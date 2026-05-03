إنتر بطل الدوري الإيطالي: تقييمات اللاعبين في رحلة اللقب "21" .. ديماركو تاريخي وثنائي النيراتزوري "صقر غير مكتمل"

تقييمات جميع أبطال لقب الدوري الإيطالي لفريق إنتر: الأفضل والأسوأ، المفاجآت وخيبات الأمل، تقييم شامل للقب الدوري الإيطالي الحادي والعشرين.
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
تقييمات جميع أبطال لقب الدوري الإيطالي لفريق إنتر: الأفضل والأسوأ، المفاجآت وخيبات الأمل، تقييم شامل للقب الدوري الإيطالي الحادي والعشرين.
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
كان التراجع واضحًا هذا العام، على الرغم من فوزه باللقب. فقد عانى الحارس السويسري من الكثير من الأخطاء والتردد، وهو يتجه نحو توديع ميلان في نهاية الموسم.Getty Images
يمكن أن نضيف نصف درجة أخرى إذا أخذنا في الاعتبار أداءه الممتاز في كأس إيطاليا، لاسيما في مباراة الإياب في نصف النهائي ضد كومو. أما على صعيد الدوري، فعدد مبارياته قليل جدًا، بحيث لا يمكن تقييمه بالتفصيل، لكن الانطباع السائد هو أن المستقبل في صالحه، حتى بصفته حارس مرمى أساسي محتمل لفريق الـ"نيراتزوري" في الموسم المقبل.
لم يشارك كحارس مرمى ثالث خلال الموسم. ساهم في روح الفريق داخل غرفة الملابس، لكنه لم يقدم أي أداء يذكر على أرض الملعب.
هناك "باستوني" قبل مباراة إنتر ويوفنتوس، و"باستوني" بعدها. كان أداؤه في بداية الموسم بالتأكيد على مستوى ما يُفترض أن يكون عليه أفضل مدافع إيطالي حاليًا، لكن في النصف الثاني من الموسم، بعد حادثة كالولو، انهار تحت ضغوط وسائل الإعلام. متوسط تقييمه هو 6، لكن هذا لا يمكن ولا يجب أن يمثله كلاعب في موسم فاز فيه إنتر بالدوري الإيطالي.
لطالما كانت لديه الإمكانات، لكنها لم تظهر بالكامل، لاسيما في الموسم الماضي الذي اتسم بارتكاب أخطاء دفاعية وتكتيكية كثيرة، وأبرزها تلك التي أدت إلى ركلة الجزاء الشهيرة التي سجلها بيدرو في مباراة إنتر ولاتسيو. لكن هذا العام، كان التحسن واضحًا، وتطور مستواه أمام أعين الجميع. وفي النصف الثاني من الموسم على وجه الخصوص، شهد أداؤه تحولًا جذريًا. وهو اليوم لاعب أساسي، في الحاضر والمستقبل.
كنا جميعًا على دراية بقيمة هذا اللاعب، وقد تأكدت لنا ذلك بمجرد وصوله إلى الدوري الإيطالي. وعلى الرغم من الفارق التكتيكي مع الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد تأقلم اللاعب السويسري بشكل رائع، لدرجة أنه بدا وكأنه يلعب مع إنتر منذ سنوات. وإذا اقتصرنا على الدوري، فإنه لم يخطئ عمليًا في أي مباراة.
مساهمة بسيطة، لكنها كانت جيدة. في كل مرة تم استدعاؤه فيها، أظهر كامل قدراته الدفاعية.
حالته مشابهة لحالة دي فري، مع مشاركات أكثر قليلً. كان قد خرج لتوه من موسم رائع، وقد تكيف هذا العام مع متطلبات كيفو والفريق، مع مراعاة سنه البالغة 38 عامًا. ومع ذلك، فهو لا يزال، في رأيي، أفضل مدافع هداف في الكالتشيو.
لاعب تاريخي، بفضل رقمه القياسي في عدد التمريرات الحاسمة في الدوري الإيطالي. لاعب استثنائي، مثل قدمه اليسرى التي تستطيع وضع الكرة في أي مكان. في مركزه، هو على الأرجح الأفضل في العالم، حتى لو بدا من المحظور أن نقول ذلك بصوت عالٍ. لقد أحدث فرقًا لم يسبقه إليه أحد في فريق إنتر بقيادة كيفو. قيمة مضافة، عامل حاسم. العامل الحقيقي وراء الفوز بالاسكوديتو.
قدم أداءً جيداً كلاعب داعم، حيث كان سريع الاستجابة وأداؤه كان دائمًا نظيفًا بشكل أساسي كلما طُلب منه ذلك. لم يكن أداءً استثنائيًا، لكنه كان مفيدًا بالتأكيد.
كان موسمه متأثرًا بشكل واضح بالإصابة الخطيرة التي أبعدته عن الملاعب طوال نصف الموسم تقريبًا. لكن عندما عاد إلى الملعب، كان الفارق واضحًا. في كومو، اتضح جليًا أن هناك "إنتر" مع دومفريس، و"إنتر" بدون دومفريس. إنه لاعب أساسي.
لم يحظَ جناح النيراتزوري سوى بوقت لعب قليل جدًا هذا العام. فهو أقرب إلى لاعب يضفي جوًا من التآلف في غرفة الملابس أكثر من أي شيء آخر.
بدا أن مسيرته مع إنتر قد وصلت إلى نهايتها بعد رحيل سيموني إنزاجي، وفي ظل صيف مضطرب تخللته نوبات غضب وشائعات سوق الانتقالات التي كانت تدفعه بعيدًا عن ميلان. لكن تشالهان أوغلو بقي في النادي وعاد ليكون المنارة الحقيقية لإنتر، والقائد الفني المطلق، القادر على حسم المباريات وتغيير مسارها رغم تعرضه لإصابات أكثر من اللازم.
لم نشهد عودة باريلا الحقيقي، الذي يُعتبر منذ سنوات أفضل لاعب وسط إيطالي، إلا منذ شهر واحد فقط. فقد سجل أهدافًا وقدم تمريرات حاسمة مهدت الطريق نحو لقب الدوري. لكن من المستحيل نسيان الجزء الأكبر المتبقي من الموسم، حيث كان أداؤه في كثير من الأحيان غير معروف. «صقر غير مكتمل»، على حد تعبير جريناني.
مع كيفو، عاد إلى مستواه الأصلي، إلى أفضل حالاته. سواء في مركز صانع الألعاب أو الجناح، فقد قلب مساره تمامًا مقارنةً بالموسم الماضي الذي لم يبرز فيه. تركت مهارات اللاعب البولندي بصمة واضحة على هذا اللقب. إنه اللاعب الذي كانت هذه الفرقة تفتقده في وسط الملعب.
لم يكن تأثيره على كرة القدم الإيطالية والدوري الإيطالي سلبيًا، بل على العكس تمامًا، لكن بصراحة كنا نتوقع منه المزيد، حتى من حيث الشخصية. ومع ذلك، فإن كل المقومات متوفرة لكي نراه يلعب دورًا أكثر بروزًا في الموسم المقبل.
أسوأ موسم له منذ انضمامه إلى إنتر. كنا نتوقع مع كيفو حدوث تحول لم يحدث. هذا العام، لم يتمكن حتى من أن يكون ذلك «اللاعب الثاني عشر» الذي كان في أغلب الأحيان ينقذ إنزاجي من المآزق. يبدو أن مغامرته مع «النيراتزوري» قد وصلت بالفعل إلى نهايتها.
مباريات قليلة، لكن مرونة كبيرة. استخدمه كيفو في عدة مراكز، وأظهر اللاعب إمكانات واعدة يمكن العمل عليها بثقة أكبر في الموسم المقبل.
شارك في العديد من المباريات كبديل، وقدم بعض العروض الجيدة، لكنه مرّ أيضًا ببعض فترات التراجع، وهو أمر مقبول في سن السابعة والثلاثين. كنا نتوقع أنه لم يعد بإمكانه أن يكون نجمًا مطلقًا، لكنه قدم مساهمته على أي حال.
لم تتجسد أجواء الصيف. فالبرازيلي، باستثناء بعض اللمحات المتفرقة، واجه صعوبة بالغة في إيجاد الاستمرارية وهوية واضحة، على الرغم من الغياب المطول لدومفريس.
بكلمة واحدة: لا غنى عنه. وبغض النظر عمن يقول إنه «يسجل فقط من الكرات القصيرة»، فإن الفارق الذي يحدثه وجوده على أرض الملعب مع إنتر، بغض النظر عن الأهداف، واضح للعيان. مع «التورو» تتغير الصورة تمامًا، فالفريق يتحرك بطريقة مختلفة، ويلعب بطريقة مختلفة. قائد، زعيم. لاوتارو هو إنتر، نقطة.
نعم، صحيح، من حيث الأرقام كان هذا أفضل موسم له بقميص إنتر، ولكن هنا أيضًا، كما في حالة باريلا، لا بد لنا من ذكر جريناني، لأن تورام أيضًا كان «صقرًا غير مكتمل» في الموسم الذي حقق فيه النيراتزوري لقب الدوري الإيطالي الحادي والعشرين. في الشهر الأخير، قدم أداءً رائعًا، تمامًا مثل باريلا، لكنه كان طوال معظم الموسم بعيدًا كل البعد عن تورام الذي رأيناه يصنع الفارق في الدوري الإيطالي. ولا بد أن تؤثر هذه التقلبات على التقييم النهائي.
لا نهتم بالترويج له دون مبرر، ولا نهتم بتسليط الضوء عليه إعلاميًا. لكن من الموضوعي بصراحة أنه لم يسبق منذ وقت طويل أن تمكن مهاجم إيطالي يبلغ من العمر 20 عامًا من حجز مكان له كلاعب أساسي في نادٍ كبير، لاسيما في موسمه الأول الحقيقي في الدوري الإيطالي. أثبت بيو إسبوزيتو أنه جاهز، وأنه حاضر، وقبل كل شيء أنه مستقبل إنتر. وهذا أمر لا جدال فيه.
وكما هو الحال مع سوتشيتش، فقد كان المهاجم الفرنسي هو الآخر على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق النجاح. في بداية الموسم، بدا أنه قد يكون بالفعل العنصر الإضافي الذي يحتاجه هجوم إنتر، لكن بعد إخفاقه في تسجيل ركلة الجزاء في كأس السوبر، تراجع مستواه بشكل كامل.
هذا بالضبط ما كان يحتاجه إنتر: ليس ثوريًا، ولا صاحب رؤية، بل شخصًا قادرًا على إعادة التوازن دون إحداث تغيير جذري. شخص قادر على إعادة تجميع القطع بعد «مذبحة ميونخ»، بالضغط على الأزرار الصحيحة، دون «التباهي»، على الرغم من المشاكل الداخلية في غرفة الملابس، مع لاعبين مستائين ويبدو أنهم في نهاية مسيرتهم. أعاد كيفو تشالهان أوغلو إلى القمة، وأعاد إحياء زيلينسكي، ورفع ديماركو إلى مستوى فائق، ووضع لاوتارو في قلب الاهتمام. لم ينكر عمل إنزاجي، بل أعطاه ببساطة دفعة جديدة. قد لا يكون فابريجاس، لكنه الرجل المناسب في الوقت المناسب لإنتر. مع الفوز بالدوري الإيطالي في عامه الأول.