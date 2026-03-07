Goal.com
Arsenal Mansfield GFXGOAL

تقييم لاعبي أرسنال في مباراة مانسفيلد تاون: إيبيريشي إيزي يواصل حبّه لكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يبهج ماكس داومان الجماهير في مباراة صعبة للغاية

حقق أرسنال ما يكفي للتغلب على مانسفيلد تاون، فريق الدرجة الأولى، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه 2-1 خارج أرضه يوم السبت. أجرى ميكيل أرتيتا عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية ووضعهم في البداية في تشكيلة 3-5-2 مع جناحين بدلاً من الظهيرين، مما شجع المضيفين الطموحين. ومع ذلك، ساعدت الأهداف في كل شوط على وصول الغانرز إلى ربع النهائي.

ماكس داومان، في أول مباراة له منذ عودته من إصابة في الكاحل، أهدر فرصة مبكرة لتقدم أرسنال بعد أن أضاع فرصة التسجيل في مواجهة حارس المرمى ليام روبرتس، بينما أنقذ كيبا أريزابالاجا مرماه مرتين من تسديدات مانسفيلد في الدقائق الـ 12 الأولى من المباراة.

نوني مادويكي، الذي سدد كرة ركنية ارتطمت بالقائم في وقت سابق من المباراة، افتتح التسجيل بضربة ملتفة رائعة قبل نهاية الشوط الأول، حيث سدد الكرة من مسافة 18 ياردة بعد أن تصدى روبرتس لمحاولته الأولى لتسجيل الهدف رقم 100 لأرسنال في جميع المسابقات هذا الموسم.

لكن في الشوط الثاني، تعادل مانسفيلد النتيجة. أرسل المهاجم الشاب مارلي سالمون تمريرة خاطئة إلى كريستيان موسكيرا، فاعترضها البديل ويل إيفانز، الذي انطلق بعيدًا عن المدافع الإسباني وسدد الكرة تحت كيبا.

كان من المفترض أن يستعيد أرسنال التقدم عندما انطلق مادويكي بعيدًا عن دفاع مانسفيلد ومرر الكرة إلى داومان الذي أعادها إلى جابرييل جيسوس ليضعها في المرمى، لكن تسديدته أبعدت من على خط المرمى. لكن في الهجمة التالية، تقدم آرسنال 2-1، عندما تخلص إيبيريشي إيزي، الذي دخل بديلاً، من رقابة مدافعه وسدد الكرة في الزاوية العليا من على حافة منطقة الجزاء.

قام روبرتس بصدّ آخر رائع لتصديه لتسديدة بوكايو ساكا بعد دخوله بوقت قصير، لكن هذا كان أقرب ما وصلت إليه هذه المباراة المثيرة من هدف آخر، حيث حافظ فريق أرتاتا على تقدمه ليحجز مكانه في الدور التالي ويبقي على حلمه في تحقيق رباعية غير مسبوقة.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال من ملعب One Call Stadium...

    حارس المرمى والدفاع

    كيبا أريزابالاغا (6/10):

    كان حارس مرمى أرسنال الاحتياطي يتوقع على الأرجح أمسية هادئة، لكنه اضطر إلى البقاء في حالة تأهب طوال المباراة. كان من الممكن أن يتصرف بشكل أفضل عند تسجيل إيفانز هدف التعادل، حيث سدد الكرة مباشرة تحت جسده.

    مارلي سالمون (4/10):

    لعب لأول مرة مع أرسنال وبدأ كقلب دفاع أيمن في تشكيلة غير تقليدية قبل أن ينتقل إلى مركز الظهير الأيمن. فقد الكرة مما أدى إلى هدف التعادل لمانسفيلد. تم استبداله بـ تيمبر.

    كريستيان موسكيرا (4/10):

    مر بلحظة عصيبة عندما فشل في اللحاق بمهاجم مانسفيلد أوتس في بداية المباراة. لم يقدم سوى القليل من الدعم لسالمون على الجانب الأيمن من دفاع أرسنال، وأدى هذا الافتقار إلى التناغم إلى هدف التعادل المفاجئ للفريق المضيف.

    ريكاردو كالافيوري (6/10):

    بدأ كقلب دفاع لكنه انتقل إلى الظهير الأيسر بعد دخول هينكابي. من الواضح أنه أحد أكثر اللاعبين مهارةً على أرض الملعب لكنه لا يزال يعاني من بعض التشتت في التركيز. اضطر للخروج بسبب الإصابة.

    وسط الملعب

    كريستيان نورغارد (5/10):

    نظم المساحة بين الدفاع وخط الوسط عندما لعب أرسنال بخط دفاع مكون من أربعة وخمسة لاعبين. وجد نفسه باستمرار في موقف صعب، على الرغم من أن هذا ربما كان مشكلة في النظام. ساعد في هدف إيزي، على الرغم من صعوبة منح الدنماركي الكثير من الفضل في تمريرة بسيطة أدت إلى هدف رائع.

    نوني مادويكي (8/10):

    سيطر على الجانب الأيمن بالكامل عندما بدأ أرسنال المباراة بدون ظهيرين أساسيين. كان دائمًا يحاول التقدم نحو لاعب خصمه وتسديد الكرة، وأدى هذا الجهد في النهاية إلى كسر التعادل.

    ماكس داومان (8/10):

    أصبح أصغر لاعب في تاريخ أرسنال يشارك في كأس الاتحاد الإنجليزي عن عمر 16 عامًا و66 يومًا، وكان أفضل لاعب على أرض الملعب لم يسجل هدفًا. أظهر ثقة كبيرة ومهارة عالية، ولهذا كان مشجعو أرسنال متحمسين جدًا لعودته من الإصابة. استبدل ساكا في وقت متأخر من المباراة.

    لياندرو تروسارد (6/10):

    بدأ في وسط الملعب، لكنه حصل على حرية التحرك في الأمام نظراً لسيطرة الزوار على الكرة. اضطر إلى الخروج بسبب إصابة قبل نهاية الشوط الأول.

    غابرييل مارتينيلي (6/10):

    مثل مادويكي، تم منحه حرية التحرك في جناحه طوال معظم الشوط الأول. قدم تمريرة حاسمة لمادويكي، لكن هذا كان كل ما استطاع فعله.

    هجوم

    كاي هافرتز (5/10):

    بدأ في المقدمة قبل أن يتراجع إلى الخلف لاستلام الكرة. لم يتمكن من إحداث تأثير وتم استبداله بلاعب الفوز إيزي.

    غابرييل جيسوس (5/10):

    غالبًا ما كان يفقد الكرة من أول لمسة ولم يتمكن من التسجيل رغم أنه خلق بعض الفرص الكبيرة.

    البدلاء والمدير

    بييرو هينكابي (6/10):

    حل محل تروسارد المصاب في الدقيقة 38، مما سمح لأرسنال بالعودة إلى التشكيلة التقليدية. أدى مهمته على أكمل وجه، حتى لو كان بعض زملائه لا يعرفون ماذا يفعلون.

    إبريتشي إيزي (8/10):

    حل محل هافرتز في محاولة من أرسنال لاستعادة التقدم، وقام بمهمته بنفسه بتسديدة رائعة. إنه يحب كأس الاتحاد الإنجليزي.

    جوريان تيمبر (7/10):

    حل محل سالمون، حيث كان أرتاتا يأمل في تعزيز خط الدفاع.

    جادين ديكسون (7/10):

    خاض أول مباراة له مع أرسنال بعد إصابة كالافيوري. قام بعمل احترافي، وهذا ما يرجع له الفضل.

    بوكايو ساكا (6/10):

    حل محل داومان. سدد كرة من مسافة قريبة تصدى لها روبرتس.

    ميكيل أرتيتا (6/10):

    خاطر بتشكيلته وتغييره الغريب في الخطة التكتيكية، لكن أرسنال حقق المطلوب وهذا هو المهم.

