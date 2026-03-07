Goal.com
تقييم لاعبي برشلونة في مباراة أتلتيك بلباو: لامين يامال مذهل! لحظة سحرية من المراهق تحافظ على تقدم البلوغرانا بأربع نقاط في سباق اللقب في الدوري الإسباني

سجل لامين يامال هدفاً رائعاً ليقود برشلونة للفوز على أتلتيك بلباو 1-0 يوم السبت، ويحافظ على صدارته للدوري الإسباني بفارق أربع نقاط. تعثر فريق هانسي فليك أمام مضيفه المنظم جيداً في بلباو، لكن لحظة سحرية من يامال كانت كافية لمنح البلوغرانا فوزاً حاسماً.

تلقى أتلتيك ضربة قاسية بعد تسع دقائق فقط من بداية المباراة، عندما سقط أوناي غوميز بشكل غريب وبدا أنه لوى ركبته، مما أدى إلى إخراجه من الملعب واستبداله. 

تأثر الشوط الأول بمشاكل الإصابات والاصطدامات، حيث تم تخصيص وقت أطول للعلاج أكثر من اللعب أمام المرمى. ومع ذلك، في نهاية الشوط الأول، سجل إيناكي ويليامز هدفًا، على الرغم من أنه كان في وضع تسلل واضح.

قبل مرور ساعة من المباراة، كان باو كوبارسي محظوظًا بتجنب الطرد بعد أن أسقط ويليامز وهو آخر مدافع. أعطى الحكم مدافع برشلونة بطاقة صفراء بدلاً من حمراء، ورفض VAR بشكل محير التدخل للتوصية بالطرد. 

بعد دقائق، قام هانسي فليك بمغامرة، حيث أشرك روبرت ليفاندوفسكي ورافينها وفيرمين لوبيز في محاولة من برشلونة لتحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة. لكن كان من شبه المؤكد أن يامال هو من سيستجيب للنداء، حيث قطع من اليمين، وسيطر على الكرة ببراعة، وسددها بتقنية مثالية، مما أثار دهشة حتى مشجعي الفريق المضيف.

ضغط أتلتيك من أجل التعادل لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع برشلونة، ليحقق فريق فليك فوزًا مهمًا في سباق اللقب.

GOAL تقيم لاعبي برشلونة في سان ماميس...

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    حارس المرمى والدفاع

    جوان غارسيا (6/10):

    سيطر على المباراة طوال الوقت ولم يواجه أي اختبار حقيقي.

    إريك غارسيا (6/10):

    قدم أداءً جيدًا على الجانب الأيمن، حتى وإن كان قد تجاوزه الخصم أكثر من مرة. يتمتع بسلطة ونظم اللعب بشكل جيد. 

    باو كوبارسي (5/10):

    حصل على بطاقة صفراء بسبب تدخل متأخر على ويليامز عندما كان المهاجم يركض نحو المرمى. كان ذلك بالتأكيد إحباطًا لفرصة تسجيل هدف، لكن VAR اختار عدم التدخل. فتى محظوظ للغاية. 

    جيرارد مارتين (7/10):

    قوي. بلا شك أفضل مدافع في برشلونة. 

    جواو كانسيلو (7/10):

    كاد يسجل هدفًا ذاتيًا محرجًا في أول 30 ثانية من المباراة. تقدم بشكل جيد واستمتع بمنافسته مع بيرينغير. 

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    وسط الملعب

    مارك كاسادو (7/10):

    كان يسعى دائمًا إلى الاستحواذ على الكرة ودفعها إلى الأمام. ركض حتى أرهق نفسه، وتم استبداله قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة عندما عزز فليك دفاعات فريقه.

    مارك برنال (4/10):

    كافح لمواكبة إيقاع المباراة في الشوط الأول وفقد الكرة أكثر من مرة. تم استبداله ببدري في الشوط الثاني. 

    داني أولمو (6/10):

    كان يسعى دائمًا لفتح ثغرات في دفاع أتلتيك، لكنه عانى في إيجاد طريقة للتوغل. لم يستسلم أبدًا، لكنه تم استبداله بعد مرور ساعة من المباراة. 

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    هجوم

    لامين يامال (9/10):

    استحوذ على الكرة عندما سنحت له الفرصة قبل أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 67، حيث قطع إلى الداخل وسدد الكرة بتقنية مثالية. ارتطمت الكرة بالقائم قبل أن تدخل المرمى؛ كان هدفًا رائعًا حقًا، وأدى إلى فوز برشلونة بالمباراة. إنه لاعب لا يصدق. 

    فيران توريس (4/10):

    لم يحصل على فرص قبل أن يتم استبداله بليفاندوفسكي في الدقيقة 60. 

    ماركوس راشفورد (5/10):

    كان دائمًا مستعدًا للركض نحو مدافعه وفعل ذلك كلما وصلت الكرة إليه، لكن للأسف دون جدوى. تم استبداله. 

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    البدلاء والمدير

    بيدري (7/10):

    دخل في الشوط الثاني. لعب في خط الوسط وساعد في هدف يامال. يبدو برشلونة أكثر راحة عندما يلعب. 

    رافينها (6/10):

    دخل بدلاً من أولمو. لم يحصل على الكثير من الكرات. 

    روبرت ليفاندوفسكي (5/10):

    حل محل فيران في الهجوم. لم يحصل على أي فرصة.

    فيرمين لوبيز (5/10):

    شارك كجزء من التغيير الثلاثي لكن تأثيره كان ضئيلاً.

    رونالد أراوخو (غير متاح):

    حل محل كاسادو وعزز الدفاع.

    هانسي فليك (6/10):

    لم يكن التشكيل الأساسي كافياً لتحقيق الفوز، خاصة في خط الوسط، لكن التغييرات التي أجراها كانت ناجحة، ويامال دائماً قادر على صنع المعجزات. تم تجنب مأزق كبير - بالكاد.

