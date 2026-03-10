Goal.com
Tottenham UCL splitGetty/GOAL

تقييم لاعبي توتنهام في مباراة أتلتيكو مدريد: كارثة أنتونين كينسكي في دوري أبطال أوروبا تضع توتنهام في موقف صعب، بينما تتكشف مرة أخرى التكتيكات السيئة لإيغور تودور

صرح إيغور تودور أنه واثق أكثر من أي وقت مضى من أن توتنهام، الذي يواجه خطر الهبوط، سيبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أداء الفريق السيئ في عام 2026 استمر بهزيمة ساحقة بنتيجة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. كانت ليلة أخرى من الأخطاء الفردية المحرجة، إلى جانب نظام مربك منح العملاق الإسباني كل المبادرة التي احتاجها لإنهاء المباراة في ذهاب الدور.

تأخر توتنهام 3-0 بعد 14 دقيقة، حيث كان الحارس أنتونين كينسكي، الذي شارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا بدلاً من غولييلمو فيكاريو الذي تعرض لانتقادات شديدة، أحد العديد من اللاعبين الذين وقعوا ضحية الأرضية الزلقة في مدريد. فقد انزلق أثناء محاولته تمرير الكرة من الخلف، فسلمها مباشرة إلى جوليان ألفاريز، الذي أعادها بدوره إلى منطقة الجزاء لماركوس يورنتي، الذي استغلها جيدًا وسجل الهدف الأول. 

مكي فان دي فين حذا حذو حارس مرماه بعد أقل من 10 دقائق، حيث فقد توازنه بعد تمريرة بسيطة من بابي ماتار سار، مما سمح لأنطوان جريزمان بالركض نحو الكرة. كان المهاجم الفرنسي المخضرم لا يزال أمامه الكثير من العمل، لكنه جعل الأمر يبدو سهلاً عندما سدد الكرة في شباك المرمى مسجلاً الهدف الثاني للفريق المضيف. 

لكن ذلك لم يكن نهاية الكارثة بالنسبة لتوتنهام. فمباشرة بعد استئناف المباراة، أخطأ كينسكي مرة أخرى، حيث أخطأ في تمريرة إلى ألفاريز، الذي سجل الهدف الثاني في شباك خالية. كان ذلك إيذانًا بنهاية ليلة الحارس البالغ من العمر 22 عامًا، على الرغم من أنه تلقى تصفيقًا حارًا من الجماهير المحلية. 

دخل فيكاريو الملعب لكنه استقبل هدفًا بعد وقت قصير عندما سدد أتلتيكو ركلة حرة سريعة ومررها سار نحو مرماه، ورغم أن فيكاريو تصدى لها في البداية، إلا أن روبن لو نورماند سجلها في الشباك. لكن توتنهام تمكن من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، عندما تبادل بيدرو بورو الكرة مع ريتشارليسون قبل أن يسددها بقوة في شباك المرمى ليمنح فريقه بصيص أمل ضئيل.

على الرغم من البداية المشرقة لتوتنهام في الشوط الثاني، سرعان ما سجل أتلتيكو هدفه الخامس. بعد تصدي رائع من يان أوبلاك لريتشارليسون في أحد طرفي الملعب، سجل ألفاريز هدفًا بعد 12 ثانية فقط من هجمة مرتدة دقيقة تضمنت لمسة رائعة من جريزمان. 

سجل دومينيك سولانكي هدفًا آخر لفريق توتنهام قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بعد تمريرة خاطئة من أوبلاك، مما خفف من صعوبة المهمة التي يواجهها توتنهام في شمال لندن الأسبوع المقبل.

GOAL تقيم لاعبي توتنهام في ملعب ميتروبوليتانو...

  • Vicario Kinsky Atletico Madrid TottenhamGetty Images

    حارس المرمى والدفاع

    أنطونين كينسكي (0/10):

    ربما أسوأ أداء لحارس مرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا. ارتكب خطأين فادحين في 14 دقيقة ثم تم استبداله. من السهل أن ينافس أداء لوريس كاريوس في نهائي 2018. 

    كيفن دانسو (4/10)

    ناضل في كل مواجهة، لكنه غالبًا ما كان يتخلف عن خط هجوم أتلتيكو مدريد بسبب سرعته.

    كريستيان روميرو (5/10)

    كان عودته إلى التشكيلة الأساسية موضع ترحيب، لكنه فشل في توفير القيادة التي كانت في أمس الحاجة إليها فريق توتنهام الخاسر.

    ميكي فان دي فين (3/10)

    بدا أحيانًا كبامبي على الجليد، حيث انزلق ومنح أتلتيكو هدفه الثاني في المباراة.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    وسط الملعب

    بيدرو بورو (5/10):

    أحد المقاتلين القلائل الذين ارتدوا قميص توتنهام، على الرغم من أن حرصه على الضغط على الكرة ترك عدة ثغرات كبيرة في الدفاع. 

    بابي ماتار سار (3/10):

    كان لمسته الأولى سيئة للغاية بالنسبة لشخص يلعب في قلب الملعب. 

    أرشي جراي (4/10):

    مثلما كان الحال ضد كريستال بالاس، كان أحد أفضل لاعبي توتنهام، لكنه غالبًا ما كان يغلب عليه الضغط المحموم من جانب أصحاب الأرض.  

    جيد سبنس (3/10):

    حاول أن يكون ذكيًا أكثر من اللازم في أكثر من مناسبة، مما أدى إلى فقدان الكرة وسمح لأتلتيكو مدريد بالانطلاق في هجمة مرتدة.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    هجوم

    ماتيس تيل (5/10):

    كان أحد أكثر اللاعبين مباشرة وهجومية في أداء توتنهام الضعيف، لكنه تم استبداله في الشوط الأول.

    ريتشارليسون (4/10):

    أضاع فرصة كبيرة للتسجيل قبل أن يسجل أتلتيكو هدفه الخامس، على الرغم من أنه أعدّ بيدرو بورو لتسجيل الهدف الأول للفريق الضيف.

    راندال كولو ماني (2/10):

    لم يتمكن من السيطرة على الكرة، وعدة مرات أعاد الكرة مباشرة إلى لاعبي أتلتيكو مدريد. تم استبداله في الشوط الأول.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    البدلاء والمدير

    غولييلمو فيكاريو (4/10):

    تلقى هدفين بعد دخوله الملعب، وفقد توتنهام أي جودة في التمرير من الخلف عند دخوله.

    كونور غالاغر (5/10):

    قدم أداءً جيدًا ضد فريقه السابق عند دخوله الملعب، حيث ركض كثيرًا في وسط الملعب.

    دومينيك سولانكي (6/10):

    سجل هدفًا رائعًا وبدا نشيطًا، مما دفع تيودور إلى التساؤل عن سبب عدم إشراكه في التشكيلة الأساسية.

    تشافي سيمونز (5/10):

    حصل على الكثير من الكرات في آخر 20 دقيقة، لكن أتلتيكو كان سعيدًا بالسماح بذلك بعد أن انتهت المباراة بالفعل.

    جواو بالينها (3/10):

    عانى كثيرًا في إظهار أي نوع من الجودة وتلقى ضربة قوية على الرأس في نهاية المباراة.

    إيغور تودور (3/10):

    سيتم طرح أسئلة حول سبب اختياره لإشراك حارس مرمى شاب في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا في مباراة صعبة كهذه.

