تقييم لاعبي برشلونة في مباراة نيوكاسل: ركلة جزاء لامين يامال في اللحظات الأخيرة تنقذ البلوغرانا المتعثر وتضمن تعادلاً غير مستحق في دوري أبطال أوروبا

ومع ذلك، بعد انتهاء الوقت المحتسب بدل الضائع البالغ أربع دقائق، وبينما كان مشجعو الفريق المضيف لا يزالون يحتفلون بهدف بارنز من عرضية جاكوب ميرفي، ارتكب مالك ثياو خطأ على داني أولمو داخل منطقة الجزاء، مما سمح ليامال بإنقاذ البلوغرانا من الهزيمة بتسجيله ركلة جزاء في المرمى.

النتيجة النهائية كانت في صالح الضيوف، ولا سيما خط هجومهم الذي عانى من سوء التسديد، لكن الكتالونيين لم يهتموا بذلك على الإطلاق، حيث أنهم الآن بحاجة فقط إلى أي فوز في كامب نو الأسبوع المقبل للتأهل إلى ربع النهائي.

GOAL تقيم جميع لاعبي برشلونة الذين شاركوا في المباراة في سانت جيمس بارك...