تقييمات لاعبي مانشستر سيتي في مباراة ليفربول: إرلينغ هالاند، بطل الثلاثية، يتصدر القائمة، بينما يكتسح أنطوان سيمينيو وريان شيركي المباراة في الفوز الساحق بكأس الاتحاد الإنجليزي

جيمس ترافورد (8/10):

لم يضطر إلى التصدي لأي كرة في الشوط الأول، لكنه ظل يقظًا ليحرم صلاح من التسجيل في بداية الشوط الثاني قبل أن يتصدى لركلة الجزاء التي سددها اللاعب المصري.

ماتيوس نونيس (6/10):

بدأ الهجمة التي أدت إلى الهدف الثاني الرائع. تسبب في ركلة جزاء بعد عرقلته لإكيتيكي، لكن ذلك لم يكن مهماً.

عبد القادر خوسانوف (8/10):

أظهر مرة أخرى سبب كونه البطل الجديد لدى جماهير سيتي بانطلاقة سريعة كالبرق لمطاردة صلاح ومضايقته.

مارك جوي (6/10):

بدأ المباراة بشكل متوتر أمام الفريق الذي كاد ينضم إليه عندما ذهبت كرته المرفوضة مباشرة إلى زوبوسلاي، لكن الأمور سارت بسلاسة بعد ذلك.

نيكو أورايلي (7/10):

حصل على ركلة الجزاء التي فتحت التسجيل، وساهم في هدف سيمينيو قبل أن يمرر الكرة إلى هالاند ليسجل الهدف الثالث. صنع الفارق للمباراة الثانية على التوالي.