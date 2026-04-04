Richard Martin

تقييمات لاعبي مانشستر سيتي في مباراة ليفربول: إرلينغ هالاند، بطل الثلاثية، يتصدر القائمة، بينما يكتسح أنطوان سيمينيو وريان شيركي المباراة في الفوز الساحق بكأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد ليفربول

سجل إرلينغ هالاند أول ثلاثية له هذا الموسم، حيث سحق مانشستر سيتي ليفربول بنتيجة 4-0 في مباراة شبه مثالية ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الاتحاد. وسجل هالاند ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وسرعان ما تبعها بهدف برأسية ليختتم هجمة جماعية رائعة لفريق بيب جوارديولا، الذي انطلق بقوة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الثامن على التوالي.

أنهى أنطوان سيمينيو المباراة فعليًا في وقت مبكر من الشوط الثاني قبل أن يسجل هالاند هدفًا آخر ليحقق ثلاثيته الثانية عشرة مع مانشستر سيتي. وازدادت فرحة المضيفين عندما تصدى جيمس ترافورد لركلة جزاء محمد صلاح، مما منح اللاعب المصري وداعًا مريرًا في مباراة تألق فيها مرارًا وتكرارًا.

GOAL تقيم لاعبي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد...

    حارس المرمى والدفاع

    جيمس ترافورد (8/10):

    لم يضطر إلى التصدي لأي كرة في الشوط الأول، لكنه ظل يقظًا ليحرم صلاح من التسجيل في بداية الشوط الثاني قبل أن يتصدى لركلة الجزاء التي سددها اللاعب المصري.

    ماتيوس نونيس (6/10):

    بدأ الهجمة التي أدت إلى الهدف الثاني الرائع. تسبب في ركلة جزاء بعد عرقلته لإكيتيكي، لكن ذلك لم يكن مهماً.

    عبد القادر خوسانوف (8/10):

    أظهر مرة أخرى سبب كونه البطل الجديد لدى جماهير سيتي بانطلاقة سريعة كالبرق لمطاردة صلاح ومضايقته.

    مارك جوي (6/10):

    بدأ المباراة بشكل متوتر أمام الفريق الذي كاد ينضم إليه عندما ذهبت كرته المرفوضة مباشرة إلى زوبوسلاي، لكن الأمور سارت بسلاسة بعد ذلك.

    نيكو أورايلي (7/10):

    حصل على ركلة الجزاء التي فتحت التسجيل، وساهم في هدف سيمينيو قبل أن يمرر الكرة إلى هالاند ليسجل الهدف الثالث. صنع الفارق للمباراة الثانية على التوالي.

    خط الوسط

    برناردو سيلفا (7/10):

    قدم تمريرات رائعة في أحدث درس في جولته الوداعية.

    رودري (6/10):

    لم يكن أفضل أداء للاعب الذي أثارت مقابلته الإذاعية في إسبانيا الأسبوع الماضي استياء بعض مشجعي مانشستر سيتي. كانت لمساته ضعيفة ومنح إكيتيكي فرصة أهدرها الفرنسي.

    ريان شيركي (8/10):

    في أفضل حالاته الهجومية. تجاوز لمسة سيئة في بداية المباراة ليبدع سحره المعتاد، متناغماً بشكل رائع مع سيمينيو.

    هجوم

    أنطوان سيمينيو (8/10):

    أرسل تمريرة عرضية رائعة إلى هالاند الذي سجلها برأسه، في حين أبرزت تسديدته الماكرة ثقته المتزايدة بقدراته ومدى اندماجه الجيد في فريق مانشستر سيتي.

    إرلينغ هالاند (9/10):

    كانت ركلة الجزاء التي سددها بسهولة أول إشارة على خطورته، لكن اتضح أنه كان ينتظر الفرصة المناسبة، حيث أظهر منذ ذلك الحين أفضل ما لديه من قسوة.

    جيريمي دوكو (6/10):

    كان الحلقة الأضعف في هجوم مانشستر سيتي المذهل، حيث لم يسر أي شيء في صالحه، وجاءت معظم الأهداف من الجانب المقابل.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    سافينيو (5/10): 

    حل محل دوكو لكنه لم يقدم الكثير لأن المباراة كانت قد حسمت بالفعل.

    نيكو غونزاليس (6/10):

    أداء أفضل قليلاً من رودري، حيث أنهى سيتي الشوط الأخير براحة تامة. انضم إلى زميله في قائمة الإنذارات بسبب مخالفة تكتيكية.

    تيجاني ريندرز (6/10):

    خسر السباق مع كوناتي بعد تمريرة من هالاند.

    فيل فودن (6/10):

    لم يقدم الكثير بعد استبدال شيركي.

    عمر مارموش (6/10): 

    استبدل هالاند في وقت متأخر حتى يحظى النرويجي بتصفيق حار.

    بيب جوارديولا (9/10):

    شاهد من المدرجات أداء فريقه المذهل أمام أكبر منافس محلي له في العقد الماضي، وتمكن مع ذلك من منح لاعبيه الأساسيين قسطاً من الراحة في نهاية المباراة.

