تقييم لاعبي ليفربول في مباراة برايتون: أنفيلد يهتف لمحمد صلاح! الملك المصري يحظى بتصفيق حار بعد تألقه في فوز فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول لم يعد إلى أفضل مستوياته بأي حال من الأحوال. وكذلك محمد صلاح. لكن كانت هناك إشارات إيجابية كافية من كلاهما في فوز السبت 3-0 في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي على برايتون، مما يشير إلى أن هذا الموسم الصعب قد ينتهي في الواقع بنتيجة إيجابية للريدز. كان لاعبو أرني سلوت في الواقع ضعفاء في الشوط الأول، ربما بسبب الإرهاق من الجهد الذي بذلوه لإنهاء سجل ساندرلاند الخالي من الهزائم على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف الأسبوع، لكنهم دخلوا الاستراحة متقدمين بفضل هدف كورتيس جونز من مسافة قريبة بعد تمريرة ميلوس كيركيز.

لكن ليفربول كان أكثر إقناعًا بعد الاستراحة، وكان صلاح جزءًا أساسيًا من هذا التحسن، حيث أعد "الملك المصري" دومينيك سوبوسلاي لتسجيل هدفه العاشر هذا الموسم بلمسة رائعة قبل أن يكمل التسجيل بتحويل ركلة جزاء حصل عليها باندفاع قوي وحازم داخل المنطقة.

بشكل عام، لم يكن أداء الريدز رائعًا على الإطلاق. حظي برايتون بفرصه، خاصة في الشوط الأول. لكن ثلاثة أهداف وشباك نظيفة لا يمكن اعتبارها سوى نتيجة مشجعة لسوت وفريقه المتعثر.

يقيمGOAL جميع لاعبي ليفربول الذين شاركوا في المباراة التي وصل فيها الريدز إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي...

    حارس المرمى والدفاع

    أليسون بيكر (7/10):

    قام بإنقاذ مهم للغاية لتصديه لتسديدة دييغو غوميز في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الشوط الأول، كما قام بتصدي مهم آخر لتسديدة لويس دانك بالرأس بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني.

    كورتيس جونز (8/10):

    مع فقدان ليفربول للعديد من الخيارات في مركز الظهير الأيمن، حصل جونز على فرصة اللعب، ولم يكتفِ بالدفاع بشكل جيد (باستثناء زلة كادت أن تكلف الفريق الكثير!)، بل قام أيضًا بانطلاقة رائعة في الوقت المناسب إلى منطقة الجزاء ليضع فريقه في المقدمة. انتقل إلى خط الوسط بعد خروج فيرتز.

    إبراهيما كوناتي (7/10):

    ارتكب بضع أخطاء، لكنه فاز ببعضها بفضل قوة إرادته، ورغم أن توزيعه للكرة كان ضعيفًا في بعض الأحيان، إلا أنه كان رائعًا الليلة. يجب الإشادة بكوناتي الذي تحسن كثيرًا في المباريات الأخيرة.

    فيرجيل فان ديك (7/10):

    أداء مهيمن كالمعتاد من القائد، الذي مر بفترة متقلبة مؤخرًا، لكنه كان مثاليًا هنا، خاصة في الكرات الهوائية.

    ميلوس كيركيز (8/10):

    كان قد هدد المرمى عدة مرات قبل أن يقدم تمريرة رائعة لجونز ليفتح النتيجة. هذه هي المساعدة الثانية في ثلاث مباريات للاعب الذي أصبح الآن يدافع بشكل أفضل بكثير مما كان عليه في بداية الموسم.

    وسط الملعب

    دومينيك سوبوسلاي (8/10):

    بدأ اللاعب المجري متعدد المواهب في دور أعمق في خط الوسط، ولكن لا يهم حقًا أين تلعبه، فهو يؤثر على المباراة، وكان هدفه القوي من اللمسة الأولى مجرد مكافأة على أداء ممتاز آخر. صلاح محق عندما يقول إن زوبوسلاي أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا.

    أليكسيس ماك أليستر (7/10):

    بعد أداء إيجابي للغاية ضد سندرلاند، قدم الأرجنتيني عرضاً آخر مليئاً بالطاقة هنا، ضد وسط ميدان برايتون الجيد. فاز في المواجهات الثنائية في جميع أنحاء الملعب، وكانت الكرة التي مررها إلى كيركز من داخل نصف ملعبه رائعة للغاية.

    فلوريان فيرتز (5/10):

    ضغط جيدًا في بعض الأوقات، لكن محور الإبداع في ليفربول كان هادئًا بشكل غير معتاد، وبصرف النظر عن جريته المراوغة، لم يتمكن من التأثير على المباراة بأي شكل من الأشكال. بناءً على هذا، سيستفيد من أسبوع راحة بعد إنجازاته الأخيرة.

    هجوم

    محمد صلاح (8/10):

    عودة الملك المتأخرة؟ أظهر لمحات من مستواه السابق خلال الشوط الأول، لا سيما عندما سمحت له سرعته بالوصول إلى المرمى، لكن جيسون ستيل تصدى لتسديدته، قبل أن يتألق حقًا في الشوط الثاني. صنع هدف سوبوسلاي بتمريرة رائعة، لكن الطريقة التي فاز بها بركلة الجزاء وحولها إلى هدف هي التي أظهرت أن صلاح استعاد مستواه. استحق تمامًا التصفيق الحار الذي حظي به في أنفيلد عندما خرج في الدقيقة 77.

    فيديريكو كييزا (5/10):

    من المستحيل أن ننتقد جهوده، فقد بذل قصارى جهده لربط اللعب، لكنه ليس مهاجمًا وسطًا - ولم يكن أبدًا - لذا من غير العدل أن تظهر معظم مشاركاته كلاعب رقم 9 مؤقت.

    كودي جاكبو (6/10):

    تم إلغاء هدفه بالرأس (بشكل صحيح) بسبب التسلل، لكن على الرغم من أنه لا يزال يخطئ في اختيار الخيار الخاطئ في كثير من الأحيان، فإنه يستحق الثناء على دوره في الهدف الثاني بتمريرة رائعة عبر الملعب إلى صلاح.

    البدلاء والمدير

    جو جوميز (6/10):

    عودة مرحب بها بعد إصابته الأخيرة. تولى جوميز مركز الظهير الأيمن بدلاً من جونز بعد دخوله الملعب في الدقائق العشرين الأخيرة وأدى أداءً جيداً.

    هوغو إكيتيكي (غير متاح):

    حل محل تشيزا في الهجوم في آخر 15 دقيقة من المباراة، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف.

    ريو نجوموها (غير متاح):

    حل المراهق محل صلاح في وقت متأخر من المباراة، لكنه كان محظوظًا للغاية عندما ألغيت هدفه الرائع بسبب قرار مثير للجدل بوجود تسلل.

    كالفين رامزي (غير متاح):

    أشرك الظهير الأيمن في الدقائق الأخيرة.

    تري نيوني (غير متاح):

    دخل لاعب الوسط المراهق إلى الملعب إلى جانب رامزي.

    أرني سلوت (7/10):

    اختار تشكيلة قوية للغاية، وبعد شوط أول ضعيف، شهد فريقه في النهاية فوزًا مريحًا ومعززًا للمعنويات. قد تساعد كأس الاتحاد الإنجليزي سلوت في إنقاذ هذا الموسم، خاصة إذا استطاع صلاح البناء على هذا الأداء.

