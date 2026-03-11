تقييم لاعبي تشيلسي في مباراة باريس سان جيرمان: أخطاء فيليب يورجنسن تضع البلوز في موقف صعب في دوري أبطال أوروبا، بينما تظهر قلة خبرة ليام روزينيور بشكل صارخ

تقدم باريس سان جيرمان مبكراً عندما وصلت الكرة إلى برادلي باركولا داخل منطقة جزاء تشيلسي، فكان لديه الوقت الكافي لتهدئة الكرة وسددها بنصف طائرة لترتطم بالعارضة. تمكن تشيلسي من العودة إلى المباراة، لكنه مدين بفضل كبير لفيليب يورجنسن الذي أبعد تسديدة أوسمان ديمبيلي إلى العارضة وتصدى لتسديدة باركولا الملتفة التي مرت بجوار القائم.

تعادل فريق ليام روزينيور عندما رصد فرنانديز وجود جوستو في مساحة خالية على يمين تشيلسي، وسدد الظهير الكرة أرضية متغلبًا على ماتفي سافونوف. لكن حارس مرمى باريس سان جيرمان عوض عن خطأه عندما تصدى لتسديدة كول بالمر، وبعد ثوانٍ عاد الفريق المضيف للتقدم بهدف سجله ديمبيلي في هجمة مرتدة سريعة.

واصل تشيلسي تقديم أداء جيد، وعادل النتيجة مرة أخرى قبل مرور ساعة من نهاية المباراة عندما انطلق بيدرو نيتو من الجانب الأيسر ومرر الكرة إلى فرنانديز الذي سددها بقدمه الجانبية في المرمى. عانى باريس سان جيرمان في صنع فرص، لكنه حصل على الهدف الثالث عندما اعترض باركولا تمريرة جورجنسن، واستطاع فيتينا تسديد الكرة في المرمى الخالي.

ألغيت ثالث أهداف تشيلسي التعادلية لجواو بيدرو بسبب التسلل، قبل أن يسدد البديل كفاراتشيليا تسديدة لا يمكن إيقافها من حافة منطقة الجزاء، ويضيف هدفًا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضع فريق لويس إنريكي في موقع السيطرة قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي في بارك دي برانس...