لم تكن لميامي فرص تذكر في الشوط الأول. في الواقع، كان ناشفيل هو الفريق الأكثر فاعلية. قدم سام سوريدج أداءً جيدًا للزوار، واختبر داين سانت كلير مرتين - على الرغم من أن حارس مرمى مينيسوتا يونايتد السابق تصدى لمحاولتيه بثبات.

من جانبه، لم يشارك ميسي كثيرًا، حيث لم يشارك سوى قليلاً ولم يتمكن من تهديد المرمى، بينما سيطر ميامي على الكرة، لكنه لم يستطع ترجمة سيطرته إلى أهداف.

بدأ فريق هيرونز في الظهور بعد الاستراحة. كان ميسي، كما هو متوقع، في قلب الأحداث، حيث وجد مساحات خالية ووزع الكرة بشكل فعال. حصل المهاجم الباهظ الثمن جيرمان بيرتيرامي على أول - ووحيد - فرصة كبيرة في الشوط، لكنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى رغم أن المرمى كان خاليًا. وكان هذا كل شيء تقريبًا. ربما ستعود ميامي إلى ديارها أكثر سعادة من الفريقين مع اقتراب مباراة الإياب الأسبوع المقبل. ومع ذلك، لم تكن هذه المباراة جديرة بالذكر لأي من الفريقين.

تقييم GOAL للاعبي إنتر ميامي في جيوديس بارك...