستغلاً تمريرة رائعة من فيرجيل فان ديك ليحصد النقاط الثلاث.

GOAL تقيم لاعبي ليفربول في سيتي جراوند...