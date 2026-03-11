Goal.com
تقييم لاعبي ريال مدريد في مباراة مانشستر سيتي: فيدي فالفيردي لا يصدق! بطل الهاتريك يقدم أداءً رائعاً في دوري أبطال أوروبا - لكن ما مدى تكلفة إضاعة ركلة الجزاء من قبل فينيسيوس جونيور؟

قدم فيديريكو فالفيردي أداءً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثلاثية في الشوط الأول ليقود ريال مدريد إلى فوز مريح 3-0 في مباراة الذهاب من دور الـ16 أمام مانشستر سيتي. كان لاعب منتخب أوروغواي نجم الأداء الكلاسيكي لريال مدريد في مباراة خروج المغلوب، لكن إهدار فينيسيوس جونيور لركلة جزاء في الشوط الثاني قد يكون فتح الباب أمام عودة مانشستر سيتي.

كان مانشستر سيتي بالتأكيد الأكثر خطورة بين الفريقين في بداية المباراة، واستغل مرارًا وتكرارًا الجانب الأيمن لريال مدريد، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من التقدم في النتيجة على عكس مجريات اللعب. أرسل تيبو كورتوا الكرة إلى فالفيردي، الذي تجاوز نيكو أورايلي، وراوغ جانلويجي دوناروما، وسدد الكرة في المرمى.

وسرعان ما كرر الأمر مرة أخرى؛ هذه المرة، كان فينيسيوس جونيور هو صانع اللعبة، حيث مرر كرة ذكية إلى فالفيردي الذي سددها بقدمه اليسرى الأضعف في الزاوية البعيدة. 

كان الهدف الثالث لفالفيردي هو الأجمل، حيث قام بثلاث لمسات سريعة قبل أن يسدد الكرة من مسافة قريبة ليترك مارك جوي في مكانه.

كاد الهدف الرابع أن يسجل في بداية الشوط الثاني عندما سمح لبراهمي دياز بالتقدم في الوسط دون رقابة، لكن دوناروما تصدى لتسديدته. قدم حارس مرمى مانشستر سيتي لحظة مهمة أخرى بعد 10 دقائق، عندما تصدى لركلة جزاء فينيسيوس بعد عرقلة مهاجم ريال مدريد، على الرغم من أن تسديدة البرازيلي كانت ضعيفة نسبياً. 

منذ ذلك الحين، كان على فريق ألفارو أربيلوا القيام بالكثير من الدفاع. شكل أنطوان سيمينيو تهديدًا مستمرًا لمانشستر سيتي، وأجبر كورتوا على القيام بإنقاذين رائعين، بينما قام البلجيكي بصد آخر بعد ذلك بوقت قصير بفضل رد فعله السريع أمام أورايلي. بخلاف ذلك، كان ريال مدريد سعيدًا بالدفاع، وأثبت أنه يستحق الفوز 3-0.

GOAL تقيم لاعبي ريال مدريد في البرنابيو...

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    تيبو كورتوا (8/10):

    قام بتمريرة رائعة ساعدت في تسجيل الهدف الأول لفالفيردي. وقام ببعض التصديات الرائعة لتتويج أدائه. 

    ترينت ألكسندر-أرنولد (5/10):

    أداء متفاوت. واجه صعوبة كبيرة في مواجهة دوكو في بداية المباراة، ورغم أنه قدم بعض اللمسات الجيدة هنا وهناك، إلا أنه لا يزال يبحث عن مستواه.

    أنطونيو روديجر (8/10):

    يحب المواجهات مع هالاند، وفاز في هذه المواجهة. قد يكون تصديه لكرة على خط المرمى أمرًا حيويًا. 

    دين هويجن (6/10):

    كان أقل ثباتًا من زميله في قلب الدفاع، لكنه ساعد في مواجهة سيمينيو.

    فيرلاند ميندي (8/10):

    لعب 45 دقيقة دون أخطاء تقريبًا قبل أن يتم استبداله في الشوط الأول. يفتقر إلى اللياقة البدنية لكنه يتمتع بجودة عالية.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    وسط الملعب

    فيديريكو فالفيردي (10/10):

    من الصعب تذكر أداء أكثر اكتمالاً في دوري أبطال أوروبا. سجل ثلاثة أهداف في 75 مباراة سابقة في دوري أبطال أوروبا، ثم سجل ثلاثة أهداف في 25 دقيقة هنا. ساهم أيضاً في الدفاع.

    أردا جولر (7/10):

    لم تكن مباراة مليئة بالإبداع، لكن عمله بدون الكرة كان هائلاً في تلك الليلة. سدد كرة ضيقة في الشوط الثاني.

    أوريليان تشواميني (8/10):

    أحد أفضل أدائه هذا الموسم. سيطر على الوسط، وأجبر مانشستر سيتي على اللعب على الأطراف، ومرر الكرة بشكل جيد. أصيب في قدمه في الدقيقة 60 وظل يعرج بعد ذلك. 

    تياجو بيتارش (7/10):

    أداء قوي في الوسط. شارك في بناء الهجمة الثالثة وكان هادئًا مع الكرة. لم يكن في أفضل حالاته بدنيًا، لكنه يتمتع بهدوء حقيقي. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    هجوم

    براهيم دياز (8/10):

    قام بالكثير من العمل الضروري خارج منطقة الجزاء، وساعد فالفيردي، وتصدى له دوناروما بشكل جيد. كان فعالاً في دور أكثر تقدماً.

    فينيسيوس جونيور (7/10):

    صنع الهدف الثاني بتمريرة حاسمة. قام بكل شيء بشكل صحيح حتى أهدر ركلة الجزاء. قد يكون هذا الخطأ مكلفًا. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    فران جارسيا (7/10):

    أُلقي به مباشرة في المعركة وأبلى بلاءً حسناً على الجانب الأيسر. 

    إدواردو كامافينغا (7/10):

    أضفى بعض الحيوية على خط وسط ريال مدريد في الشوط الثاني. لاعب بديل ذو قيمة كبيرة. 

    مانويل أنخل (7/10):

    صوت ثقة لاعب أكاديمية، الذي قدم أداءً قوياً في 15 دقيقة. 

    فرانكو ماستانتونو (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير. لقد خرج من الصورة إلى حد ما تحت قيادة المدرب الجديد. 

    داني كارفاخال (غير متاح):

    تأخر في الانطلاق، وبعض اللحظات الدفاعية القوية. 

    ألفارو أربيلوا (8/10):

    لم تكن مباراة تبرز عبقريته التكتيكية، لكنه قدم أداءً جيدًا مع فريقه. أسلوبه يشبه أسلوب أنشيلوتي إلى حد ما. 

