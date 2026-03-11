تقييم لاعبي ريال مدريد في مباراة مانشستر سيتي: فيدي فالفيردي لا يصدق! بطل الهاتريك يقدم أداءً رائعاً في دوري أبطال أوروبا - لكن ما مدى تكلفة إضاعة ركلة الجزاء من قبل فينيسيوس جونيور؟

كان مانشستر سيتي بالتأكيد الأكثر خطورة بين الفريقين في بداية المباراة، واستغل مرارًا وتكرارًا الجانب الأيمن لريال مدريد، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من التقدم في النتيجة على عكس مجريات اللعب. أرسل تيبو كورتوا الكرة إلى فالفيردي، الذي تجاوز نيكو أورايلي، وراوغ جانلويجي دوناروما، وسدد الكرة في المرمى.

وسرعان ما كرر الأمر مرة أخرى؛ هذه المرة، كان فينيسيوس جونيور هو صانع اللعبة، حيث مرر كرة ذكية إلى فالفيردي الذي سددها بقدمه اليسرى الأضعف في الزاوية البعيدة.

كان الهدف الثالث لفالفيردي هو الأجمل، حيث قام بثلاث لمسات سريعة قبل أن يسدد الكرة من مسافة قريبة ليترك مارك جوي في مكانه.

كاد الهدف الرابع أن يسجل في بداية الشوط الثاني عندما سمح لبراهمي دياز بالتقدم في الوسط دون رقابة، لكن دوناروما تصدى لتسديدته. قدم حارس مرمى مانشستر سيتي لحظة مهمة أخرى بعد 10 دقائق، عندما تصدى لركلة جزاء فينيسيوس بعد عرقلة مهاجم ريال مدريد، على الرغم من أن تسديدة البرازيلي كانت ضعيفة نسبياً.

منذ ذلك الحين، كان على فريق ألفارو أربيلوا القيام بالكثير من الدفاع. شكل أنطوان سيمينيو تهديدًا مستمرًا لمانشستر سيتي، وأجبر كورتوا على القيام بإنقاذين رائعين، بينما قام البلجيكي بصد آخر بعد ذلك بوقت قصير بفضل رد فعله السريع أمام أورايلي. بخلاف ذلك، كان ريال مدريد سعيدًا بالدفاع، وأثبت أنه يستحق الفوز 3-0.

GOAL تقيم لاعبي ريال مدريد في البرنابيو...