تقييم لاعبي ليفربول في مباراة برايتون: أنفيلد يهتف لمحمد صلاح! الملك المصري يحظى بتصفيق حار بعد تألقه في فوز فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي

لكن ليفربول كان أكثر إقناعًا بعد الاستراحة، وكان صلاح جزءًا أساسيًا من هذا التحسن، حيث أعد "الملك المصري" دومينيك سوبوسلاي لتسجيل هدفه العاشر هذا الموسم بلمسة رائعة قبل أن يكمل التسجيل بتحويل ركلة جزاء حصل عليها باندفاع قوي وحازم داخل المنطقة.

بشكل عام، لم يكن أداء الريدز رائعًا على الإطلاق. حظي برايتون بفرصه، خاصة في الشوط الأول. لكن ثلاثة أهداف وشباك نظيفة لا يمكن اعتبارها سوى نتيجة مشجعة لسوت وفريقه المتعثر.

يقيمGOAL جميع لاعبي ليفربول الذين شاركوا في المباراة التي وصل فيها الريدز إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي...