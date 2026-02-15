تقييم لاعبات تشيلسي في مباراة ليفربول: سحر لورين جيمس يصنع الفارق وتحقق سونيا بومباستور وفريقها الفوز الحاسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات

لم يكن هذا أداءً رائعاً من تشيلسي. بدأ فريق ريدز المباراة بشكل رائع، وضغطه على تشيلسي في بعض الأوقات، حتى أن أليس بيرجستروم سجلت هدفاً بعد أربع دقائق فقط، لكن الهدف ألغي لأنها ارتكبت مخالفة بلمس الكرة بيدها قبل التسجيل.

بدون وجود مهاجم رقم 9 واضح في التشكيلة الأساسية، افتقر تشيلسي إلى نقطة محورية في الهجوم، حيث كانت أليسا طومسون وجيمس ونوسكين تتحركن جميعهن في المنطقة التي عادة ما تتواجد فيها سام كير أو آجي بيفر جونز، ولم تحقق الرغبة في إظهار المرونة في تشكيلة ذات خصائص فريدة واختلالات التوازن المطلوب في البداية، حيث ثبت أن الافتقار إلى الهيكل التنظيمي يمثل مشكلة.

ومع ذلك، كان تشيلسي لا يزال يتمتع بجودة كافية في تشكيلته لخلق فرص، وكانت جيمس هي التي صنعت فرصة قبل نهاية الشوط الأول، حيث أرسلت عرضية منخفضة رائعة استغلتها نوسكن ببراعة لكسر التعادل. ثم توجت ذلك بعد مرور ساعة من اللعب، حيث انطلقت من اليسار وسددت كرة رائعة من حافة منطقة الجزاء تجاوزت جينيفر فالك لتضع النتيجة خارج نطاق الشك وتسمح للبلوز بفتح فارق أربع نقاط عن أرسنال الرابع، الذي تم تأجيل مباراته مع برايتون يوم الأحد.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي في كينغسميدو...