تقييم لاعبي برشلونة في مباراة أتلتيك بلباو: لامين يامال مذهل! لحظة سحرية من المراهق تحافظ على تقدم البلوغرانا بأربع نقاط في سباق اللقب في الدوري الإسباني

تلقى أتلتيك ضربة قاسية بعد تسع دقائق فقط من بداية المباراة، عندما سقط أوناي غوميز بشكل غريب وبدا أنه لوى ركبته، مما أدى إلى إخراجه من الملعب واستبداله.

تأثر الشوط الأول بمشاكل الإصابات والاصطدامات، حيث تم تخصيص وقت أطول للعلاج أكثر من اللعب أمام المرمى. ومع ذلك، في نهاية الشوط الأول، سجل إيناكي ويليامز هدفًا، على الرغم من أنه كان في وضع تسلل واضح.

قبل مرور ساعة من المباراة، كان باو كوبارسي محظوظًا بتجنب الطرد بعد أن أسقط ويليامز وهو آخر مدافع. أعطى الحكم مدافع برشلونة بطاقة صفراء بدلاً من حمراء، ورفض VAR بشكل محير التدخل للتوصية بالطرد.

بعد دقائق، قام هانسي فليك بمغامرة، حيث أشرك روبرت ليفاندوفسكي ورافينها وفيرمين لوبيز في محاولة من برشلونة لتحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة. لكن كان من شبه المؤكد أن يامال هو من سيستجيب للنداء، حيث قطع من اليمين، وسيطر على الكرة ببراعة، وسددها بتقنية مثالية، مما أثار دهشة حتى مشجعي الفريق المضيف.

ضغط أتلتيك من أجل التعادل لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع برشلونة، ليحقق فريق فليك فوزًا مهمًا في سباق اللقب.

GOAL تقيم لاعبي برشلونة في سان ماميس...