تأخر توتنهام 3-0 بعد 14 دقيقة، حيث كان الحارس أنتونين كينسكي، الذي شارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا بدلاً من غولييلمو فيكاريو الذي تعرض لانتقادات شديدة، أحد العديد من اللاعبين الذين وقعوا ضحية الأرضية الزلقة في مدريد. فقد انزلق أثناء محاولته تمرير الكرة من الخلف، فسلمها مباشرة إلى جوليان ألفاريز، الذي أعادها بدوره إلى منطقة الجزاء لماركوس يورنتي، الذي استغلها جيدًا وسجل الهدف الأول.

مكي فان دي فين حذا حذو حارس مرماه بعد أقل من 10 دقائق، حيث فقد توازنه بعد تمريرة بسيطة من بابي ماتار سار، مما سمح لأنطوان جريزمان بالركض نحو الكرة. كان المهاجم الفرنسي المخضرم لا يزال أمامه الكثير من العمل، لكنه جعل الأمر يبدو سهلاً عندما سدد الكرة في شباك المرمى مسجلاً الهدف الثاني للفريق المضيف.

لكن ذلك لم يكن نهاية الكارثة بالنسبة لتوتنهام. فمباشرة بعد استئناف المباراة، أخطأ كينسكي مرة أخرى، حيث أخطأ في تمريرة إلى ألفاريز، الذي سجل الهدف الثاني في شباك خالية. كان ذلك إيذانًا بنهاية ليلة الحارس البالغ من العمر 22 عامًا، على الرغم من أنه تلقى تصفيقًا حارًا من الجماهير المحلية.

دخل فيكاريو الملعب لكنه استقبل هدفًا بعد وقت قصير عندما سدد أتلتيكو ركلة حرة سريعة ومررها سار نحو مرماه، ورغم أن فيكاريو تصدى لها في البداية، إلا أن روبن لو نورماند سجلها في الشباك. لكن توتنهام تمكن من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، عندما تبادل بيدرو بورو الكرة مع ريتشارليسون قبل أن يسددها بقوة في شباك المرمى ليمنح فريقه بصيص أمل ضئيل.

على الرغم من البداية المشرقة لتوتنهام في الشوط الثاني، سرعان ما سجل أتلتيكو هدفه الخامس. بعد تصدي رائع من يان أوبلاك لريتشارليسون في أحد طرفي الملعب، سجل ألفاريز هدفًا بعد 12 ثانية فقط من هجمة مرتدة دقيقة تضمنت لمسة رائعة من جريزمان.

سجل دومينيك سولانكي هدفًا آخر لفريق توتنهام قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بعد تمريرة خاطئة من أوبلاك، مما خفف من صعوبة المهمة التي يواجهها توتنهام في شمال لندن الأسبوع المقبل.

GOAL تقيم لاعبي توتنهام في ملعب ميتروبوليتانو...