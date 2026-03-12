Goal.com
تقييم لاعبي إنتر ميامي ضد ناشفيل: ليونيل ميسي يظل صامتًا بينما يستمر الكابوس الذي يعيشه جيرمان بيرتيرامي في تعادل بدون أهداف في كأس أبطال الكونكاكاف

اضطر إنتر ميامي إلى الاكتفاء بتعادل محبط بدون أهداف مع ناشفيل إس سي في مباراة الذهاب من دور الـ16 من كأس أبطال الكونكاكاف. لم يخلق أي من الفريقين فرصًا تذكر، وظل ليونيل ميسي صامتًا بشكل مفاجئ في مباراة ضعيفة بين فريقين بدا أنهما أكثر حرصًا على عدم الخسارة. سدد الفريقان مجتمعين خمس تسديدات فقط على المرمى على مدار 90 دقيقة.

لم تكن لميامي فرص تذكر في الشوط الأول. في الواقع، كان ناشفيل هو الفريق الأكثر فاعلية. قدم سام سوريدج أداءً جيدًا للزوار، واختبر داين سانت كلير مرتين - على الرغم من أن حارس مرمى مينيسوتا يونايتد السابق تصدى لمحاولتيه بثبات. 

من جانبه، لم يشارك ميسي كثيرًا، حيث لم يشارك سوى قليلاً ولم يتمكن من تهديد المرمى، بينما سيطر ميامي على الكرة، لكنه لم يستطع ترجمة سيطرته إلى أهداف. 

بدأ فريق هيرونز في الظهور بعد الاستراحة. كان ميسي، كما هو متوقع، في قلب الأحداث، حيث وجد مساحات خالية ووزع الكرة بشكل فعال. حصل المهاجم الباهظ الثمن جيرمان بيرتيرامي على أول - ووحيد - فرصة كبيرة في الشوط، لكنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى رغم أن المرمى كان خاليًا. وكان هذا كل شيء تقريبًا. ربما ستعود ميامي إلى ديارها أكثر سعادة من الفريقين مع اقتراب مباراة الإياب الأسبوع المقبل. ومع ذلك، لم تكن هذه المباراة جديرة بالذكر لأي من الفريقين. 

تقييم GOAL للاعبي إنتر ميامي في جيوديس بارك...

  • Micael Inter MiamiGetty

    حارس المرمى والدفاع

    داين سانت كلير (6/10):

    قام ببعض التصديات الجيدة لكنه كان متوتراً قليلاً في توزيع الكرة. لكنه سيكون سعيداً بعدم استقبال أي أهداف. 

    فاكوندو مورا (6/10):

    أداء أفضل من الأسابيع الأخيرة. حافظ على الجانب الأيمن بشكل فعال ومرر الكرة بشكل جيد. 

    ماكسي فالكون (غير متاح):

    استبدل بعد 10 دقائق بسبب إصابة واضحة. 

    ميكايل (8/10):

    كان مستعدًا للقتال طوال الليل. فاز في الكرات الهوائية ونادرًا ما ارتكب أخطاء. كان قائدًا في الخلف. 

    نوح ألين (6/10):

    لم تكن أفضل أمسياته. كان متوتراً بعض الشيء أمام كريستيان إسبينوزا، الذي تفوق عليه طوال المباراة. لكنه قام ببعض التصديات المهمة. 

  • Rodrigo De Paul Inter Miami 2026Getty

    وسط الملعب

    يانيك برايت (6/10):

    عانى في دور لاعب وسط دفاعي. استمر هاني مختار في إيجاد مساحات حوله. 

    رودريغو دي باول (7/10):

    أداء قوي في جميع أنحاء الملعب. أخمد الحرائق في الوسط وتواصل مع مهاجمي ميامي. 

    تيلاسكو سيغوفيا (6/10):

    صنع عدة فرص واستمتع ببعض اللحظات الجميلة. لكنه لم يحقق أي شيء يذكر. 

    تاديو أليندي (5/10):

    لمس الكرة أقل من أي لاعب آخر في خط الوسط. كان أداءه غير ملحوظ إلى حد كبير. 

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    هجوم

    ليونيل ميسي (7/10):

    كان هادئًا في الشوط الأول لكنه كان أكثر فاعلية في الشوط الثاني. ربط بين اللعب وحاول إشراك زملائه. 

    جيرمان بيرتيرامي (4/10):

    أمسية محيرة. نجا بشكل غير مفهوم من بطاقة حمراء بعد تدخل مؤسف، وسدد كرة بعيدًا عن المرمى بعد ذلك بوقت قصير. 

  • Javier Mascherano Inter Miami 2026Getty

    البدلاء والمدير

    غونزالو لوجان (5/10):

    دخل بديلاً للفالكون المصاب، وفشل في التعامل مع سوريدج. 

    إيان فراي (7/10):

    أداء قوي في مركز الظهير الأيمن. يستحق أن يكون في التشكيلة الأساسية. 

    ماتيو سيلفيتي (5/10):

    كانت أول لمسة له هي فقدان الكرة، ولم يتحسن أداؤه بعد ذلك. 

    خافيير ماسكيرانو (5/10):

    اختار تشكيلة قوية بعد وعد ميامي بالمنافسة في كأس الأبطال. كان ميامي قويًا دفاعيًا ولكنه كان سيئًا جدًا في التعامل مع الكرة. لم تكن هذه الليلة الأكثر تميزًا في مسيرته التدريبية. 

